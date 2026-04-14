El medicament més consumit és el Nolotil i el més venut l'Eliquis

Els fàrmacs més consumits a l’Estat continuen sent els analgèsics i els segueixen els ansiolítics, segons l’observatori de medicaments que elabora la federació empresarial de farmacèutics espanyols

Medicaments / PEXELS

Entre els fàrmacs més consumits a l’estat hi ha quatre analgèsics, segons el llistat elaborat per l’observatori de medicaments de la federació empresarial de farmacèutics espanyols (FEFE). El motiu? La seva alta eficàcia per tractar dolors comuns com el de cap, el muscular o la febre; i per ser normalment assequibles econòmicament. Concretament, la llista és encapçalada pel Nolotil (analgèsic), seguida d’Adiro (un fàrmac contra la formació de coàguls), El paracetamol de Kern i el de Cinfa (analgèsics), l’Enantyum (analgèsic), i un altre per a l’estómac (Omeprazol).

És a dir, si ens centrem per grups terapèutics, els medicaments més comprats són els que estan relacionats amb el sistema nerviós. En xifres, el Nolotil representa 28,6 milions d’unitats. Tanmateix, els medicaments amb més consum per volum no coincideixen amb els que generen més vendes.

Per aquest motiu, el mercat farmacèutic espanyol revela una dualitat clara. Al capdavant del rànquing per vendes hi ha l'Eliquis (mèdicament anticoagulant), amb 200,5 milions d’euros, seguit de tractaments per a la diabetis com Jardiance (138,4 milions) i Ozempic (137,6 milions). També destaquen altres anticoagulants com Xarelto o fàrmacs per a patologies cardiovasculars i metabòliques com Forxiga i Entresto.

Per tant, observem una tendència. En la llista per vendes la despesa es concentra en tractaments relativament nous i d’alt cost, especialment vinculats a malalties cardiovasculars i la diabetis tipus 2. En definitiva, la diferència entre ambdós llistats posa de manifest que mentre milions d’unitats de fàrmacs bàsics surten cada any de les farmàcies, una part important del pressupost es concentra en un nombre molt més reduït de tractaments.

Llistat elaborat per l'observatori de medicaments de la federació empresarial de farmacèutics espanyols (FEFE)

Llistat elaborat per l’observatori de medicaments de la federació empresarial de farmacèutics espanyols (FEFE) / Arxiu

