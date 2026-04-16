625 anys de Sant Pau, l'hospital més antic d'Espanya: "Aquí vam atendre Gaudí quan el va atropellar el tramvia"
El centre sanitari organitzarà jornades, exposicions i visites guiades fins a la primavera de l'any vinent per celebrar aquesta efemèride
Beatriz Pérez
L'any 1401, nou dècades abans que Cristòfor Colom arribés a Amèrica, es va fundar l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Sant Pau, un dels quatre hospitals públics de la ciutat de Barcelona, és el centre sanitari més antic d'Espanya. És l'hospital on va ser traslladat Antoni Gaudí quan el va atropellar un tramvia.
"No hi ha cap altre hospital de l'època medieval que continuï actiu a Espanya", ha dit aquest dijous el director de l'Hospital de Sant Pau, Adrià Comella, en una atenció als periodistes. Comella ha destacat les neurociències, la cardiologia, l'hematologia i les cirurgies complexes com les "àrees d'excel·lència" de l'hospital. Sant Pau, a més, té la mirada posada en l'envelliment de la població i l'augment de la fragilitat, així com en la perspectiva de gènere de la salut.
Per celebrar aquests 625 anys de trajectòria, l'hospital ha dissenyat un ampli programa d'activitats al llarg d'aquest any i fins a la primavera del 2027, en què combina la projecció institucional amb la divulgació històrica i la participació ciutadana, incloent-hi conferències, exposicions i jornades especials. "Farem una exposició a la Biblioteca Nacional de Catalunya on es mostraran materials de l'arxiu històric, que són una autèntica delícia", ha assenyalat Comella. En aquest enllaç es poden veure totes les activitats que té preparades l'hospital.
Rutes per la ciutat
A més, Sant Pau també organitzarà una sèrie de rutes per la ciutat que serviran per recordar "anècdotes". "Per exemple, en quina sala va ser atès Gaudí quan el va atropellar el tramvia". Comella ha destacat que el centre té un interès especial pel futur de la medicina i per això, en aquest sentit, hi haurà "trobades" —el cicle de jornades Sant Pau Fòrum— protagonitzades per experts de primer nivell.
La primera jornada serà aquest 17 d'abril, a les 12.30 hores, a la sala d'actes de l'hospital i anirà a càrrec d'Antonio Torralba, figura internacional de referència en intel·ligència artificial (IA) al Massachusetts Institute of Technology (MIT). Segons Torralba, la IA ha estat la "revolució" dels últims 15 anys. "Pot ajudar a la prevenció, a la personalització i a aconseguir més tractaments. La promesa que la IA fa és que millorarà el tractament mèdic en totes les seves fases", ha explicat Torralba.
"Llegat científic i històric"
Al llarg d'aquest any i del següent, els professionals de Sant Pau posaran "en valor el seu llegat històric, assistencial i patrimonial de més de sis segles". Per a Comella, aquest hospital ha evolucionat "en paral·lel" a la història de Barcelona i de la medicina. "Però sobretot ho ha fet amb projecció de futur: generant nou coneixement i noves aportacions rellevants, amb un llegat científic sòlid que reforça el seu lideratge", ha dit Comella. En aquesta línia s'emmarcaran les jornades de Sant Pau, que se centraran en les àrees d'excel·lència de l'hospital.
D'entre totes les activitats destaca l'exposició 'Les fites històriques de l'hospital', a la Biblioteca Nacional de Catalunya, que es podrà visitar entre octubre i desembre d'aquest any, així com un programa de visites guiades i portes obertes als tres espais que han estat la seu de la institució: l'antic hospital del Raval, el Recinte Modernista i el nou hospital, mostrant l'evolució arquitectònica i assistencial.