Els entorns en els quals vivim influeixen en l'edat del cervell: un estudi ens diu com
L'entorn, tant físic com social, pot contribuir a accelerar o a retardar l'envelliment del cervell
EFE | Regió7
Un equip internacional d'investigadors ha comprovat com l'entorn, tant físic com social, pot contribuir a accelerar o a retardar l'envelliment del cervell i determinar l'edat biològica d'aquest òrgan.
El treball ha demostrat que l'edat biològica del cervell pot accelerar-se o retardar-se en funció de factors de risc i de protectors ambientals, i els resultats, que s'han publicat en la revista Nature Medicine, posen en relleu que els efectes més significatius es produeixen a partir de la interacció entre condicions ambientals, socials i polítiques.
La recerca, que ha estat coordinada a nivell internacional per Agustín Ibáñez, investigador del Global Brain Health Institute (GBHI) en el Trinity College de Dublín, aborda una qüestió clau: com influeixen conjuntament els entorns en els quals viuen les persones (incloent factors físics i socials) en el ritme al qual envelleix el cervell humà, i per a això l'equip va analitzar dades de 18.701 persones de 34 països.
«Exposoma» o la suma de factors dels entorns
L'estudi introdueix el concepte de “exposoma”, entès aquest com el conjunt acumulatiu d'exposicions ambientals, socials i contextuals al llarg de la vida, ha informat aquest dijous la Universitat Complutense de Madrid, que ha participat en el treball.
Els resultats han mostrat que aquest «exposoma» actua de manera conjunta, mitjançant la interacció de múltiples factors que es potencien entre si, de manera similar al que ocorre amb malalties que coexisteixen i que s'agreugen mútuament.
I aquest conjunt d'influències determina l'envelliment cerebral tant en persones sanes com en aquelles amb malalties neurodegeneratives.
Els investigadors van analitzar 73 indicadors del «exposoma» a nivell nacional, incloent-hi variables com la contaminació atmosfèrica, la variabilitat climàtica, la disponibilitat d'espais verds, la qualitat de l'aigua, la desigualtat socioeconòmica i diferents aspectes dels contextos polítics i democràtics.
En modelar aquests factors de manera conjunta, van comprovar que expliquen fins a quinze vegades més variació en l'envelliment cerebral que qualsevol factor individual.
Sense zones verdes, envelliment ràpid
En concret, les exposicions físiques combinades (com la contaminació, les temperatures extremes o l'escassetat de zones verdes) es van associar principalment amb l'envelliment estructural del cervell, ha informat la Universitat Complutense.
Aquestes alteracions afecten regions clau implicades en la memòria, la regulació emocional i les funcions autonòmiques, i es relacionen amb mecanismes com la neuroinflamación, l'estrès oxidatiu, la disfunció vascular o la reducció del suport neurotrófico.
D'altra banda, el exposoma social combinat (que inclou factors com la desigualtat, la pobresa, la baixa participació cívica, la feblesa institucional o l'accés limitat a recursos socials) va mostrar una major associació amb l'envelliment funcional del cervell, i en aquest cas afecta al control executiu, la cognició social i la regulació emocional.
Aquestes troballes posen en relleu un aspecte clau, segons els investigadors: que les influències ambientals sobre la salut cerebral són acumulatives, no lineals, i s'amplifiquen mitjançant la interacció entre diferents factors.
En l'estudi han participat professors i investigadors de la Universitat Complutense de Madrid (UCM), pertanyents a les Facultats de Medicina i Psicologia, i entre ells Alberto Fernández, Ricardo Bruña, Fernando Maestú i María Eugenia López, integrants del Grup de Recerca en Neurociència Cognitiva, i la seva contribució ha estat fonamental en la interpretació de l'anàlisi de senyals cerebrals i en l'estudi de les seves alteracions tant en l'envelliment normal com en el patològic.
