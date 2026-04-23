La mare del nadó de sis setmanes víctima d’abusos és infermera de la Vall d’Hebron i es va sotmetre a un tractament de reproducció assistida

J. G. Albalat
El nadó de sis setmanes que va ser víctima d’abusos dels seus pares continua ingressat a l’uci neonatal d’Hospital Vall d’Hebron i el pronòstic és que sobrevisqui però segurament amb seqüeles derivades dels maltractaments, ha informat la consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané. El jutge, a petició de la fiscalia, va acordar l’ingrés a presó dels dos progenitors amb acusacions de lesions molt greus, agressió sexual amb penetració i maltractament habitual al seu fill. El padre, de 42 anys, treballa en una fàbrica i la mare, de 43 anys, és, segons ha confirmat EL PERIÓDICO, infermera a l’hospital Vall d’Hebron, centre on va ser atès el petit i que, davant les lesions que patia, va comunicar el succés als Mossos d’Esquadra i a l’autoritat judicial, que van procedir a detenir els pares.
El nadó és fruit d’un tractament de reproducció assistida, segons ha sabut aquest diari. Per això l ’ estranyesa dels investigadors davant l’ocorregut, ja que el petit era un fill molt desitjat per la parella. Després de la detenció, remarquen les fonts, el comportament dels progenitors va ser «estrany». Ara per ara, es desconeix el motiu pel qual una família «aparentment normal» presumptament hauria provocat uns maltractaments al seu fill.
Els investigadors volen esbrinar el grau d’ implicació de cadascun dels pares en els presumptes maltractaments, així com aclarir com es va produir la presumpta agressió sexual com a penetració. Tots dos van negar els fets quan van prestar declaració, no es van inculpar l’un a l’altre i van afirmar que no entenien com el petit podia tenir les ferides que presentava. Fins i tot, segons les fonts consultades, els metges van descartar que les lesions poguessin ser fruit d’algun tipus de malaltia. Precisament el testimoni de la pediatra que va atendre el nadó i del forense va influir de forma clara en la decisió d’empresonar la parella.
Fonts policials asseguren a aquest diari que els registres al domicili familiar i la inspecció dels mòbils dels pares no han aportat més dades ni indicis que hi hagués més persones implicades o que les lesions puguin estar relacionades amb l’elaboració d’ imatges d’explotació infantil.
«Inimaginable»
En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera Pané ha donat detalls aquest dimecres de l’estat del nadó que va ser víctima d’ abusosfísics i sexuals per part dels seus progenitors. «Està a l’uci de nounats, té sis setmanes... Sobreviurà però amb seqüeles derivades dels maltractaments», ha dit Pané, que ha admès que és un cas «tristíssim». «És inimaginable que uns pares puguin generar aquest mal en una criatura indefensa». La consellera ha admès que no va donar «crèdit» quan va saber a més que la mare és infermera.
Quant a la resposta de l’Administració, Pané ha defensat que «el sistema ha funcionat», perquè els metges de la Vall d’Hebron que van atendre el nadó van detectar el maltractament, van informar els Mossos d’Esquadra que es van presentar a l’hospital «immediatament» i els pares van ser detinguts i empresonats.
Família extensa o d’acollida
El nadó es troba sota la tutela de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l’Adolescència (DGPPiA) de la Generalitat, al retirar-li el jutge la pàtria potestat. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha explicat aquest dimecres que s’està estudiant si el nadó pot quedar-se amb algun membre de l’anomenada família extensa o amb alguna família d’acollida d’urgència, perquè no ingressi en un centre de menors. «Està sota la tutela de la DGPPIA des del primer minut, i ens deixarem la pell perquè tingui la millor protecció i entorn possibles», ha remarcat Martínez Bravo.
La consellera ha detallat que, habitualment en aquests casos, s’analitza si algun membre de la família extensa pot fer-se càrrec del menor i protegir-lo. Si no és així, es busca una família acollidora d’emergència. Precisament, ha recordat que els centres d’acolliment no són la millor solució per als menors, i menys encara per als nens més petits. Per això, ha instat la ciutadania a informar-se per convertir-se en família acollidora.
