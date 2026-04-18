Per què el sol de primavera pot ser més perillós del que sembla?
La pell, després de l'hivern, es troba sota mínims de melanina i més vulnerable a la radiació solar, per la qual cosa el farmacèutic Jerónimo Ors recomana l'ús de protector solar amb FPS 50 i reaplicar-ho cada dues o quatre hores
Rafa Sardiña
La primavera és, sobre el paper, una estació idíl·lica, però en la pràctica, és una autèntica mestra de la distracció. El temps es torna bipolar: passem del sol radiant a l'aiguat traïdorenc en el qual dura un esternut per l'al·lèrgia. I mentre breguem amb aquesta astènia que ens deixa el cos "del revés", la nostra pell s'emporta la pitjor part. Com diu el refrany, "la primavera, la sang altera", i a la dermis la descol·loca per complet.
Després de sis mesos de reclusió hivernal, la nostra epidermis està sota mínims de melanina -el nostre guardaespatlles natural- i els seus defenses caminen una mica "desafinades". En aquest escenari, la radiació ultraviolada ens enxampa amb la "guàrdia baixa" i l'escut guardat en l'armari, convertint-se en una agressió molt més virulenta del que sospitem. I el farmacèutic Jerónimo Ors el té clar: "després d'aquest benestar aguaiten els raigs ultraviolats (UV), els veritables antagonistes de la salut cutània. Ells són els responsables de les cremades, les discromies (taques), el fotoenvelliment prematur i, en última instància, el carcinoma".
Existeixen nivells alts de radiació UV a la primavera?
La incidència de la radiació s'intensifica exponencialment dia rere dia. "Amb l'horari d'estiu, prolonguem la nostra exposició just quan el sol se situa en el seu zenit. Hem de recordar que la nostra hora oficial manté un desfasament de dues hores respecte a la solar: les14:00 hores coincideixen amb el migdia solar, el moment de major agressivitat dels raigs UVB", especifica. En aquest pic, la pell "es crema amb celeritat sense arribar a bronzejar-se".
I el mal més "enganyós" és la inmunopressió: el sol afebleix les defenses locals. I, afecta, sobretot, als qui pateixen acne, dermatitis seborreica o herpes labial solen experimentar exacerbacions després de l'exposició. A més, s'agreugen les hiperpigmentacions i s'activa el mecanisme de l'envelliment actínic.
I pots cremar-te...
En fototips baixos (pells clares i fines) o grups de risc -com a pacients polimedicats, nens, gestants i ancians-, la vulnerabilitat es multiplica. "L'eritema o enrogiment és un avís freqüent que la radiació travessa el tamís dels núvols, també a la primavera", afegeix. I és que, la pell és més fràgil a la primavera. Està més seca, mentre que a l'estiu genera una capa lipídica protectora. Aquesta sequedat, sumada a la reactivitat al·lèrgica, la converteix en un objectiu molt més indefens.
I Ors adverteix als qui consumeixen fàrmacs de manera crònica. "Substàncies tan comunes com l'ibuprofè són fotosensibilizants i poden provocar taques o reaccions al·lèrgiques. El mateix ocorre amb pacients amb malalties autoimmunes (lupus, artritis) o aquells baix tractaments oncològics, la sensibilitat cutània dels quals és extrema". Per tant, la seva recomanació és:
- "L'ús sistemàtic d'un FPS 50. Excepte condicions d'exposició extrema, aquest índex és suficient, sempre que siguem rigorosos amb la reaparició del producte cada dues o quatre hores. L'eficàcia d'un protector aplicat a les nou del matí és nul·la a les quatre de la tarda.
- És fonamental entendre que la protecció no és un gest únic matutí, sinó un hàbit de manteniment, especialment per als qui surten dels seus llocs de treball o llars en les hores de major incidència".
