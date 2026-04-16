Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Cadàver a la BaellsCal MarcelinoLab_06Menú escolar6 restaurants recomanatsRosalíaConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Salut pública

La coordinació sanitària redueix fins a un 30% la mortalitat i els reingressos en pacients crònics: «Salva vides i redueix costos»

El trànsit de l’hospital al domicili és un dels moments més vulnerables per a la seguretat del pacient, assenyala un informe de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria

Una metge d'Atenció Primària en una consulta amb una pacient

Una metge d'Atenció Primària en una consulta amb una pacient / German Caballero

Nieves Salinas

En un context marcat per l’envelliment de la població i l’augment de la cronicitat, la falta de coordinació entre els diferents nivells assistencials, com Atenció Primària, hospitalària i serveis sociosanitaris, és un dels principals reptes estructurals del Sistema Nacional de Salut. Segons dades de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), més d’1,1 milions de morts el 2022 s’haurien pogut evitar a la Unió Europea si hi hagués sistemes sanitaris més eficaços.

La descoordinació sanitària i les seves conseqüències en la salut centren l’Informe biennal 2026, que la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària (SESPAS) ha presentat aquest dijous. El treball reuneix tretze articles elaborats per diferents experts. La conclusió principal és que la coordinació sanitària «salva vides i redueix costos». «No n’hi ha prou amb tenir recursos, cal organitzar-ho bé», ha assenyalat en roda de premsa el president de SESPAS, Manuel Herrera.

Ana Magdalena Vargas, autora de l’article 'Impacte de la coordinació en la qualitat de l'atenció i els resultats de salut' ha explicat que una metaanàlisi de 105 assaigs clínics mostra que els models d’atenció coordinada poden reduir fins a un 30% els reingressos hospitalaris i la mortalitat en pacients amb insuficiència cardíaca i altres patologies cròniques.

Ha subratllat especialment els riscos que es produeixen en el trànsit de l’hospital al domicili, un dels moments més vulnerables per a la seguretat del pacient. La falta de comunicació entre nivells assistencials, l’absència de seguiment estructurat o la fragmentació de la informació clínica es poden traduir en errors de medicació, agreujament evitable de malalties cròniques i nous ingressos hospitalaris.

Pacients crònics

Sobre la taula s’han posat dades com que, a Espanya, el 54,3% de la població més gran de 15 anys pateix almenys una patologia crònica; en els majors de 65, aquesta xifra supera el 80%. La fragmentació entre nivells assistencials «genera dany evitable al pacient i afecta especialment persones grans i col·lectius vulnerables», indiquen els experts. A més, la coordinació no només millora resultats clínics, sinó que també incrementa l’eficiència i redueix costos derivats de duplicitats i processos innecessaris.

Notícies relacionades i més

Eduardo Satué, president sortint de SESPAS i coautor de l’article sobre nous models de col·laboració en els equips d’Atenció Primària, ha subratllat que avançar cap a una millor coordinació requereix consolidar equips realment multiprofessionals, en els quals, a més de metges i infermeres, s’integrin de manera més efectiva perfils com farmacèutics, fisioterapeutes, psicòlegs, treballadors socials, odontòlegs (juntament amb higienistes dentals), tècnics de cures auxiliars d’infermeria (TCAE) o personal administratiu amb més protagonisme en la gestió de la demanda.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Hegseth assegura que l'Exèrcit dels EUA està llest per reiniciar els atacs si l'Iran "no accedeix a un acord"

Hegseth assegura que l'Exèrcit dels EUA està llest per reiniciar els atacs si l'Iran "no accedeix a un acord"

Tallada la C-14 a Organyà per un accident entre dos turismes

Tallada la C-14 a Organyà per un accident entre dos turismes

Els periodistes italians, en vaga per la falta de renovació del conveni col·lectiu

Els periodistes italians, en vaga per la falta de renovació del conveni col·lectiu

Castellbell completa la primera fase de rehabilitació del cementiri municipal

Castellbell completa la primera fase de rehabilitació del cementiri municipal

Es busquen figurants a Catalunya per a la pel·lícula de 'Els Beatles': aquests són els perfils i les ciutats per participar en el càsting

Es busquen figurants a Catalunya per a la pel·lícula de 'Els Beatles': aquests són els perfils i les ciutats per participar en el càsting

Sallent ensenyarà la nova residència aquest dissabte amb una jornada de portes obertes

Sallent ensenyarà la nova residència aquest dissabte amb una jornada de portes obertes

Gepac y BeOne Medicines impulsan ‘Cuidado con las Palabras’ para concienciar sobre el uso del lenguaje bélico en cáncer

Gepac y BeOne Medicines impulsan ‘Cuidado con las Palabras’ para concienciar sobre el uso del lenguaje bélico en cáncer

Surt de la presó el veí en cadira de rodes de Bon Pastor acusat de matar un lladre

Surt de la presó el veí en cadira de rodes de Bon Pastor acusat de matar un lladre
