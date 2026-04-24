FORMACIÓ SANITÀRIA
L’Associació MIR Espanya demana la dimissió de Mónica García: "No es pot parlar d’excel·lència mentre es normalitza la precarietat"
Apunten a la seva responsabilitat política "en el deteriorament" de la Formació Sanitària Especialitzada i la gestió del procés MIR d’aquest any, a més d’una "realitat econòmica inassumible"
Nieves Salinas
L’Associació MIR Espanya ha exigit la dimissió de la ministra de Sanitat, Mónica García, "per la seva responsabilitat política en el deteriorament de la Formació Sanitària Especialitzada, per la gestió del procés MIR 2025/2026". En un comunicat, indiquen que "durant mesos, els opositors al MIR han assistit a retards, incidències, recursos, opacitat i falta de respostes. I, tanmateix, la resposta del Ministeri ha estat minimitzar el que ha passat, parlar de 'soroll i desinformació' i continuar defensant unes suposades garanties plenes que no es corresponen amb la percepció ni amb l’experiència de milers d’afectats".
Indiquen que el 10 de març van traslladar al Ministeri "la gravetat del que havia passat, la necessitat d’una auditoria externa, la precarietat retributiva dels residents, el deteriorament de les condicions de formació i l’absència de suport institucional efectiu en àmbits com la salut mental. Es va parlar de possibles mesures. Ara com ara, continuem sense veure una resposta proporcional a la gravetat del problema".
Parlen d’un procés MIR "marcat per la desconfiança". També apunten a "una Formació Sanitària Especialitzada cada vegada més deteriorada: més pressió assistencial, més desgast, més incertesa, més càrrega estructural sobre el resident i menys garanties de protecció, supervisió i qualitat docent".
Precarietat salarial
A això, continua el comunicat, s’hi suma "una realitat econòmica inassumible". Amb dades de l’estudi comparatiu de retribucions MIR el 2026, la pèrdua mitjana de poder adquisitiu dels facultatius residents en la seva jornada ordinària, sense guàrdies, se situa entre el 16,8% en R1 i el 17,1% en R5 respecte del 2009, amb pèrdues màximes del 24,1%.
El mateix informe afegeix que, en sumar l’increment de jornada de 2,5 hores setmanals encara vigent en alguns serveis de salut, aquesta pèrdua equivaldria en molts casos a més del 25-30%. "En resum, el 2026 molts residents continuen veient-se obligats a treballar més hores per una retribució amb molt menys poder adquisitiu que fa anys, sense cap rectificació per part del sistema", indiquen.
Reial decret
"Espanya ha homologat més de 30.000 títols mèdics el 2025, però continua sense resoldre el problema de fons: un sistema que cada vegada exigeix més als metges mentre els ofereix menys", finalitzen els MIR. Aquest mateix divendres, en una publicació a la xarxa social X, l’Associació ha donat a conèixer una enquesta, realitzada dijous en comunitats de residents d’àmbit nacional a través de WhatsApp, Telegram i Instagram, i assenyalen que la resposta ha estat massiva: el 97,2% dels residents dona suport a aquesta petició de dimissió de la ministra. "No es pot parlar d’excel·lència mentre es normalitza la precarietat", sostenen.
Precisament aquest dijous, la ministra de Sanitat anunciava que, en les pròximes setmanes, s’abordarà la modificació del reial decret que regula la relació laboral especial dels residents amb l’objectiu d’actualitzar les seves condicions a la realitat actual. "L’objectiu és actualitzar les seves condicions laborals a la realitat actual, ordenar millor la seva jornada, avançar cap a l’eliminació de les guàrdies de 24 hores i garantir el compliment efectiu de la normativa europea en matèria de descansos", assenyalava durant la seva compareixença a la Comissió de Sanitat del Senat.
