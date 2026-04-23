Salut pràctica
Quines vacunes toquen als infants a Catalunya? La guia pràctica que poden consultar totes les famílies
Del virus respiratori sincicial i el rotavirus als primers mesos fins a la triple vírica, la varicel·la i l’hepatitis A: així queda el calendari infantil oficial
Quan arriba un nadó o quan els fills van creixent, una de les preguntes més habituals a casa és sempre la mateixa: quines vacunes toquen ara? El calendari de vacunacions i immunitzacions sistemàtiques de Catalunya permet respondre aquesta pregunta amb força precisió, perquè ordena totes les dosis per edats i diferencia molt bé què correspon als primers mesos, què toca a la primera infància i què cal revisar ja en l’etapa preadolescent. Per a moltes famílies, tenir aquesta foto clara és la manera més senzilla de no perdre cap pas important.
La primera novetat pràctica que convé tenir present és la immunització contra el virus respiratori sincicial. El calendari estableix que s’ha d’immunitzar tots els infants menors de 12 mesos en la seva primera temporada epidèmica del VRS. El document ho concreta de manera molt útil: si el nadó ha nascut entre abril i setembre, la immunització s’ha de fer al setembre-octubre; si ha nascut entre octubre i març, s’ha de posar preferentment abans de l’alta del naixement. Dit d’una altra manera, és una pauta que depèn molt del mes en què ha nascut l’infant.
Els primers mesos
A partir dels 2 mesos comença el gruix del calendari del primer any. En aquest punt apareixen tres cites importants: l’hexavalent, la vacuna conjugada contra el pneumococ i el meningococ B. També és a partir dels 2 mesos quan el calendari preveu la vacunació contra el rotavirus, sempre seguint la pauta de la vacuna disponible. Per a les famílies, aquest és un dels moments en què més vacunes coincideixen i en què sol ser especialment útil tenir clar el calendari oficial per no confondre’s amb noms o terminis.
Als 4 mesos, el calendari torna a concentrar diverses dosis. Es repeteixen l’hexavalent i la vacuna conjugada contra el pneumococ, i s’hi afegeix la vacuna contra el meningococ C conjugada. També hi figura una nova dosi de meningococ B. És una etapa en què la protecció contra diverses malalties es construeix de manera progressiva, amb dosis que es completen al llarg dels primers mesos de vida. Per això, una de les claus de servei d’aquest calendari és entendre que no es tracta d’una sola vacuna, sinó d’un conjunt de pautes que s’encadenen.
Als 11 mesos hi tornen a aparèixer l’hexavalent i la vacuna conjugada contra el pneumococ. I als 12 mesos arriba un altre punt molt rellevant: la triple vírica, la vacuna conjugada tetravalent ACWY contra el meningococ i una nova dosi de meningococ B. Aquesta és una de les franges que moltes famílies identifiquen perquè coincideix amb una revisió de vacunes molt conegudes, però el calendari recorda que el conjunt és més ampli i inclou també la protecció davant del meningococ en diverses formes.
Després del primer aniversari, el calendari continua
Als 15 mesos hi consten la varicel·la i l’hepatitis A. Als 3 anys s’hi programa una nova dosi de triple vírica i una altra de varicel·la. I als 6 anys hi ha la DTPa-PI i una nova dosi d’hepatitis A. A més, hi ha una pauta que sobresurt perquè no és una cita única: la grip. El document oficial indica que s’ha d’administrar cada any entre els 6 i els 59 mesos, un detall especialment important perquè pot passar més desapercebut que la resta de vacunes del calendari.
Revisions periòdiques
Quan els infants arriben als 11-12 anys, el calendari encara té punts que les famílies han de revisar. A aquesta edat hi figuren la vacuna dTpa i la vacuna contra el virus del papil·loma humà. També s’hi incorpora la vacuna conjugada tetravalent ACWY per als adolescents que no hagin rebut cap dosi d’aquesta vacuna a partir dels 10 anys, i el document especifica que es fa repesca fins als 18 anys. És un detall de servei molt útil perquè moltes famílies no saben que aquesta revisió pot afectar també nois i noies que no la tinguin registrada en el moment previst.
El mateix passa amb la varicel·la i l’hepatitis A en aquesta franja dels 11-12 anys. El calendari deixa clar que només s’han d’administrar als infants no immunitzats o parcialment vacunats. Per tant, no és una dosi universal per a tothom a aquesta edat, sinó una revisió pensada per completar proteccions pendents. Això és especialment rellevant en famílies que no tenen clar si el fill ja va passar la malaltia o si té la pauta completa.
Mirat en conjunt, el calendari infantil funciona com una guia molt pràctica per a pares i mares: primers mesos intensos, reforç al voltant de l’any de vida, revisió als 15 mesos i als 3 anys, nova cita als 6 anys i control final als 11-12. La manera més útil d’aprofitar-lo és revisar l’edat exacta del fill i comprovar si hi ha alguna dosi pendent o alguna pauta de repesca a tenir present. El document oficial de Canal Salut és la referència bàsica per fer aquesta consulta.
