Preparem-nos per a les al·lèrgies primaverals
La primavera és una estació agradable per a moltes persones. Tot i això, moltes altres pateixen picor ocular, congestió nasal i esternuts constants. I és que parlar de la primavera també és parlar de l’al·lèrgia primaveral
Les al·lèrgies primaverals apareixen sobretot per l’increment de pol·len a l’ambient. I precisament, aquesta primavera serà especialment intensa a Catalunya perquè coincideixen diversos factors climàtics i ambientals.
En primer lloc, hem tingut un hivern suau i un inici de primavera càlid. Aquesta situació, relacionada amb el canvi climàtic, allarga la temporada de floració i intensifica la pol·linització. A més, les pluges prèvies a la primavera han afavorit un creixement vegetal abundant. Això provoca que moltes plantes alliberin grans quantitats de pol·len en arribar el bon temps.
També cal tenir en compte que la contaminació atmosfèrica actua com a potenciador dels símptomes al·lèrgics. Les partícules urbanes, especialment les provinents del dièsel, augmenten la capacitat irritant del pol·len i agreugen les reaccions respiratòries
Finalment, algunes plantes presents de manera abundant al territori, com les gramínies i el plàtan d’ombra, són especialment al·lergògenes. Aquestes espècies generen cada temporada una quantitat elevada de pol·len, que enguany també serà significativa
Símptomes habituals de les al·lèrgies primaverals
Els símptomes de les al·lèrgies primaverals poden aparèixer de manera progressiva o sobtada. Tot i això, sovint segueixen un patró molt característic.
En primer lloc, són molt freqüents els esternuts repetits, la picor al nas i la sensació d’irritació al paladar. A més, moltes persones noten secreció nasal aquosa i congestió, que sovint dificulten la respiració nasal. D’altra banda, és habitual la conjuntivitis al·lèrgica. Aquesta consisteix en llagrimeig, envermelliment ocular i picor intensa, que empitjoren amb l’exposició al pol·len a l’aire lliure.
Fins i tot poden aparèixer episodis de tos seca, especialment en espais oberts. En alguns casos, els símptomes poden incloure sensació de pressió a la cara i fatiga lleu, provocada per la respiració dificultosa. Aquests signes poden interferir en el descans nocturn.
En persones més sensibles, les al·lèrgies poden desencadenar asma al·lèrgica, que provoca ofec, xiulets respiratoris i opressió toràcica. Aquesta és la complicació més greu i pot requerir atenció mèdica urgent si no respon a broncodilatadors.
Prevenció: hàbits pràctics per reduir els símptomes
Tot i que les al·lèrgies primaverals no es poden evitar completament, diversos hàbits senzills poden reduir significativament els símptomes.
- És important evitar activitats a l’aire lliure en hores de màxima emissió de pol·len, especialment entre les cinc i les deu del matí. Aquesta franja coincideix amb el moment de major dispersió de pòl·lens a l’ambient.
- És molt útil consultar diàriament els nivells de pol·len mitjançant la Xarxa Aerobiològica de Catalunya. Aquesta informació permet adaptar els plans del dia i reduir l’exposició.
- També convé mantenir finestres tancades durant el dia, sobretot en jornades seques i ventoses. Igualment, utilitzar aire condicionat amb filtres HEPA pot ajudar a netejar l’aire interior.
- D’altra banda, és recomanable portar ulleres de sol i mascareta en espais exteriors. Aquests elements actuen com una barrera física que redueix l’entrada de pol·len als ulls i a les vies respiratòries.
- Un altre hàbit útil és evitar tallar gespa o acostar-se a zones acabades de segar, perquè l’alliberament de pol·len és més intens en aquestes situacions.
De la mateixa manera, resulten efectives algunes rutines domèstiques molt senzilles. Per exemple, dutxar-se en arribar de l’exterior ajuda a eliminar el pol·len acumulat. Igualment, convé rentar la roba amb freqüència i evitar assecar-la a l’aire lliure durant la temporada alta de pol·linització. A més, és útil netejar superfícies i filtres amb regularitat, ja que això minimitza la presència d’al·lèrgens dins la llar.
Quan cal anar al metge?
Encara que les al·lèrgies primaverals no es poden curar definitivament, sí que es poden controlar amb tractaments adequats. Per aquest motiu, és important consultar un professional quan els símptomes limiten la vida diària. També cal demanar visita si apareix tos persistent, ofec o símptomes que empitjoren de manera progressiva. En aquests casos, és essencial descartar complicacions com l’asma al·lèrgica.
El metge pot adaptar el tractament segons la intensitat dels símptomes. Normalment, els antihistamínics de segona generació alleugen la picor i redueixen els esternuts. A més, els corticoides tòpics nasals disminueixen la inflamació i milloren la congestió. Aquesta medicació és eficaç i segura quan es fa servir correctament i sempre sota prescripció mèdica.
En situacions en què els símptomes persisteixen malgrat aquestes mesures, els especialistes poden recomanar la immunoteràpia específica. Aquest tractament redueix la sensibilitat al pol·len i pot disminuir els símptomes de manera duradora. És una opció útil quan els fàrmacs i els canvis ambientals no són suficients.
Si els símptomes apareixen cada any, consultar el metge i iniciar el tractament abans del pic de pol·linització permet millorar notablement el control de l’al·lèrgia. Aquest any, especialment a Catalunya, convé avançar-se i adoptar mesures des del començament de la temporada.
De fet, l’al·lèrgia primaveral pot resultar molt molesta, però amb prevenció i tractament adequat és possible mantenir una bona qualitat de vida.
De fet, l'al·lèrgia primaveral pot resultar molt molesta, però amb prevenció i tractament adequat és possible mantenir una bona qualitat de vida.
