La importància d'un bany adaptat per a majors amb artrosis i osteoporosis: aquest estudi l'explica
La Fundació Internacional de l'Artrosi exposa com passar de banyera a plat de dutxa millora la qualitat de vida dels majors amb artrosi i osteoporosi
David Castellanos (EFE)
Passar de banyera a plat de dutxa té un significat més enllà de l'estètic. Un estudi impulsat per la Fundació Internacional de L'Artrosi (OAFI) indica que aquest canvi augmenta de «manera significativa la seguretat, l'autonomia i el benestar emocional de les persones majors amb artrosis i osteoporosis».
En nota de premsa, la Fundació recorda que artrosi i osteoporosi són malalties que afecten principalment les dones, i cada vegada més prevalents. A Espanya, més de 10 milions de persones sofreixen aquestes patologies, que impacten directament en la seva mobilitat i autonomia. El 60% pateix dolor agut i el 91% veu limitada la seva vida quotidiana.
L'informe “Exploració i validació de l'ús del bany a través de l'experiència del pacient” incideix just en aquests minvaments de la mobilitat i l'autonomia. Són coneguts els perills que suposen per a persones majors els sòls de les banyeres, en ser relliscosos.
Així que l'estudi ha fet un seguiment a 12 pacients de totes dues patologies, sobretot dones majors i persones per sobre dels 70 anys. La meitat dels participants van sofrir relliscades. La majoria, de fet, va manifestar que la dutxa o la banyera són els llocs més insegurs de la llar. També van citar la necessitat de comptar amb barres de suport o d'aixeteria adaptada.
Banys que no siguin espais de risc
Malgrat aquesta realitat, la llar sovint no està adaptat, convertint-se en un entorn de risc. Elements comuns com una banyera, una catifa, el pom d'una porta o una il·luminació deficient poden ser factors de perill.
Diu la Fundació en la nota de premsa que, cada any, a Espanya, prop del 33% de les persones majors de 65 anys experimenta una caiguda en la seva llar i que fins al 70% de les defuncions en majors de 75 anys deriven de caigudes, perquè ocasionen conseqüències greus com a fractures per fragilitat.
Segons recull el comunicat, el doctor Josep Vergés, fundador i president de OAFI, afirma que “l'adaptació de la llar, i concretament del bany, no és una qüestió estètica, sinó una acció necessària de prevenció i cura articular". "Els nostres banys no poden continuar sent espais associats al risc”, afegeix.
Cal recordar que les solucions de seguretat en el bany més valorades pels participants de l'informe són les dutxes arran de terra i les barres de suport.
Són mesurades per les que advoca l'estudi, de fet, en línia amb els objectius de la Dècada de l'Envelliment Saludable de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).
En l'informe van participar associacions de pacients com l'Associació Valenciana d'Artrosi i Osteoporosi (AVAO), la Fundació Rheumatos i l'Associació Andalusa de Persones Afectades d'Artrosis (ASAAR).
