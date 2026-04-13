Prevenció
Arriba a Espanya "Apretude", l'injectable "anti-VIH" que s'administra cada dos mesos com a alternativa a la pastilla diària
Està finançat per a usuaris per als quals la pastilla oral diària no és adequada, incloent-hi contraindicacions mèdiques, problemes d'adherència o situacions socials que dificulten seguir el tractament
A Espanya es notifiquen més de 3.000 nous diagnòstics de VIH cada any i més de la meitat es fan de manera tardana
Nieves Salinas
"Apretude" (cabotegravir d'acció prolongada), la primera profilaxi preexposició (PrEP) injectable cada dos mesos i que finança el Ministeri de Sanitat, ja està disponible a Espanya, que es converteix en el primer país de la Unió Europea en incloure aquesta innovació terapèutica per a persones VIH negatives amb alt risc d'adquirir la infecció per via sexual. El medicament, del laboratori ViiV Healthcare, ofereix una alternativa per a persones que no poden utilitzar la PrEP oral diària (la pastilla diària). A Espanya es notifiquen més de 3.000 nous diagnòstics de VIH cada any i més de la meitat es fan de manera tardana, s'ha explicat aquest dilluns en roda de premsa a Madrid en la presentació del fàrmac.
A la convocatòria hi han estat presents Ángel Rivero, metge expert en VIH de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, i director mèdic del Checkpoint de Barcelona; Eva Orviz, metgessa experta en VIH i ITS, i Christina Gabriel, directora general de ViiV Healthcare Espanya i Portugal. Tots tres han desgranat els detalls del nou fàrmac, de prescripció i dispensació hospitalària, indicat per reduir el risc d'infecció per VIH adquirida per via sexual en adults i adolescents amb alt risc.
En aquest context, ampliar les estratègies de prevenció és clau per avançar cap als objectius de reducció de noves infeccions, ha indicat Ángel Rivero, que ha explicat que donar a triar a l'usuari una nova opció fa que "se senti més segur i que el fàrmac tingui més eficàcia". La nova alternativa de prevenció està dirigida a usuaris sans per evitar la infecció, ha remarcat.
Contraindicacions de la pastilla
La profilaxi està finançada pel Sistema Nacional de Salut per a persones per a les quals la PrEP oral no és adequada, incloent-hi contraindicacions mèdiques, problemes d'adherència o situacions clíniques i socials que dificulten el compliment diari del tractament (com problemes de salut mental greu o consum problemàtic de drogues en el context del sexe).
Els especialistes han detallat que la pastilla oral diària, disponible a Espanya des del novembre del 2019 i que compta amb 34.309 usuaris, ha demostrat ser molt eficaç en la població que la rep. Tanmateix, encara quedaven reptes per cobrir. Segons les guies de GESIDA, cal una alta adherència a la pastilla oral diària perquè sigui efectiva. A més, han explicat els metges, altres possibles barreres identificades en l'ús de la PrEP oral serien la toxicitat, determinades condicions mèdiques i factors relacionats amb l'estil de vida.
L'adherència a la medicació és, precisament, "un factor crític en prevenció" i l'administració d'"Apretude", cada dos mesos, pot facilitar que se segueixi el tractament, ha explicat la doctora Eva Orviz, que ha recordat que la prevenció és una de les estratègies clau per avançar cap a l'objectiu d'Espanya —en consonància amb ONUSIDA— de reduir un 90% les noves infeccions de VIH abans del 2030.
Eficàcia del fàrmac
El doctor Rivero ha assenyalat que l'eficàcia de cabotegravir d'acció prolongada injectable per a PrEP es va avaluar en els assajos clínics fase IIb/III HPTN 0833 i HPTN 0844, que van comparar aquesta opció amb la pastilla oral diària amb tenofovir/emtricitabina. En l'estudi HPTN 083, fet en homes que tenen sexe amb homes i dones transgènere, la profilaxi injectable va reduir el risc d'adquisició del VIH en un 66% enfront de la PrEP oral diària. En l'assaig HPTN 084, fet en dones cisgènere, la reducció del risc va ser del 88%.
Més enllà dels assajos, les dades d'implementació en vida real, que inclouen més de 7.000 usuaris en diferents països i poblacions, mostren una efectivitat superior al 99% i resultats consistents en diferents perfils de risc. "Els assajos clínics han demostrat una reducció significativa del risc d'adquisició del VIH enfront de la PrEP oral diària, juntament amb una alta preferència per l'administració injectable", ha apuntat l'especialista.
L'adherència a l'administració injectable va ser elevada en tots dos assajos, amb més del 90% de les injeccions administrades dins de la finestra de dosificació flexible. A més, la majoria dels participants van preferir aquesta profilaxi enfront de la pastilla diària quan van tenir l'opció d'escollir.
Seguretat renal
Pel que fa a la seguretat, la formulació injectable va mostrar una tolerabilitat comparable a la de la PrEP oral diària. A més, presenta un perfil de seguretat renal i ossi favorable, sense identificar-se senyals de toxicitat clínicament rellevants en aquests assajos. Les reaccions al lloc de la injecció van ser "majoritàriament lleus o moderades" i van disminuir amb el temps, s'ha indicat.
A més, la implementació d'aquesta estratègia podria contribuir a reduir els costos associats a noves infeccions per VIH a mitjà termini: l'estimació** és que l'estalvi de costos acumulat** de la implementació a tres anys és de 46 milions d'euros.
"Ampliar les opcions de prevenció és clau per respondre a les necessitats diferents que poden tenir les persones en situació de risc d'adquirir VIH. Apretude suposa una fita perquè permet adaptar l'estratègia preventiva a persones que hi troben la seva única opció farmacològica per prevenir la infecció", ha assenyalat Christina Gabriel, directora general de ViiV Healthcare Espanya i Portugal.
