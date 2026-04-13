Nutrició
Marilurdes de Torres, infermera: "Em fa ràbia que en algunes residències de gent gran es pensi que n’hi ha prou amb un plat de sopa i un tros de pernil cuit"
La desnutrició és el cavall de batalla dels experts que treballen amb gent gran, que aconsellen una dieta rica en nutrients per evitar la pèrdua de massa muscular o el deteriorament cognitiu
Proteïnes de qualitat o lactis, fonts de vitamina D, són essencials en la dieta diària en edats avançades
Nieves Salinas
Després de 42 anys com a supervisora de la Unitat Funcional de Dietètica i Nutrició a l’Hospital Miguel Servet de Saragossa, a Marilourdes de Torres Aured, vocal de Cures Nutricionals del Consell General d'Enfermeria, li fa ràbia que, si es parla de la dieta de les persones grans, es consideri que, atesa la seva edat, no es prioritzi l’alimentació o fins i tot es consideri que poden anar-se’n a dormir sense gairebé haver sopat o havent ingerit fruita i iogurt. "Això és una vergonya. La desnutrició en la gent gran és el nostre principal cavall de batalla i que mengin bé és tan important com que prenguin la seva medicació", assenyala.
De Torres Aured és membre de la Junta Directiva de 'l’Alianza Más Nutridos', que lluita contra la Desnutrició Relacionada amb la Malaltia (DRE), un problema que afecta el 30% dels pacients hospitalitzats a Espanya. L’envelliment progressiu i un augment de les malalties cròniques, subratlla aquesta entitat, fan fonamental la coordinació entre Atenció Primària i les Unitats de Nutrició Clínica i Dietètica per evitar aquest tipus de casos en persones grans.
"El sucre i la sal maten la gent gran"
La desnutrició en la gent gran causa debilitat, fatiga, debilitament del sistema immunitari, pitjor cicatrització i més risc de caigudes i fractures. Des d’un punt de vista cognitiu, pot empitjorar la pèrdua de memòria. Aquest quadre també eleva la taxa d’infeccions, hospitalitzacions i mortalitat, i afecta greument la seva independència i qualitat de vida, i es relaciona amb problemes com la pèrdua de massa muscular.
Mastegar aliments
La infermera apunta que la desnutrició no només es registra en persones hospitalitzades per alguna malaltia, sinó també entre qui es troba a casa seva i, fins i tot, manté una vida autònoma. "Les persones grans tenen una capacitat de mala absorció de l’alimentació i es mouen menys. L’assimilació dels nutrients a l’intestí es fa d’una altra manera. A més, també hi ha un problema amb la masticació (i la por a ennuegar-se), que fa que agafin mania a alguns aliments", apunta.
En aquest context, l’especialista proposa dietes adaptades que continguin els nutrients necessaris. "Em fa tanta ràbia que en algunes residències es pensi que n’hi ha prou ‘amb un plat de sopa i un tros de pernil cuit’. El plat de sopa és aigua amb una mica de trossets de fideus i una mica de farina. Això no és un àpat. L’alimentació de la gent gran ha d’incloure nutrients essencials. Quan una persona no es pot nodrir a través dels aliments, és quan fem servir el que anomenem nutrició artificial", assenyala.
Organisme ben nodrit
En aquest sentit, la infermera afirma que "és important" que cada dia es consumeixi "proteïna d’alta qualitat", que es troba a l’ou, al peix i als llegums amb arròs. "També són molt importants els micronutrients (vitamines i minerals que el cos necessita en petites quantitats)". I, alhora, apunta a la vitamina D i a la necessitat de consumir lactis. A vegades, la gent gran no absorbeix bé la llet, situació davant la qual suggereix prendre iogurt o formatge fresc. Això sí, sense sucres afegits. "El sucre i la sal maten la gent gran", sosté. Per aconseguir que una persona gran tingui una bona microbiota, afegeix, aquesta dieta ha d’incloure, per descomptat, verdures i hortalisses. I, és clar, fruita. Si pot ser, sencera.
"S’ha d’ensenyar a menjar bé a ells i als seus cuidadors –apunta la sanitària–. Per aquest motiu formem les infermeres d’Atenció Primària perquè puguin detectar com mengen: una medicació en un organisme que no està ben nodrit no serveix per a res".
Malalties neurodegeneratives
La desnutrició també incideix en el deteriorament cognitiu. En aquest sentit, el doctor Gurutz Linazasoro, membre del Grup d’Estudi de Neurogeriatria de la Societat Espanyola de Neurologia, afirma que l’alimentació és un factor de prevenció de malalties neurodegeneratives i que ha de millorar i adaptar-se a les necessitats de les persones amb aquestes dolences.
"Com a factor de protecció o preventiu, és un dels punts clau de l’estil de vida, que sempre va unit a altres factors com l’exercici, la salut cardiovascular o l’activitat intel·lectual i social... Sense que hi hagi cap aliment miraculós, i sense que hi hagi cap recomanació concreta", precisa.
Tots els nutrients
El més important, aconsella, és que el patró dietètic sigui moderat i equilibrat. L’especialista posa el focus en dietes com la mediterrània. "Això no vol dir que si algú segueix aquesta dieta no desenvoluparà aquestes malalties. És una qüestió de modulació del risc. Sol ser força habitual que una persona que fa exercici físic regularment també controli millor els factors de risc: segurament menja millor, dorm millor i té més interaccions socials".
Evitar el restrenyiment, els ennuegaments i la pèrdua de massa muscular són els tres grans cavalls de batalla de les malalties neurodegeneratives, assenyala l’expert. I en aquestes, remarca, l’alimentació sempre hi té un paper important. "Aquesta interacció –estil de vida, envelliment i genètica– és la que acaba conjugant-se".
