Per què els astronautes d’Artemis II perden massa òssia i què significa per a la nostra salut
La reumatòloga Laia Gifre explica que els astronautes perden entre un 1 i un 1,5% de massa òssia al mes a l'espai, un deteriorament que pot derivar en fractures i altres complicacions a curt i llarg termini
EFE | Regió7
El viatge d’Artemis II a la cara oculta de la Lluna no només marca una fita en l’exploració espacial, sinó que també situa al centre del debat científic un repte clau per a la salut: la pèrdua de massa òssia en condicions de microgravetat, com pot afectar els astronautes i la rellevància que pot tenir l’estudi d’aquest fenomen per comprendre millor malalties com l’osteoporosi i millorar-ne el tractament en la població general, en les condicions de vida del planeta Terra.
La doctora Laia Gifre, portaveu de la Societat Espanyola de Reumatologia (SER) i reumatòloga a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, de Badalona, explica que "els astronautes, en les seves missions espacials, estan sotmesos a condicions de microgravetat que condicionen una alteració de la salut musculoesquelètica, cosa que es tradueix en una pèrdua significativa tant de massa muscular com òssia". Aquesta situació s’agreuja en missions de llarga durada i té conseqüències clíniques rellevants.
En absència de gravetat, l’os perd la càrrega mecànica necessària per mantenir la seva densitat i qualitat. "Es produeix una marcada pèrdua de massa òssia que, al seu torn, s’associa amb una disminució de la qualitat òssia", assenyala la reumatòloga. A més, aquest procés comporta l’alliberament de calci al torrent sanguini, cosa que pot derivar en complicacions com litiasi renal o fins i tot calcificació vascular.
Un dels aspectes més cridaners és la rapidesa amb què es produeix aquest deteriorament. Segons detalla l’especialista, "els astronautes presenten una pèrdua de massa òssia molt marcada a nivell del maluc", entre un 1 i un 1,5% al mes, i poden arribar a pèrdues acumulades d’entre el 10 i el 26% en missions de més de sis mesos. "Tot i que hi ha recuperació després del retorn a la Terra, aquesta és lenta i no sempre completa: requereix entre 1 i 3 anys per assolir els valors previs, i fins i tot sense recuperar completament la massa òssia en algunes zones".
Aquests canvis impliquen riscos tant a curt com a llarg termini. "La pèrdua de massa muscular i òssia pot associar-se amb el desenvolupament de fractures esquelètiques", adverteix l’especialista en Reumatologia, a més d’altres problemes derivats de la descalcificació.
Exercici físic per evitar l’osteoporosi
Els viatges espacials, com el d’Artemis II de la NASA, situen els seus passatgers com a protagonistes en les pàgines de la història de la humanitat, però aquests astronautes poden arribar a pagar un preu alt en termes de salut.
Per contrarestar aquests efectes, les missions espacials han incorporat mesures com l’exercici físic de resistència o l’ús de fàrmacs. "L’exercici per si sol no és suficient, però combinat amb tractaments per a l’osteoporosi ha demostrat mantenir la quantitat i la qualitat òssia", indica la doctora Gifre. En el cas d’Artemis II, de moment es desconeix quina ha estat l’estratègia de tractament per evitar la pèrdua de massa òssia dels tripulants.
Més enllà de l’àmbit espacial, aquestes troballes tenen un impacte directe en la medicina. Situacions com el repòs prolongat al llit, lesions medul·lars o ictus presenten mecanismes similars de pèrdua òssia per manca de càrrega. "Els estudis en aquestes condicions són els que generen l'evidència més gran científica en osteoporosi per desús, i posteriorment s’apliquen als astronautes", explica l’experta.
En aquest sentit, la investigació en microgravetat no només és clau per a futures missions espacials, sinó també per avançar en el diagnòstic, la prevenció i el tractament de malalties òssies que afecten milions de persones a tot el món.
- Apareix un cadàver surant i embolicat amb una tela al pantà de la Baells, a Vilada
- Cal Marcelino abaixa la persiana: “Per a mi serà un dia trist”
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora
- ICL té localitzades a la mina de Súria reserves per a 20 anys, com a mínim
- Joaquim Espelt, alcalde de Vilada, sobre el cadàver trobat a la Baells: 'No creiem que la víctima sigui del poble
- El detingut a Sant Fruitós de Bages va amenaçar els agents dient que tenia una arma per no pagar una multa