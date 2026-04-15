Salut pràctica
Tens entre 50 i 69 anys i no t’ha arribat la carta per a la mamografia? Això és el que has de fer
El programa de càncer de mama de Catalunya convida les dones de 50 a 69 anys a fer-se una mamografia cada dos anys, però la primera carta pot no arribar just als 50
Moltes dones esperen que la primera carta del programa de detecció precoç del càncer de mama arribi just quan compleixen 50 anys, però el funcionament real no és exactament aquest. El Departament de Salut convida les dones de 50 a 69 anys a fer-se una mamografia gratuïta cada dos anys, però les invitacions es tramiten seguint un ordre territorial i de centre d’atenció primària. Per això, la primera notificació pot arribar una mica més tard, tot i que, segons Canal Salut, s’ha de rebre entre els 50 i els 52 anys.
La carta és nominal i ja inclou el dia, l’hora i el lloc reservats per fer la prova. Si aquella data no va bé, no cal renunciar-hi: es pot canviar l’hora o el dia trucant a l’oficina tècnica corresponent, un telèfon que apareix a la mateixa carta. Si no t’ha arribat cap invitació i ja tens aquesta edat, la recomanació oficial és trucar al 061 Salut Respon o contactar amb l’oficina tècnica del programa de la teva zona perquè comprovin les dades.
També és important saber qui no entra en aquest circuit habitual. Si tens menys de 50 anys i vols fer-te una mamografia, la prova només s’aconsella si hi ha criteri clínic, i la pauta l’han d’indicar el metge d’atenció primària o el ginecòleg. En aquest cas, la prova es fa per la via assistencial habitual, no a través del programa de cribratge. I si ja tens 70 anys o més, tampoc rebràs noves cartes: a partir d’aquesta edat, el seguiment passa a decidir-se de manera individualitzada amb el professional sanitari de referència.
Em poden expulsar del programa per no participar un cop? No
Hi ha un altre punt clau que sovint genera confusió: no participar una vegada no t’expulsa del programa. La pàgina oficial explica que la decisió final és de cada dona, i que si una persona decideix no participar-hi en una convocatòria, rebrà una nova invitació al cap de dos anys, tret que demani explícitament no ser convidada més. Això permet reconsiderar la decisió més endavant sense perdre el seguiment poblacional.
El missatge pràctic és clar: si ets dins la franja d’edat, no has de quedar fora del programa per un problema de calendari o de correu. Si la carta no arriba, si les dades poden estar desactualitzades o si necessites canviar la cita, hi ha vies per resoldre-ho. La informació oficial consultada correspon a la pàgina de preguntes freqüents de Canal Salut, actualitzada el 23 de maig de 2024, i a la pàgina general del programa, actualitzada el 18 de novembre de 2025.
