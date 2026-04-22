INCAPACITATS TEMPORALS
Els metges inspectors de la Seguretat Social, sobre els retards de les baixes: "El sistema està col·lapsat i la situació no para d'empitjorar"
Dilluns 27 protagonitzen una altra jornada de vaga per denunciar "una plantilla minvada i desbordada de feina" per atendre la tramitació i resolució dels expedients d'incapacitat
Nieves Salinas
Dilluns 27 d'abril, com han fet des de gener, els metges inspectors de la Seguretat Social tornaran a la vaga. Aquell dia -el mateix en què, si abans no hi ha acord amb el Ministeri de Sanitat, arrenca l'aturada dels seus companys per l'Estatut Marc-, es mobilitzaran per visibilitzar una realitat que fa temps que denuncien: el col·lapse del sistema d'Incapacitat Temporal (IT), els importants retards en la valoració de les baixes a escala estatal -s'està revisant els pacients 700 dies després d'haver començat la baixa davant dels 300 dies de mitjana el 2022- i que són molt pocs per a l'ingent volum de feina que tenen.
"La situació, lluny d'estabilitzar-se o millorar, no para d'empitjorar, la gestió de la incapacitat temporal i permanent ha estat cada dia pitjor des de l'entrada en vigor del RD-L 2/2023 del 16 de març i actualment el sistema està absolutament col·lapsat", assenyala el Sindicat de Metges Inspectores de la Seguretat Social (SIMEDISS) en una carta remesa a la subsecretària d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Blanca Breñosa, a la qual ha tingut accés EL PERIÓDICO. A la missiva reiteren la seva petició d'una reunió, com ja van fer anteriorment -sense obtenir resposta, assenyalen-, tot i que s'havia compromès a estudiar les seves reivindicacions.
Reivindicacions
Els metges inspectors fa que duen a terme aturades parcials de dues hores a la setmana des de l'octubre del 2025 i amb jornades de vaga completa els dies 27 de cada mes des del gener d'aquest any. Després de les seves mobilitzacions, les queixes per un sistema col·lapsat. "Tenim una plantilla minvada i desbordada de feina, amb unes instruccions de treball des del setembre del 2025 -són uns 470 per a tot Espanya- que vulneren el nostre codi deontològic, l'acte mèdic i la norma que ens regula, així com suposen una absoluta indefensió per a la ciutadania que pateix una vulneració dels seus drets", indiquen a la carta.
Silvia Ledo, secretària de SIMEDISS, explicava fa pocs dies a aquest diari que ja anticipaven el col·lapse actual en la gestió de la Incapacitat Temporal (IT) i la Incapacitat Permanent (IP), abans de l'entrada en vigor del reial decret llei 2/2023, que situen com a origen del conflicte. El canvi més rellevant de la reforma va ser la desaparició del model col·legiat de valoració a partir dels 365 dies (un any) i fins als 545 dies (18 mesos) d'Incapacitat Temporal.
La feina que fins aleshores feia l'Equip de Valoració d'Incapacitats (EVI), òrgan multidisciplinari integrat per cinc professionals -conegut com a 'tribunal mèdic'- va passar a recaure en un únic metge inspector. "Vam passar a ser nosaltres qui emetem l'alta o proposem la incapacitat permanent dels pacients entre els 12 i els 18 mesos", detallava Ledo. Aquesta modificació, asseguren, es va implantar sense reforçar la plantilla.
Mesures legals
En la comunicació enviada a la subsecretària d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, amb data 17 d'abril, el sindicat anuncia mesures legals en defensa de "el nostre exercici professional, del compliment de la norma que ens regula i dels drets dels ciutadans, ja que tot això suposaria la desaparició d'un sistema de Seguretat Social tal com va ser concebut".
Aquest mateix dimecres, l'Assemblea General de l'Organització Mèdica Col·legial (OMC) ha mostrat el seu suport a les reivindicacions del col·lectiu "davant la difícil situació que travessa". L'OMC manifesta la seva "preocupació per l'impacte que l'actual organització i gestió del sistema de control de la Incapacitat Temporal i Permanent està tenint en la qualitat de l'acte mèdic, en la seguretat jurídica dels professionals i en els drets dels pacients, especialment en un context d'insuficiència de plantilles, sobrecàrrega de feina i retards creixents en la valoració dels processos".
L'OMC considera "imprescindible reforçar el paper dels metges inspectors" i fa una crida a abordar "de manera urgent" una solució
"La situació està generant demores significatives en la tramitació i resolució dels expedients d'incapacitat, amb conseqüències negatives tant per als ciutadans com per al mateix sistema, en prolongar-se de manera indeguda prestacions la procedència de les quals no pot ser avaluada dins el termini i en la forma escaient per manca de recursos suficients", indica la corporació. L'OMC considera "imprescindible reforçar el paper dels metges inspectors" i fa una crida a abordar "de manera urgent" una solució que protegeixi simultàniament els drets dels professionals i els de la ciutadania.
