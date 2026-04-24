Alta concentració
L’al·lèrgia al pol·len dispara la venda de mascaretes i antihistamínics a les farmàcies de Catalunya: "Va ser espectacular"
Barcelona es va veure envoltada, en plena diada de Sant Jordi, per una espectacular pluja de pol·len que es va reflectir a les farmàcies amb un enorme augment en la venda de medicaments, mascaretes, esprais nasals o col·liris
Nieves Salinas
Barcelona es va veure envoltada aquest dijous, en plena diada de Sant Jordi, per una espectacular pluja de pol·len. El fenomen s’explica per la combinació de les fortes ratxes de més de 50 km/h que han travessat la metròpolis i l’explosiva floració d’espècies com els plàtans d’ombra. El resultat va ser una imatge cridanera i un escenari especialment complicat per als al·lèrgics. "Va ser espectacular", descriu Amelia García-Miranda, titular d’una farmàcia situada al centre de Barcelona, al costat del Passeig de Gràcia, que admet que no van parar de vendre mascaretes, antihistamínics, col·liris o pastilles per a la irritació de gola, fins i tot per a qui no és al·lèrgic.
"És veritat que aquest any els al·lèrgics ho estan passant força malament perquè ha estat un any de moltes pluges, molt pol·len i, és clar, quan plou tant, la natura respon. Ja des que va començar la primavera havíem vist un augment de les consultes i de les necessitats d’antihistamínics, però el repunt va ser ahir, el dia de Sant Jordi", assenyala García-Miranda, vocal del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, a EL PERIÓDICO.
Continuar passejant
Sobre la jornada festiva relata que va començar a treballar a la seva oficina de farmàcia a dos quarts de nou i hi va estar fins a les tres. "A banda que el plàtan estava en flor, amb tot el pol·len caient, feia molt aire i això aixecava més les partícules. Constantment entrava gent dient: 'Si us plau, dona’m alguna cosa, un antihistamínic (els que es poden vendre sense recepta en el cas de qui no el té pautat o ja no té prescripció perquè havia millorat de l’al·lèrgia), una mascareta...' L’al·lèrgic entrava esternudant i et demanava directament la mascareta per poder continuar passejant", assenyala.
A altres clients, amb la gola irritada, com amb raspera, els havia de recomanar pastilles per a la picor pels borrissols que els entraven a la boca. A qui tenia irritació nasal, esprais d’aigua de mar per a la neteja i arrossegar totes les partícules. També n’hi havia amb irritació ocular, que necessitaven col·liris. La jornada a la farmàcia va ser un tràfec constant.
"No es van esgotar ni les mascaretes ni els antihistamínics, perquè estem molt preparats i no hi ha desabastiment a les farmàcies", aclareix Amelia García-Miranda. Amb dades facilitades a aquest diari per la consultora IQVIA, el creixement de la venda a les farmàcies catalanes d’antihistamínics i antial·lèrgics al març respecte al febrer ha estat del 41%. La venda de mascaretes, en canvi, va patir un descens en el mateix període del -1,6%.
Nivells molt alts
"Com es preveia per les condicions climàtiques que hem tingut durant aquest hivern, amb una bona pluviositat (pluges) i atès l’augment de temperatures produït en les últimes setmanes, el pol·len del plàtan a la zona de Catalunya continua donant nivells molt alts i està produint una gran afectació de la població", assenyala, per la seva banda, el president del Comitè d’Aerobiologia Clínica de la Societat Espanyola d'Al·lergologia e Immunologia Clínica (SEAIC), Juan José Zapata.
El doctor Zapata recomana als al·lèrgics "prendre la medicació oportuna abans d’afrontar aquestes quantitats tan altes per mitigar la simptomatologia". A més, aconsella utilitzar mascaretes o ulleres i evitar fer exercici en zones d’alta contaminació pol·línica.
