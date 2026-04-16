Salut pública
La coordinació sanitària redueix fins a un 30% la mortalitat i els reingressos en pacients crònics: «Salva vides i redueix costos»
El trànsit de l’hospital al domicili és un dels moments més vulnerables per a la seguretat del pacient, assenyala un informe de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria
Nieves Salinas
En un context marcat per l’envelliment de la població i l’augment de la cronicitat, la falta de coordinació entre els diferents nivells assistencials, com Atenció Primària, hospitalària i serveis sociosanitaris, és un dels principals reptes estructurals del Sistema Nacional de Salut. Segons dades de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), més d’1,1 milions de morts el 2022 s’haurien pogut evitar a la Unió Europea si hi hagués sistemes sanitaris més eficaços.
La descoordinació sanitària i les seves conseqüències en la salut centren l’Informe biennal 2026, que la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària (SESPAS) ha presentat aquest dijous. El treball reuneix tretze articles elaborats per diferents experts. La conclusió principal és que la coordinació sanitària «salva vides i redueix costos». «No n’hi ha prou amb tenir recursos, cal organitzar-ho bé», ha assenyalat en roda de premsa el president de SESPAS, Manuel Herrera.
Ana Magdalena Vargas, autora de l’article 'Impacte de la coordinació en la qualitat de l'atenció i els resultats de salut' ha explicat que una metaanàlisi de 105 assaigs clínics mostra que els models d’atenció coordinada poden reduir fins a un 30% els reingressos hospitalaris i la mortalitat en pacients amb insuficiència cardíaca i altres patologies cròniques.
Ha subratllat especialment els riscos que es produeixen en el trànsit de l’hospital al domicili, un dels moments més vulnerables per a la seguretat del pacient. La falta de comunicació entre nivells assistencials, l’absència de seguiment estructurat o la fragmentació de la informació clínica es poden traduir en errors de medicació, agreujament evitable de malalties cròniques i nous ingressos hospitalaris.
Pacients crònics
Sobre la taula s’han posat dades com que, a Espanya, el 54,3% de la població més gran de 15 anys pateix almenys una patologia crònica; en els majors de 65, aquesta xifra supera el 80%. La fragmentació entre nivells assistencials «genera dany evitable al pacient i afecta especialment persones grans i col·lectius vulnerables», indiquen els experts. A més, la coordinació no només millora resultats clínics, sinó que també incrementa l’eficiència i redueix costos derivats de duplicitats i processos innecessaris.
Eduardo Satué, president sortint de SESPAS i coautor de l’article sobre nous models de col·laboració en els equips d’Atenció Primària, ha subratllat que avançar cap a una millor coordinació requereix consolidar equips realment multiprofessionals, en els quals, a més de metges i infermeres, s’integrin de manera més efectiva perfils com farmacèutics, fisioterapeutes, psicòlegs, treballadors socials, odontòlegs (juntament amb higienistes dentals), tècnics de cures auxiliars d’infermeria (TCAE) o personal administratiu amb més protagonisme en la gestió de la demanda.
