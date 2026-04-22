Els otorrinos coincideixen: “Dormir amb la boca oberta pot afectar seriosament la teva salut respiratòria”
Sequedat, infeccions i pitjor descans: els especialistes adverteixen dels riscos d'un hàbit més comú del que sembla
J.A. Giménez
Dormir amb la boca oberta no és només una qüestió estètica o puntual. Darrere d'aquest gest aparentment inofensiu pot haver-hi un problema respiratori que, mantingut en el temps, té conseqüències directes sobre la salut.
Otorrinolaringòlegs coincideixen que la respiració oral durant el somni altera el funcionament natural del sistema respiratori, el disseny del qual està pensat per a filtrar, humidificar i escalfar l'aire a través del nas.
Un problema més freqüent del que sembla
Moltes persones dormen amb la boca oberta sense ser plenament conscients. Pot deure's a congestió nasal, desviació de l'envà, al·lèrgies o fins i tot a mals hàbits respiratoris adquirits des de la infància.
“El problema és que la boca no està preparada per a realitzar les funcions del nas”, expliquen especialistes. “Quan respirem per la boca, l'aire entra més fred, sec i sense filtrar”.
Conseqüències per a la salut
Aquest hàbit pot derivar en múltiples efectes, alguns més evidents i altres més silenciosos:
- Sequedat bucal i de gola, que pot provocar irritació i molèsties en despertar
- Major risc d'infeccions, al no filtrar-se adequadament l'aire
- Roncs i pitjor qualitat del somni
- Mal alè persistent
- En casos prolongats, fins i tot problemes dentals o alteracions en la mandíbula
A més, la respiració oral està relacionada en alguns casos amb trastorns com l'apnea del son, la qual cosa multiplica el seu impacte sobre el descans i la salut general.
Com saber si t'ocorre
Despertar-se amb la boca seca, tenir set a la nit o notar la gola irritada en aixecar-se són senyals habituals. També ho són els roncs o el fet que altres persones detectin que s'adorm amb la boca oberta.
Què recomanen els especialistes
Els otorrinos insisteixen que l'important és identificar la causa. Si hi ha congestió nasal freqüent, al·lèrgies o dificultat per a respirar pel nas, convé acudir a un especialista.
En molts casos, solucions senzilles com tractar l'obstrucció nasal, millorar la higiene del somni o corregir hàbits poden marcar la diferència.
Respirar bé també és dormir millor
El missatge dels experts és clar: la respiració nasal no és opcional, és la forma natural i més saludable de descansar.
Corregir aquest hàbit no sols millora la qualitat del somni, sinó que pot prevenir problemes majors a llarg termini. Perquè, encara que sembli un detall menor, la forma en què respirem mentre dormim influeix més del que pensem.
