Salut pràctica
Com entrar a La Meva Salut: requisits, opcions d’accés i què passa amb els menors
L’espai personal de salut digital es pot consultar des del web i des de l’app, però cal complir uns requisits i disposar d’un sistema d’identificació vàlid.
La Meva Salut és l’espai personal de salut digital que permet accedir a serveis sanitaris de Catalunya tant des del web com des de l’aplicació mòbil. Per poder-hi entrar, però, cal complir uns requisits concrets i tenir preparat un sistema d’identificació digital admès. No tothom n'és conscient ni ho sap, per això hem preparat aquest article.
Per començar, per fer servir La Meva Salut cal tenir 16 anys o més i disposar de targeta sanitària individual (TSI). A més, l’accés s’ha de fer amb algun d’aquests sistemes: idCAT Mòbil, contrasenya personal o certificat digital. En aquest últim cas, el certificat digital només serveix per accedir a la versió web de La Meva Salut.
L’accés no es limita només a l’espai personal propi. També es pot entrar a La Meva Salut de fills i filles menors de 18 anys i de les persones de les quals s’és responsable legal. Ara bé, en el cas dels menors d’entre 16 i 18 anys, cal tenir en compte que és necessària una autorització per accedir al seu espai personal, ja que la majoria d’edat sanitària comença als 16 anys.
Una de les vies d’accés és la contrasenya personal, que s’ha de demanar de manera presencial al centre d’atenció primària (CAP). Per fer-ho, cal presentar la targeta sanitària individual i un document identificatiu oficial, com ara el DNI, el NIE o el passaport. Durant aquest procés també s’ha de facilitar una adreça electrònica i un telèfon mòbil, que seran necessaris tant per rebre els codis SMS com per a les notificacions dels serveis de salut.
Un cop es disposa de la contrasenya, l’entrada es fa identificant-se amb el CIP o amb el DNI, NIE o passaport, juntament amb la contrasenya corresponent. Després, el sistema envia un SMS amb un codi de 5 xifres al mòbil registrat, i aquest codi s’ha d’introduir a la finestra emergent per poder entrar de manera segura a l’espai personal.
Una altra opció: a través d'idCAT
També es pot accedir amb idCAT Mòbil, una opció pensada per facilitar l’entrada sense haver de recordar una contrasenya. En aquest cas, el sistema també funciona amb l’enviament d’un codi d’un sol ús per SMS al telèfon mòbil de la persona usuària després d’haver-se identificat.
Per obtenir l’idCAT Mòbil hi ha dues opcions: fer el tràmit presencialment a les oficines d’atenció ciutadana de la Generalitat o bé fer-lo per internet, a través del formulari digital que incorpora l’ajuda d’un assistent.
Finalment, La Meva Salut també permet entrar amb certificat digital, però només des del web. Entre els certificats reconeguts hi ha, per exemple, el DNI electrònic. Aquesta via és especialment rellevant perquè, a més dels serveis habituals, dona accés a funcionalitats addicionals.
En definitiva, entrar a La Meva Salut és un procés accessible, però convé tenir clar quins requisits s’han de complir, quina via d’identificació interessa més i quines particularitats hi ha en el cas dels menors o de les persones representades legalment.
