Adolescents tancats a les seves habitacions, jugant de nit, dormint de dia: la síndrome d'Hikikomori
La síndrome d'Hikikomori està caracteritzada per un aïllament social sever i extrem que sol donar-se en adolescents o en adults joves
Angel Alonso Giménez (EFE)
“Un aïllament social sever i extrem que sol donar-se en adolescents o en adults joves”. Així defineix la síndrome d'Hikikomori la professora del Màster en Intervenció Psicològica en Nens i Adolescents de la Universitat Internacional de La Rioja (UNIR) Miriam Rodríguez Menchón..
Trastorn o malestar? El dilema no està resolt encara, i és important detenir-se en el debat com a primer pas. Recorda l'experta que el Manual Diagnòstic i Estadístics dels Trastorns Mentals, la guia de l'Associació Americana de Psiquiatria, no ho contempla com a trastorn a pesar que diversos especialistes advoquen perquè així sigui.
Perquè s'entengui: “No és un trastorn depressiu o un trastorn obsessiu compulsiu”, puntualitza Rodríguez.
No obstant això, el Manual sí que el considera “una manera d'expressar malestar psicològic” caracteritzat, indica l'especialista, perquè l'adolescent o l'adult jove decideix “aïllar-se a casa de manera totalment voluntària” i trencar “el contacte amb el món exterior”, abandonant fins i tot els estudis o deixant d'anar a treballar.
I on comença aquest trastorn o aquest malestar? En experiències traumàtiques o en una incomoditat interior que es va agreujant?
Segons assenyala Rodríguez Menchón, hi ha autors que situen l'origen en “males experiències” derivades de “no haver-se integrat bé en el seu grup social o en el seu grup de classe”, o bé de males experiències amb “un professor” o en l'àmbit laboral.
I també hi ha investigadors/as que defensen que la síndrome prové d'un altre trastorn psicològic, “com pot ser una ansietat social molt severa, per exemple, o una depressió”.
Ara bé, sigui el que sigui la síndrome d'Hikikomori, sigui el que sigui el seu origen, la realitat, cada vegada més estesa, per cert, és que aquesta síndrome cala en adolescents i adults joves, homes en termes generals, amb “unes certes vulnerabilitats personals que semblen comunes en totes les cultures”.
“Són “joves –recalca la professora de la UNIR– que tenen baixa tolerància a esdeveniments estressants, que no tenen habilitats de resolució de conflictes, amb baixa autoestima i amb predisposició a desenvolupar símptomes que en psicologia cridem internalizantes”.
Pandèmia, mòbils i jocs en línia
Segons informa la UNIR, aquesta síndrome va ser encunyada en 1998 pel psiquiatre japonès Tamaki Sato en un llibre titulat “Aïllament social: una interminable adolescència”. Es referia a joves que es tancaven diverses hores al dia a les seves habitacions.
En aquells dies, els telèfons mòbils no havien instaurat el seu imperi. Començaven a fer-ho, però no ho havien instaurat.
Tal com explica Rodríguez Menchón, dos esdeveniments han contribuït i contribueixen al fet que la síndrome d'Hikikomori estigui avui cada vegada més expandit.
D'una banda, la pandèmia, ja que, d'algun mode, va provocar que “el confinament es normalitzés”. Una prova la dona el nombre d'articles i dissertacions sobre aquesta síndrome que s'han anat publicant en Web of Science des de 2020.
“De 20-30 articles a l'any, de sobte estem veient 50, 60, 70, 80. I a més de molts països. Va començar el Japó perquè d'aquest fenomen es va començar a parlar al Japó i després els Estats Units, Itàlia… A Espanya hi ha unes 23 publicacions”, aprofundeix.
D'altra banda, prossegueix, les noves tecnologies, encara que amb un matís: l'acompanyament constant del mòbil “no és la causa principal que es doni aquest aïllament, però sí que sabem que fa que es mantingui”. A més, abans que en els mòbils, l'experta posa l'accent en els jocs en línia.
“Sembla que se supleixen mancances emocionals i de vincle amb aquesta interacció virtual amb altres persones que estan jugant en línia. Diguem que s'obté així la gratificació que altres persones obtenim de la interacció social real”, argumenta.
Òbviament, el treball professional ha de contemplar “una possible addicció a videojocs o a tecnologies” com els mòbils, sentència.
El risc és notable perquè el confinament pot durar anys, especialment si són adults. La professional cita casos dels qui van arribar a perdre oportunitats laborals.
Acció familiar contra la síndrome d'Hikikomori
Cal recordar el marc psicològic de l'adolescència. En paraules de Rodríguez Menchón, es tracta de l'etapa “més vulnerable de tot el cicle vital”: els i les adolescents, aprofundeix, “estan desenvolupant la seva personalitat, la seva identitat; el grup d'iguals pren una gran rellevància, el noi o la noia s'allunya més de la família i comencen a influir més els interessos dels amics”.
Però si pares i mares comencen a observar que el seu fill o filla adolescent comença a quedar-se a la seva habitació els caps de setmana o a notar que hi ha problemes d'integració en el seu grup, o a comprovar que no va a classe, ull, perquè l'aïllament de la síndrome d'Hikikomori és “una cosa progressiva”, no es dona d'un dia per a un altre. “A poc a poc podem anar veient senyals”, subratlla.
Un dels patrons més significatius de la síndrome d'Hikikomori és l'alteració dels ritmes circadiaris. L'adolescent “cada vegada es fica al llit més tard”, és habitual que passi les nits jugant. Així mateix, als matins, “no hi ha qui li parli perquè està dormint i el molesta el soroll”.
Consells de l'experta a pares i mares. “Es recomana que no sobreprotegeixin, és a dir, que no alimentin aquest aïllament del fill, però tampoc pressionar al fet que reprenguin la seva vida de la nit al dia: el jove es pot bloquejar”.
És així, segons les seves explicacions, perquè si els nois “presentaven un dèficit d'habilitats socials i una baixa autoestima” i s'aïllen per això, la represa del contacte amb l'exterior els provocarà inseguretat.
“De manera molt progressiva cal anar, primer, acompanyant a fer alguna activitat, alguna tasca, i que així vagin sortint una mica més de casa, que a poc a poc vagin guanyant confiança en si mateixos”, apunta. I després, plantejar “acompanyament d'un professional de la salut mental”.
Abans de res, procurar tallar com més aviat millor l'aïllament a l'habitació, atès que com més prolongat sigui, més complicat resultarà sortir d'ell.
Bases i objectiu de l'ajuda professional
Ni molt menys es pot menysvalorar l'assistència professional. Entre els trets comuns de les persones amb síndrome Hikikomori sobresurt “una considerable disminució de l'autoestima” i la incapacitat d'interactuar amb uns altres. Poden anar brollant “problemes més greus com a depressió o ansietat social”.
El treball professional, com remarca Rodríguez Menchón, es basaria en la psicoeducación a pares i mares, per a evitar que “es puguin sentir culpables”, i al propi jove. El procés consisteix a “explicar-los que a poc a poc” aniran les parts arribant a “un equilibri entre la sobreprotecció i la pressió” sense deixar de respectar els ritmes de l'afectat.
Per a això, convé abordar primer “un treball més individual amb el noi” amb l'objectiu de “reforçar la seva autoestima” mitjançant la pràctica d'habilitats socials. La participació en “tallers grupals” és aconsellable, ja que així s'anirà sentint “una mica més integrat”.
Després, “pactar algunes tasques i activitats que pugui anar realitzant a poc a poc en el món exterior”. Tot això sense obviar “la higiene del somni”, amb la finalitat de reforçar l'estat d'ànim. “És sobretot un treball de reintroducció al món exterior”.
