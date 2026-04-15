Fem el camí al teu costat: La iniciativa solidària per recollir fons pels serveis d’Oncologia de la Catalunya Central

Els Mossos d’Esquadra organitzen, un any més, la caminada solidària de Manresa a Montserrat per millorar l’atenció oncològica del nostre territori

Arriba una nova edició de la iniciativa solidària Fem camí al teu costat. La jornada esportiva, organitzada pels Mossos d’Esquadra, té la finalitat de recollir fons pels serveis d’Oncologia de la Catalunya Central. Aquesta està pensada per a tots els públics, amb un recorregut de Manresa a Montserrat amb un total de 26,17 km.

Enguany, tindrà un repte: L’acompanyament de l’Ariadna, pacient d’hematologia leucèmica, que amb la seva cadira de rodes vol assolir el somni d’arribar al cim de Montserrat. Per fer-ho possible busquen voluntaris pel repte.

La caminada, que tindrà lloc el 8 de maig a les 8 h del matí, dona el seu tret de sortida des de la Comissaria dels Mossos d’Esquadra de Manresa, a l’avinguda dels Països Catalans, 169. En total, compta amb tres avituallaments: De Manresa a Castellgalí, de Castellgalí a la urbanització de Sant Cristòfol i, l'últim, del monestir de Santa Cecília a Montserrat.

A més, en l'edició del 2026, per tal que arribi a més persones, els padrins de la caminada solidària són la presentadora de televisió Mari Pau Huguet i l'esportista Willy Foxx.

Com cada any, des de 2012, l’objectiu comú és promoure hàbits saludables, mostrar suport a les persones amb càncer i contribuir a millorar l’atenció oncològica del nostre territori.

Ariadna, pacient d’hematologia leucèmica

Ariadna, pacient d'hematologia leucèmica / Fem camí al teu costat

