Seccions

Nous fàrmacs

Llum verda a orforglipron, la pastilla per a l’obesitat que es pren una vegada al dia sense restriccions de menjar ni aigua

La FDA ha aprovat la comercialització d’orforglipron, de Lilly, per a adults amb obesitat o amb sobrepès que també tenen problemes de salut

La companyia ha presentat la sol·licitud d’autorització d’aquest nou medicament, que està sent avaluat per l’Agència Europea del Medicament

L'obesitat a Espanya suposa una despesa de 130 mil milions d'euros. / Pixabay

Nieves Salinas

Eli Lilly and Company ha anunciat que l’Administració d’Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA, per les seves sigles en anglès) ha aprovat la comercialització d’orforglipron (comercialitzat als Estats Units com a 'Foundayo') per a adults amb obesitat o amb sobrepès que també tenen problemes de salut relacionats amb el pes. Es tracta, explica la companyia, de l’únic GLP-1 oral per a la pèrdua de pes que es pot prendre a qualsevol hora del dia sense restriccions de menjar ni aigua.

El medicament és un agonista del receptor del pèptid 1 similar al glucagó (GLP-1) de molècula petita i no peptídic, que complementa una dieta baixa en calories i una major activitat física, detalla la farmacèutica.

«Les persones que viuen amb obesitat necessiten opcions de tractament que s’adaptin al seu ritme de vida, i per a molts, un comprimit oral d’administració diària que es pot prendre sense restriccions de menjar o aigua pot oferir-los més flexibilitat en el seu tractament», assegura Deborah Horn, DO, directora del Centre per a la Medicina de l’Obesitat a la Facultat de Medicina McGovern d'UTHealth Houston.

Pèrdua de pes

L’especialista explica que l’opció oral va permetre una pèrdua de pes mitjana del 12,4% amb la dosi més alta en els assaigs clínics. Recolzat pel programa d’assaigs clínics ATTAIN, orforglipron ha demostrat ajudar les persones a perdre pes i mantenir-lo. En l’assaig ATTAIN-1, les persones que van rebre la dosi més alta del nou medicament oral i es van mantenir sota tractament, van perdre una mitjana de 12,4 kg (12,4%) davant d’1 kg (0,9%) amb placebo.

Els participants que van prendre aquest medicament, independentment de la finalització de l’estudi, van perdre una mitjana d’11,3 kg (11,2%), davant de 2,4 kg (2,1%)2 . En el programa ATTAIN, el fàrmac de Lilly, en totes les dosis, va conduir a reduccions en molts marcadors de risc cardiovascular, inclosos la circumferència de la cintura, el colesterol no HDL, els triglicèrids i la pressió arterial sistòlica, descriu Lilly.

Accés i estigma

«Actualment, menys d’1 de cada 10 persones que podrien beneficiar-se d’un GLP-1 l’estan utilitzant, limitades per l’accés, l’estigma, la complexitat percebuda o la creença que la seva situació no és prou seriosa per necessitar tractament», ha assenyalat David A. Ricks, president i director executiu d’Eli Lilly and Company.

«Un comprimit oral còmode que es pren una vegada al dia i proporciona una pèrdua de pes significativa, representa un tractament per a l’obesitat dissenyat per al món real». «No existeix cap fórmula que funcioni per a tots els qui viuen amb sobrepès o obesitat», va expressar Joe Nadglowski, president i director executiu de l'Obesity Action Coalition.

Lilly ha presentat la sol·licitud d’autorització d’aquest nou medicament per al control de pes i/o diabetis tipus 2 en més de 40 països i preveu que pugui estar disponible a cada país poc després de la seva aprovació. Actualment, a la Unió Europea, està sent avaluat per l’Agència Europea del Medicament.

Desenvolupen un model d'IA capaç d'estimar la durada de la lactància materna

Ordenança de patinets pròpia per a Manresa: multes de 200 euros per no dur casc, armilla i conduir amb menys de 16 anys

Ciberseguretat sènior: descobreix com navegar per internet amb confiança i en un entorn segur

El pop-up oficial del grup coreà Blackpink arriba a Barcelona: articles exclusius en aquesta zona de la ciutat

Declaració de la Renda 2026: la Guàrdia Civil intervé i avisa els contribuents sobre això que pot arribar al teu mòbil

LeBron James i la remuntada del 2016 que inspira Lamine Yamal per creure en la Champions

El medicament més consumit és el Nolotil i el més venut l'Eliquis

Mor una dona de 83 anys després de ser atropellada a Barcelona

Tracking Pixel Contents