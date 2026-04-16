El 20% dels diagnòstics de càncer de mama són en realitat lesions precanceroses: «Es tracta innecessàriament un nombre molt alt de dones»
Un grup del CNIO avança en la identificació de les lesions que es convertiran en càncer de mama, cosa que podrà ajudar a evitar el sobretractament
Per ara no es pot saber quines progressaran a càncer, així que la gran majoria es tracten com si ja ho fossin
Sonia Pernas, oncòloga: «En càncer de mama precoç moltes pacients sempre senten l’espasa de Dàmocles»
Nieves Salinas
El 20% dels diagnòstics de càncer de mama són en realitat lesions precanceroses. Per ara no es pot saber quines progressaran a càncer, així que la gran majoria es tracten com si ja ho fossin. «És a dir, es tracta innecessàriament un nombre molt alt de dones», explica la investigadora Eva González-Suárez del Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO). Ara, un descobriment del Grup de Transformació i Metàstasi del CNIO ha obert una via cap a la identificació de les lesions precanceroses de mama que es convertiran en tumors. El treball, dirigit per González Suárez, es publica a la revista Nature Communications.
La investigació, explica el CNIO, s’ha centrat en el paper de la proteïna RANK, la intervenció de la qual en la gènesi dels tumors de mama va ser descoberta per la mateixa González-Suárez l’any 2010 a l’Institut d’Investigació Biomèdica Bellvitge (IDIBELL), on manté una línia d’investigació clínica.
Tipus de cèl·lules
En el teixit mamari conviuen dos tipus de cèl·lules: les luminals, que produeixen la llet; i les basals, que són contràctils i permeten l’expulsió d’aquesta llet. Diversos estudis suggerien que els tumors de mama s’originen exclusivament en una subpoblació de cèl·lules luminals, les anomenades progenitores lluminals, descriuen els investigadors.
El treball revela que els tumors poden començar en un altre tipus de cèl·lules, a les quals els autors denominen ‘cèl·lules infidels’
El treball que ara es publica, amb Jaime Redondo-Pedraza com a primer autor, revela, en canvi, que els tumors poden començar en un altre tipus de cèl·lules, a les quals els autors denominen ‘cèl·lules infidels’ i que deriven de les cèl·lules basals. La nova investigació mostra que l’expressió de la proteïna RANK a les cèl·lules basals fa que perdin la seva identitat, i es converteixin en noves cèl·lules que no són clarament ni basals ni luminals, sinó híbrides, amb característiques de totes dues. Aquestes són les ‘cèl·lules infidels’.
En les ‘cèl·lules infidels’ començarien tots els tipus de tumors de mama, tant els luminals, que expressen receptors hormonals (+), com els ‘triples negatius’ que no els expressen (-), detalla el CNIO.
Aparició tumoral
«El que sabem ara és que les cèl·lules basals de la mama poden donar lloc a tots els tipus de tumors. Podríem dir que la identitat definida de les cèl·lules protegeix de l’aparició tumoral. No obstant, quan les cèl·lules perden la seva identitat inicial i es converteixen en aquestes cèl·lules híbrides o infidels, provinguin d’on provinguin, és quan donen lloc a l’aparició del càncer», explica Eva González.
El grup ha desenvolupat una firma genètica, que detecta en l’origen de les lesions precanceroses d’aquestes ‘cèl·lules infidels’, cosa que permet identificar quines evolucionaran cap a tumors invasius. Després del seu treball d’identificació de la firma genètica en ratolins, el grup d’Eva González Suárez ha provat aquest nou marcador amb una cohort de lesions precanceroses mamàries humanes i han comprovat que és capaç d’identificar aquelles lesions que sí que es convertiran en càncer.
«Un diagnòstic freqüent en mama és el del carcinoma ductal in situ, que és una lesió considerada precancerosa de la qual fins ara no podia saber-se si evolucionaria cap a un càncer», assenyala González-Suárez. «Com que això fins al moment no podia saber-se, es tracta totes les dones a qui se’ls diagnostica aquestes lesions com si ja fos un càncer», afegeix.
Detectar les lesions
Els diagnòstics d’aquestes lesions precanceroses han augmentat gràcies als programes de cribratge i la millora de les tècniques d’imatge, fins al punt que en aquest moment el 20% de tots els diagnòstics de càncer són aquestes lesions precanceroses que, en realitat, no són càncer. D’aquestes només un 30% es convertiran en càncer, però la impossibilitat de saber quines ha fet que la immensa majoria es tractin com càncers, s’incideix.
La firma genètica identificada pel grup d’Eva González podria detectar les lesions precanceroses que evolucionaran cap a tumors invasius. «Ara cal confirmar la firma amb una cohort independent, i refinar-la per poder utilitzar-la per poder utilitzar-se a la clínica per identificar les lesions que sí que es convertiran en càncer invasiu», afirma González.
- Mor als 57 anys Sílvia Flotats, ànima de polítiques per a joves a l’Ajuntament de Manresa
- Una jove d'Artés de voluntariat a la República Dominicana: 'Va ser increïble, vaig passar la majoria dels dies plorant de l'emoció
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- Cal Marcelino abaixa la persiana: “Per a mi serà un dia trist”
- Un operatiu dels Mossos al centre de Sant Fruitós causa alarma entre els veïns
- Aquest és el passeig més bonic de Catalunya, segons National Geographic
- ICL té localitzades a la mina de Súria reserves per a 20 anys, com a mínim