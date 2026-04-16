Informe de Sanitat
Les llistes d’espera no afluixen: més de 853.000 pacients pendents de passar pel quiròfan, 21.000 més que al juny passat
Andalusia -amb 199.950 pacients- encapçala el llistat per comunitats, seguida per Catalunya, amb 197.768 persones esperant ser intervingudes
Per especialitats, a Dermatologia un 70,9% de pacients esperen més de 60 dies per arribar a la consulta, amb una demora mitjana de 127 dies
Nieves Salinas
Un total de 853.509 pacients es trobaven pendents d’una intervenció quirúrgica, 6.926 persones més respecte de l’any anterior (0,8%) i fins a 20.781 persones més que el juny del 2025, segons es desprèn dels indicadors de les llistes d’espera al Sistema Nacional de Salut (SNS), corresponents al segon semestre del 2025 a 31 de desembre, publicats aquest dimecres pel Ministeri de Sanitat. El temps mitjà d’espera se situa en 121 dies, 5 dies menys que en el mateix període de l’any anterior, però 3 dies més que fa sis mesos. El 21,6 per cent dels pacients espera més de 6 mesos, 1,3 punts per sota que l’any anterior, i 2 punts més que al juny.
Per comunitats autònomes, Andalusia, amb 199.950 pacients a l’espera d’operar-se, encapçala el llistat. Als primers llocs, la segueixen Catalunya (197.768 pacients, dels quals 63.228 esperen més de sis mesos per passar pel quiròfan, amb un percentatge del 32% sobre el total) i Madrid, amb 80.525. Això sí, l’espera mitjana a Catalunya per a una intervenció és inferior a Andalusia: 142 dies de mitjana davant de 173. En el cas de Madrid, són 50 dies.
Cataractes o hèrnies
Dermatologia amb 64 dies, i Cirurgia cardíaca i Oftalmologia, totes dues amb 77 dies, són les especialitats amb temps mitjans d’espera més baixos. L’especialitat amb més temps mitjà d’espera continua sent Cirurgia Plàstica, amb 269 dies, seguida de Neurocirurgia, amb 172 dies, i Angiologia i Cirurgia Vascular amb una espera mitjana de 151 dies.
La distribució de processos seleccionats a les llistes d’espera quirúrgica del SNS, segons el Reial decret 605/2003, que se centra en intervencions comunes i programades, dona un total de 295.275 pacients a tot Espanya pendents de sotmetre’s a intervencions com cataractes (124.195 persones esperant i temps mitjà de 68 dies); pròtesi de maluc (15.256 pacients a la llista i 98 dies d’espera mitjana); hèrnia inguinal (37.675 i espera mitjana de 103 dies) o artroscòpia (16.031 pacients a la llista i 125 dies d’espera mitjana).
Consultes externes
Pel que fa a les consultes externes, 84,42 de cada 1.000 persones estaven registrades en una llista d’espera per a una primera consulta a l’Atenció Especialitzada hospitalària. Aquesta taxa és superior en 1,2 punts a la del desembre del 2024 i fins a 3 punts respecte de fa sis mesos.
El temps mitjà d’espera d’aquests pacients és de 102 dies, 3 dies menys que en el tall del desembre del 2024, però 6 dies més que al juny. La proporció de pacients que tenien una data de cita assignada per a més de 60 dies és del 61,5%. En el cas de Catalunya, el temps mitjà d’espera per acudir a aquesta consulta externa és de 120 dies i el 72,3% de pacients esperen més de 60 dies per veure el metge.
Per especialitats, a Dermatologia un 70,9% de pacients esperen més de 60 dies per arribar a la consulta, amb una espera mitjana de 127. A Traumatologia, aquest temps mitjà arriba als 132; a Neurologia, als 109, i a Oftalmologia, als 107.
