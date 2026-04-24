Inaugurat el CaixaResearch Institute, el primer centre sobre immunologia del sud d’Europa: «És un dels grans reptes de la biomedicina actual»
El rei Felip VI presideix l’acte oficial de la posada en marxa un ambiciós projecte que estudiarà la disciplina que travessi una infinitat de malalties
Claus de la immunologia, el «llenguatge» comú del càncer, l’esclerosi múltiple o la covid persistent
Beatriz Pérez
Aquest divendres 24 d’abril, quatre anys després del seu anunci, s’ha inaugurat a Barcelona el CaixaResearch Institute, el primer centre del sud d’Europa dedicat íntegrament a la investigació de la immunologia. La immunologia és la disciplina que travessa totes les malalties: des del càncer, fins a les malalties respiratòries o neurològiques. La inauguració d’aquest centre de la Fundació La Caixa ha anat a càrrec del rei Felip VI i a l’acte han anat també el president de la Generalitat, Salvador Illa; la ministra de Sanitat, Mónica García; el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto; i el president de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé.
Fainé ha assenyalat Javier Solana, que actualment president el Comitè Científic de La Caixa, com el «principal inspirador» del CaixaResearch Institute. «També el doctor Josep Baselga, que ens va deixar de forma sobtada fa cinc anys, va recolzar de forma entusiasta la creació d’aquest centre», ha dit Fainé, que ha definit el CaixaResearch Institute com «una de les iniciatives més importants que La Caixa ha impulsat». «Disposem dels recursos materials, del talent i de l’experiència».
CaixaResearch Institute ha suposat una inversió de 100 milions d’euros per part de la fundació. Per a aquest any, comptarà amb un pressupost de 10 milions d’euros, aportat al 100% per la Fundació La Caixa. Tot i així, aquest nou centre preveu optar a ajudes competitives autonòmiques, estatals i europees per complementar el pressupost de la Fundació. Tot i que aquest centre estarà dedicat íntegrament a la investigació i per tant no farà pràctica clínica, l’objectiu és que tots els coneixements i troballes de traslladin ràpidament a la població gràcies a la proximitat i col·laboració amb hospitals de primer nivell, com poden ser la Vall d’Hebron o Sant Joan de Déu.
La immunologia, «llenguatge comú»
«La immunologia s’ha convertit en un llenguatge comú per comprendre i abordar molts dels reptes clau a què s’enfronta la nostra societat. Aquí farem investigacions d’ avantguarda en immunologia», ha reivindicat l’oncòleg Josep Tabernero, president del Comitè Científic del CaixaResearch Institute. Tabernero ha definit el sistema immune com «aquest guardià silenciós que patrulla l’organisme per eliminar elements que no funcionen correctament» i que «manté l’equilibri». Així, segons Tabernero, el CaixaResearch Institute va ser concebut per «abordar» un dels «grans reptes» de la biomedicina actual i poder «entendre millor el sistema immunitari en tota la seva complexitat».
Una vegada estigui totalment deplegat, al CaixaResearch Institute treballaran fins a 500 persones; 425 d’elles, científics. En l’actualitat treballen ja una vintena de persones, de les quals més de la meitat són investigadors. A més, el CaixaResearch Institute treballarà en xarxa amb els altres quatre centres de referència amb els quals la Fundació La Caixa té especial vinculació: l ’Institut d’Investigació de la Sida (IrsiCaixa), l ’Institut de Salut Global de Barcelona – l’ISGlobal, especialitzat en salut pública –, la Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) i el Barcelonaβeta Brain Research Center – el BBRC, el centre d’investigació de la Fundació Pasqual Maragall, especialitzada en Alzheimer –. Els directors de tots aquests centres formen part ara del Consell Científic del CaixaResearch Institute. Aquest model afavorirà noves sinergies entre les comunitats científiques i posarà a disposició dels quatre centres el potencial dels recursos del CaixaResearch Institute.
Un «fita» en la història de La Caixa
«No és exagerat afirmar que això és una fita en la història de La Caixa», certifica Àngel Font, el director executiu de CaixaResearch Institute. «És un abans i un després. Segurament és el projecte més emblemàtic dels 122 anys d’història de la fundació», assevera. El centre comptarà amb sis grups d’investigació: un de liderat per Josep Dalmau sobre immunologia del cervell; un altre liderat per Gabriel Rabinovich, que va descobrir el paper de la proteïna galectina-1 en la promoció de la tolerància immunitària, cosa que té implicacions en els tractaments contra el càncer i les malalties autoimmunes; un altre liderat per Gemma Moncunill, que estudiarà la relació entre el sistema immune i les vacunes; un altre liderat per Héctor Huerga Encapte , que estudiarà l’impacte les mutacions que acumulem al llarg de la vida en el sistema immunitari; un altre; un altre liderat per l’experta en neuroimmunologia María Martínez, que estudiarà com poden influir factors com l ’ estrès en processos relacionats amb el desenvolupament i la progressió del càncer; ifinalment un altre liderat per Maria Mittelbrunn, que investigarà el declivi del sistema immunitari amb l’edat.
«Aquest institut té com a missió desxifres els misteris del sistema immunològic per millorar la societat. D’aquí sortiran noves teràpies i noves formes per predir malalties», defensa l’investigador Gabriel Rabinovich, un dels pesats de CaixaResearch Institute. Rabinovich explica que la immunoteràpia ha sigut «revolucionària» al camp del càncer, per exemple. I per això un dels objectius d’aquest centre és investigar per què a molts tumors només el 25% de pacients poden beneficiar-se’n. En tumors com el de pàncrees o o ovaris directament no hi ha cap malalt que hi pugui optar. «Diversos grups aquí investigaran per què aquests tumors són resistents a la immunoteràpia. Creiem que hi ha una cosa que ens falta comprendre», diu Rabinovich.
Un edifici sostenible
L’edifici del CaixaResearch Institute, ubicat al número 9 del carrer Isacc Newton de Barcelona – just davant del Museu de la Ciència CosmoCaixa –, té una superfície de 20.000 metres quadrats. Ha sigut projectat per l’estudi TAC Arquitectes, dirigit per Eduard Gascón, sota criteris de màxima funcionalitat científica, diàleg amb l’entorn i una forta aposta per la sostenibilitat, reconeguda amb l’ acreditació LEED Platinum.
L’edifici compta amb energia renovables que van des dels panells fotovoltaics fins a les sondes geotèrmiques. També està previst utilitzar sistemes de recollida d’aigua de pluja i ús intern per reduir el consum d’energia en un 38% i d’aigua en un 40%.
