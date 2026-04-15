Tens entre 50 i 69 anys i no t’ha arribat la carta per a la mamografia? Això és el que has de fer

El programa de càncer de mama de Catalunya convida les dones de 50 a 69 anys a fer-se una mamografia cada dos anys, però la primera carta pot no arribar just als 50

Una tècnica especialista en radiodiagnòstic realitza una mamografia. | FERRAN NADEU

Abril Benítez

Manresa

Moltes dones esperen que la primera carta del programa de detecció precoç del càncer de mama arribi just quan compleixen 50 anys, però el funcionament real no és exactament aquest. El Departament de Salut convida les dones de 50 a 69 anys a fer-se una mamografia gratuïta cada dos anys, però les invitacions es tramiten seguint un ordre territorial i de centre d’atenció primària. Per això, la primera notificació pot arribar una mica més tard, tot i que, segons Canal Salut, s’ha de rebre entre els 50 i els 52 anys.

La carta és nominal i ja inclou el dia, l’hora i el lloc reservats per fer la prova. Si aquella data no va bé, no cal renunciar-hi: es pot canviar l’hora o el dia trucant a l’oficina tècnica corresponent, un telèfon que apareix a la mateixa carta. Si no t’ha arribat cap invitació i ja tens aquesta edat, la recomanació oficial és trucar al 061 Salut Respon o contactar amb l’oficina tècnica del programa de la teva zona perquè comprovin les dades.

També és important saber qui no entra en aquest circuit habitual. Si tens menys de 50 anys i vols fer-te una mamografia, la prova només s’aconsella si hi ha criteri clínic, i la pauta l’han d’indicar el metge d’atenció primària o el ginecòleg. En aquest cas, la prova es fa per la via assistencial habitual, no a través del programa de cribratge. I si ja tens 70 anys o més, tampoc rebràs noves cartes: a partir d’aquesta edat, el seguiment passa a decidir-se de manera individualitzada amb el professional sanitari de referència.

Em poden expulsar del programa per no participar un cop? No

Hi ha un altre punt clau que sovint genera confusió: no participar una vegada no t’expulsa del programa. La pàgina oficial explica que la decisió final és de cada dona, i que si una persona decideix no participar-hi en una convocatòria, rebrà una nova invitació al cap de dos anys, tret que demani explícitament no ser convidada més. Això permet reconsiderar la decisió més endavant sense perdre el seguiment poblacional.

Notícies relacionades

El missatge pràctic és clar: si ets dins la franja d’edat, no has de quedar fora del programa per un problema de calendari o de correu. Si la carta no arriba, si les dades poden estar desactualitzades o si necessites canviar la cita, hi ha vies per resoldre-ho. La informació oficial consultada correspon a la pàgina de preguntes freqüents de Canal Salut, actualitzada el 23 de maig de 2024, i a la pàgina general del programa, actualitzada el 18 de novembre de 2025.

  1. L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
  2. La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
  3. Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
  4. El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
  5. Dos afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
  6. Els moviments migratoris porten 6.000 persones a l’àrea central, el 80% de l’estranger
  7. Els Agents Rurals enxampen un caçador furtiu mentre abatia un teixó a l'Alt Urgell
  8. Tres carreteres afectades per filmacions, aquest dilluns, a la Catalunya central

Una jove d'Artés de voluntariat a la República Dominicana: "Vaig passar la majoria dels dies plorant de l'emoció"

Una jove d'Artés de voluntariat a la República Dominicana: "Vaig passar la majoria dels dies plorant de l'emoció"

Com saber quina carrera escollir

Com saber quina carrera escollir

Navarcles acull una exposició d’artistes del Bages i el Moianès a la capella de Sant Bartomeu

Navarcles acull una exposició d’artistes del Bages i el Moianès a la capella de Sant Bartomeu

Cristòfol Gimeno, l'alcalde més veterà del Bages, plega. "Mai no m'hauria imaginat estar-hi tant de temps. És una feina dura, però molt agraïda"

Cristòfol Gimeno, l'alcalde més veterà del Bages, plega. "Mai no m'hauria imaginat estar-hi tant de temps. És una feina dura, però molt agraïda"

L'Adreçador del 15 d'abril del 2026, per Galdric Sala

L'Adreçador del 15 d'abril del 2026, per Galdric Sala

Els Moixiganguers d’Igualada fan el quatre de vuit en la Diada del Sindicat de Sant Guim de Freixenet

Els Moixiganguers d’Igualada fan el quatre de vuit en la Diada del Sindicat de Sant Guim de Freixenet

Rosalía: català molt bé, fotomami fatal

Tracking Pixel Contents