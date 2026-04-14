El Clínic publica una guia per atendre les persones trans: "El professional s’ha d’adreçar al pacient pel seu gènere sentit, encara que no sigui el mateix que el de la targeta sanitària"

Beatriz Pérez
L’Hospital Clínic de Barcelona ha publicat una guia d’atenció a la salut de les persones trans. Es tracta d’un document pioner que estableix criteris unificats per garantir una atenció respectuosa, segura, inclusiva i lliure de discriminacions. Aquesta guia neix alineada amb la llei 13/2025 sobre els drets de les persones LGTBI i l’erradicació de la LGTBI-fòbia. "Aquesta guia busca donar una atenció sanitària de qualitat i respecte a les persones trans. De vegades, per manca de coneixement, els sanitaris podem donar una sensació de manca de sensibilitat", ha dit Rita Pons, infermera clínica de l’Institut Clínic de Neurociències.
Fa un temps, una dona trans va ingressar a l’Hospital Clínic i els sanitaris van decidir posar-la en una habitació individual, ja que fenotípicament tenia trets masculins. Tanmateix, ella es va queixar perquè desitjava estar en una habitació compartida amb una altra dona. Aquest cas es va valorar al comitè d’ètica del centre sanitari i va ser el que va impulsar la guia que aquest dimarts s’ha presentat a l’hospital.
El document sorgeix, així, de la detecció de diverses situacions en què calia reforçar la sensibilitat, el coneixement i els criteris compartits entre professionals. Aspectes com l'ús correcte del nom sentit, la comunicació respectuosa, la confidencialitat o la gestió de situacions específiques d’hospitalització —com l’esmentada— havien generat dubtes o disparitat de pràctiques.
"Volem dotar els sanitaris d’una guia amb objectius i aclariments del que hem de fer i del que no per disminuir la discriminació del col·lectiu trans", ha dit per la seva banda Deborah Moreno-Alonso, metgessa pal·liativista a l’Àrea de Suport Integral en Càncer. Juntament amb aquestes dues metgesses també hi havia la pacient Noa Florensa, pacient trans de l’Hospital Clínic. "Jo vaig fer la transició al Clínic. Vaig fer un tractament previ hormonal i una vaginoplàstia. Vaig estar en una habitació individual i per a mi el tracte va ser meravellós", ha explicat Florensa, mostrant així que cada persona és única i cada situació convé ser analitzada individualment.
Aquesta guia sanitària ha estat impulsada pel Grup de Diversitat del Clínic i validada per la Comissió d’Igualtat, la Comissió de Salut i Gènere i el grup Queer-Clínic, garantint una mirada transversal i ajustada a la normativa vigent.
A tot el personal del Clínic
Aquesta guia recull una sèrie de recomanacions que ha de seguir tot el personal de l’hospital, de qualsevol categoria professional, així com situacions i comportaments que cal evitar. El document incorpora recomanacions pràctiques sobre llenguatge, registre del nom sentit, actitud en l’acollida, gestió de situacions delicades, confidencialitat i assignació d’espais d’hospitalització, així com pautes sobre què cal evitar per prevenir discriminacions o tractes inadequats.
Entre d’altres, es recomana que, davant l’ingrés d’una persona trans, cal remarcar que s’ha d’"aplicar escrupolosament el principi d’igualtat en l’accés als serveis sanitaris i el respecte de la identitat de gènere sense admetre discriminacions, estigmatitzacions o exclusions de cap mena". Una de les coses que "mai" no ha de fer el professional és ignorar els pronoms (ell, ella, elle) amb els quals s’identifica la persona pel fet que la seva targeta sanitària mostri una altra informació. També cal evitar fer preguntes sobre el cos, els genitals o les intervencions quirúrgiques de la persona si no és estrictament necessari.
"Quan una persona trans acudeixi amb una necessitat relacionada amb el seu procés de transició i no tens clar el protocol a seguir, adreça’t als professionals formats en el tema. No l’enviïs automàticament als serveis de psiquiatria", recull la guia, que també assenyala que l’assignació de les habitacions d’hospitalització per a les persones trans es farà tenint en compte el gènere sentit del pacient.
