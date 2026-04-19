Per què ens fan mal els peus i què podem fer per a evitar-ho?
El traumatòleg Alberto Bailez explica que la fasciïtis plantar i la metatarsàlgia són alguns dels dolors més habituals als peus, que poden cronificar-se si no es diagnostiquen a temps
Carme Escales
Tal com explica el Dr. Alberto Bailez, traumatòleg especialista de la unitat dempeus i turmell de Lenox Corachan, “un dels dolors més habituals en consulta sol ser la fasciïtis plantar, que provoca una molèstia intensa en el taló, especialment en aixecar-se al matí o després d'estar molta estona asseguda. Moltes persones ho descriuen com “trepitjar un clau” en els primers passos del dia”.
La fasciïtis plantar és una de les causes freqüents de dolor als peus. L'especialista de Clínica Corachan assenyala que també se sent dolor per sobrecàrregues: després de passar moltes hores dempeus; tendinitis, com la que afecta el tendó d'Aquil·les; metatarsàlgia, que es tradueix en un dolor en la part davantera del peu. El dolor apareix igualment en el cas del neuroma de Morton, produint una sensació de coïssor entre els dits. Així també, els galindons dolorosos, les fractures per estrès en persones actives i, en general, sempre que se sotmet al peu a més càrrega de la que pot suportar o quan existeix una alteració en la trepitjada, es pot sentir dolor.
En moltes ocasions, a alguns d'aquests dolors, malgrat la seva persistència, se'ls resta importància. Fins i tot, fractures per estrès, petits trencaments ligamentarias per secundar malament el peu, o lesions tendinoses, poden passar desapercebudes. El problema -segons precisa el traumatòleg de Corachan- és que, si no es diagnostiquen a temps, poden cronificarse.
Les persones amb sobrepès, els qui treballen moltes hores dempeus, els esportistes —sobretot corredors— i els pacients amb diabetis presenten major risc de lesions al peu. També els qui tenen peus plans o buits poden tenir major predisposició a determinades lesions.
En el context dels peus, es considera greu aquell dolor que afecta la nostra manera de caminar i limita la nostra qualitat de vida. En aquest cas, hem d'actuar. Un cas especialment delicat és el d'aquelles persones amb diabetis, i el conegut com a “peu diabètic”. Aquest cas pot ser especialment preocupant, ja que una petita ferida pot complicar-se si no es detecta a temps. Per això és fonamental la revisió periòdica i el control adequat.
Atenció al calçat
El tipus de calçat que s'utilitza pot influir en part en unes certes malalties dels peus. Una sabata massa estreta, amb taló alt o amb una sola excessivament tova pot canviar la forma en què donem suport al peu. A llarg termini, això genera sobrecàrregues, deformitats i dolor. El calçat no sempre és la causa única, però sí un factor que influeix decisivament.
Encara que portar sempre calçat esportiu no és perjudicial, tampoc és la solució universal. Si la sabata esportiva no s'adapta bé a la nostra trepitjada o ho usem per a tot, pot acabar generant sobrecàrregues. L'ideal és alternar i adaptar el calçat a l'activitat que realitzem.
Entre els petits hàbits que marquen la diferència en el benestar dels nostres peus, el Dr. Alberto Bailez indica les següents recomanacions:
- Usar calçat adequat per a cada activitat.
- No abusar de talons o sabates molt planes sense suport.
- Mantenir un pes saludable.
- Estirar bessons i planta del peu.
- Enfortir la musculatura del peu.
- Consultar si el dolor dura més d'uns dies.
- Escoltar el cos és fonamental.
En cas que el dolor que se sent al peu o en tots dos peus no millora després de diversos dies, si hi ha molta inflamació, un hematoma important, dificultat per a secundar o sensació que el turmell falla, s'ha de consultar amb un especialista mèdic, ja que convé descartar que no existeixi una lesió major o fins i tot una fractura.
Si no es revisa bé i s'aplica el tractament corresponent, a més de que el dolor pugui convertir-se en dolor crònic, és probable que es canviï la manera de trepitjar per a evitar la molèstia, la qual cosa acabarà generant problemes en altres zones com a genolls, malucs o esquena.
Alguns exercicis pràctics que poden ajudar a evitar el dolor de peus són:
- Fer rodar una pilota sota la planta del peu és un saludable exercici preventiu del dolor. És una cosa molt senzilla i que es pot fer mentre es mira la televisió, per exemple.
- Estirar els bessons recolzant les mans en la paret.
- Recollir una tovallola amb els dits dels peus
- Elevar els talons lentament i de manera controlada.
Realitzar aquestes pràctiques diverses vegades per setmana ajuda a mantenir el peu fort i flexible i, per tant, protegir-se millor d'allò que pot causar dolor.
Galindons
La desviació del dit gros dempeus cap a la resta dels dits, que comunament coneixem com a galindons (tècnicament hàl·lux valgues) “només s'opera quan fa mal de manera persistent i limita la vida diària, o impossibilita el poder-se calçar. Si no hi ha dolor, no és obligatori intervenir. En molts casos n'hi ha prou amb adaptar el calçat i usar un suport plantar, si estan indicades per alguna patologia concomitant”, precisa el Dr. Bailez.
Si tenir els peus plans o buits influeix a patir més problemes als peus, l'especialista puntualitza que no necessàriament això és una causa de dolor, encara que sí que pot augmentar el risc de sofrir-lo. El peu pla tendeix a sobrecarregar-se per dins i el peu buit és més rígid i propens a sofrir esquinços o fractures per estrès. En qualsevol dels casos, una bona valoració, per part d'un especialista, ajudarà a prevenir complicacions.
