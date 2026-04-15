La Detecció precoç de la sarcopènia, fonamental per preservar la força i l’autonomia
Detectant la malaltia a temps i combinant-ho amb una bona alimentació, exercici físic i el suport de l’entorn, es pot millorar la qualitat de vida dels pacients
Regió7
La sarcopènia és la malaltia que provoca la pèrdua de massa muscular i, en conseqüència, de força. Els factors que hi contribueixen són: una alimentació insuficient o desequilibrada, el sedentarisme o també pot ser relativament freqüent en persones en tractament d’hemodiàlisi.
El terme sarcopènia prové del grec: sarx, que significa carn o múscul, i penia, que vol dir pèrdua o deficiència. Per tant, la traducció literal del concepte és “pèrdua de múscul” o “deficiència muscular”.
Segons expliquen Marina Serra Ayala i Mercè Ribera Gracia, Infermeres de diàlisi de la Fundació Althaia, les persones que pateixen sarcopènia, acostumen a sentir-se més dèbils i cansar-se amb més facilitat. Per a elles, acomplir activitats quotidianes com caminar, pujar escales o aixecar objectes és més complicat. A més, la pèrdua de massa muscular també incrementa el risc de caigudes i fractures.
Incidint en els factors que contribueixen a patir-la, per un costat, portar una alimentació insuficient o desequilibrada juga un paper important perquè pot fer que els músculs no rebin els nutrients necessaris per mantenir-se forts. Per l’altre costat, el sedentarisme, provoca la debilitat dels músculs al no ser exercitats correctament.
I, en el cas de les persones amb malaltia renal en hemodiàlisi, són més propensos pels següents motius: A causa de les restriccions dietètiques que han de seguir perquè els ronyons no eliminen correctament determinades substàncies, poden arribar a no rebre els nutrients necessaris. A això s’hi pot afegir la inflamació associada a la malaltia o el cansament persistent que provoca el tractament. També hi poden influir els canvis hormonals, com la disminució dels estrògens o la testosterona.
Per tal de detectar-ho precoçment i prevenir-ne les complicacions, les infermeres són fonamentals. Durant el seguiment dels pacients es pot valorar si hi ha canvis en el pes, la força o la massa muscular. També s’ofereixen orientacions sobre alimentació i s’explica la importància de mantenir una activitat física adaptada a cada persona.
A més, la sarcopènia es pot detectar amb diverses eines com controls analítics, valorar la massa muscular mitjançant ecografia, mesurar la composició corporal amb bioimpedància o avaluar la força muscular amb un dinamòmetre.
En resum, si es detecta aviat i es combina amb una bona alimentació, exercici físic i el suport de l’entorn; es pot millorar la qualitat de vida dels pacients, tant física com mental.
Informació extreta del blog d'Althaia.
