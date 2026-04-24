La Clínica Sant Josep incorpora dos cirurgians experts en cirurgia gàstrica i paret abdominal i tècniques mínimament invasives
L'equip de Cirurgia General i Aparell Digestiu suma dos especialistes de referència amb l'objectiu de transformar l'abordatge en el tractament de l’obesitat, hèrnies, eventracions i diàstasi abdominal mitjançant tècniques laparoscòpiques i robòtiques.
CLÍNICA SANT JOSEP
“La cirurgia moderna ja no es mesura només per l'èxit de la intervenció, sinó per la qualitat de vida que el pacient recupera l'endemà.” Sota aquesta premissa, la Clínica Sant Josep ha fet un pas endavant amb la incorporació dels germans Dr. Gabriel Gerardo i Dr. Rafael Díaz del Gobbo, metges especialistes en cirurgia general i de l’aparell digestiu, formats a l’Hospital Clínic i a la Clínica Cleveland d’Abu Dhabi, i que combinen la precisió tecnològica amb una visió integral de la patologia del pacient.
Un servei per a un ampli ventall de patologies
Sovint, el concepte "cirurgia general" pot semblar ampli i poc concret. El Dr. Gabriel Díaz del Gobbo, expert en cirurgia robòtica i metabòlica amb més de 1.200 intervencions, aclareix que el ventall de patologies a cobrir “és d'una gran amplitud”, perquè l’abast d’aquesta especialitat és molt àmplia perquè inclou el tractament quirúrgic per a les malalties que afecten l’aparell digestiu i dels òrgans abdominals: des de l’esòfag i l’estómac fins al fetge i la vesícula biliar. També ofereixen solucions específiques per a patologies com l’hèrnia de hiat, que pot provocar símptomes digestius recurrents i afectar el benestar global del pacient.
A diferència de la creença popular, el Dr. Gabriel Díaz del Gobbo matissa que “no tots els problemes relacionats amb l’estómac o amb l’obesitat es tracten amb la mateixa tècnica quirúrgica. Estudiem cada pacient i oferim estratègies individualitzades, adaptades a les seves característiques i a la seva patologia.” Com afegeix el cirurgià, “fins i tot les patologies més comunes, com les hèrnies al melic o als engonals, s’han de reparar amb la tècnica adequada per evitar que el pacient no tingui complicacions futures”.
Com a especialistes, els cirurgians Díaz del Gobbo ofereixen solucions específiques per abordar problemes que poden quedar sense una resposta satisfactòria, com el dolor inguinal crònic, que alguns pacients pateixen mesos després d’una operació d’hèrnia o com a l'hèrnia de hiat, una patologia que a més de generar molèsties digestives recurrents també afecta el benestar emocional dels pacients.
Mínima invasió, major recuperació
“L’aposta de la cirurgia és la mínima invasió”. El Dr. Rafael Díaz del Gobbo, director i fundador de la Unitat de Paret Abdominal Complexa a la Fundació Althaia des de l’any 2018, explica que l'ús de la laparoscòpia, “permet reduir dràsticament el dolor postoperatori i el risc d'infecció, facilitant que el pacient torni a la seva vida normal en un temps rècord.”
“Volem transformar el tractament d'hèrnies, eventracions i diàstasis abdominals amb solucions específiques i tècniques mínimament invasives per al pacient ”
Aquesta precisió també s'aplica en procediments més senzills, com l’extirpació de lesions cutànies o bonys amb anestèsia local.
Solucions per al postpart
Entre els seus serveis destaca el tractament avançat de la diàstasi abdominal, una afecció freqüent en dones després de l’embaràs, en què la paret abdominal no recupera la seva posició natural. Lluny de ser només una qüestió estètica, aquest problema pot provocar molèsties i incontinència urinària. Per això,l’abordatge mitjançant laparoscòpia o cirurgia robòtica pot restaurar la funció abdominal amb incisions mínimes i una recuperació més ràpida.
Les persones que estiguin interessades a demanar hora per als serveis de Cirurgia General poden fer-ho trucant al telèfon 93 874 42 98 o a través de l’Espai Pacient de la Clínica Sant Josep.
