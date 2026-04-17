És notícia
Què pots incloure al teu testament vital a Catalunya i per què convé revisar-lo amb els anys

El document de voluntats anticipades és lliure, pot incloure instruccions sanitàries concretes i permet nomenar una persona representant que interpreti la teva voluntat

Eduardo Parra / Europa Press

Abril Benítez

Manresa

Una de les claus del document de voluntats anticipades és que no hi ha un únic text oficial ni un format tancat. El contingut és lliure i s’adapta a la realitat de cada persona. Tot i això, Canal Salut recomana que el document tingui dues parts: una primera amb criteris i instruccions personals, i una segona amb la designació d’una persona representant. Es poden fer servir totes dues parts o només una.

En aquesta primera part, és recomanable deixar clars els valors, creences i expectatives personals; les situacions sanitàries concretes en què s’han d’aplicar aquests criteris, i també les instruccions i límits concrets sobre l’actuació mèdica. La informació oficial afegeix que al DVA també es pot fer constar la voluntat de rebre l’eutanàsia, sempre dins dels requisits legals establerts, així com aspectes relacionats amb la donació d’òrgans, la recerca, la donació del cos a la docència o decisions sobre enterrament i incineració.

Qui escollir com a representant?

La figura del representant és especialment rellevant. Ha de ser una persona de plena confiança, coneixedora dels valors de qui fa el document, i actua com a interlocutora amb l’equip sanitari quan la persona ja no pot prendre decisions mèdiques ni comunicar-les. No és obligatori nomenar-ne un, però sí molt aconsellable. També es recomana designar un substitut. Salut assenyala, a més, que convé evitar possibles conflictes d’interès: per exemple, el representant no hauria de ser cap dels testimonis, ni el metge responsable, ni personal sanitari vinculat al cas.

El DVA no té caducitat, però és convenient revisar-lo periòdicament, sobretot si canvia l’estat de salut o si apareixen situacions no previstes en el text original. Es pot modificar o revocar sempre que la persona mantingui les plenes capacitats, però qualsevol canvi obliga a repetir el procediment de validació i, si s’havia registrat, també el registre. Fins i tot hi ha un matís important: mentre la persona conservi les capacitats, una voluntat expressada posteriorment de viva veu preval sobre el que consti al document.

