La sarna no és per mala higiene: els metges alerten d’un repunt de casos a Catalunya
La malaltia cutània, freqüent en la infància, genera preocupació, però amb un diagnòstic precoç i el tractament adequat es cura sense deixar seqüeles
Quan sentim el nom de sarna, ens alarmem sovint pensant que és molt pitjor del que realment és. Però s’ha de tenir en compte que, la malaltia de la pell, relativament freqüent en la infància, no està relacionada amb una mala higiene. Amb un diagnòstic precoç i el tractament adequat es cura sense deixar seqüeles.
Tot i això, la malaltia ha experimentat un repunt els darrers anys. L’informe de brots de sarna de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspcat), va notificar des del 2015 fins al 2022, 647 brots de sarna que han afectat 4143 persones.
El rang d’edat dels casos ha estat comprès entre els 0 (<12 mesos) i els 102 anys. Jacobo Mendioroz, subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències d’Aspcat, explicava que especialment en els geriàtrics s’està produint un augment de casos des de 2021. En 2021, van ser notificats a Salut Pública uns 127 brots de sarna; en 2022, 216; en 2023, 367; i en 2024, 267 (aquests últims van afectar unes 1.400 persones).
Segons expliquen des del Servei de Pediatria d’Althaia, aquesta infecció cutània és provocada per un àcar microscopi anomenat Sarcoptes scabiei, motiu pel qual la sarna també rep el nom d’escabiosi. Aquest paràsit penetra les capes superficials de la pell, on excava petits túnels i hi diposita els ous. Això desencadena una reacció cutània que dona lloc als símptomes característics com la picor intensa.
La picor acostuma a empitjorar a la nit i pot ser molt molesta, afectant tant el descans com l’estat d’ànim. A conseqüència d’aquesta picor intensa, el gratat continu podria arribar a causar ferides i infeccions bacterianes secundàries.
També poden aparèixer petites lesions a la pell, com granets, envermelliments o crostes, especialment entre els dits, als canells, aixelles, peus, natges i genitals, així com solcs fins i allargats a la pell (els túnels dels àcars).
La via principal d’infecció és el contacte directe i prolongat pell amb pell i per això mateix, la transmissió acostuma a ser habitual amb persones que conviuen a la mateixa llar. La sarna també es pot contagiar quan comparteixes objectes com roba, tovalloles o roba de llit, tot i que per aquestes causes és menys freqüent. Tot i això, es recomana rentar-los amb aigua calenta i, per aquells que no es puguin rentar, guardar-los tancats durant tres dies abans de tornar a fer-ne ús.
Pel que fa al tractament és senzill i eficaç, el professional de Pediatria serà l’encarregat d’indicar el producte adequat i la manera d’aplicació en cada cas. La cura més habitual consisteix en l’aplicació d’una crema amb permetrina per eliminar l’àcar. És fonamental que tots els convivents de la llar rebin el tractament al mateix temps per evitar que es propagi. Si cal, també es pot arribar a receptar medicació oral.
Per alleugerar la picor, es poden utilitzar antihistamínics. Això sí, cal tenir en compte que després del tractament la picor pot persistir durant una o dues setmanes, però, que això passi, és totalment normal i no vol dir que no hagi funcionat.
En resum, el més important per prevenir contagis és evitar el contacte directe prolongat amb persones infectades i no compartir objectes tant de la llar com personals. Finalment, tot i que la sarna no ve causada per una mala higiene, sinó per l’àcar, mantenir una bona higiene és essencial.
Informació extreta del blog d'Althaia.
