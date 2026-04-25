L'impacte de la indústria a les nostres taules
El canvi de la indústria alimentària ha transformat profundament la nostra dieta aportant avantatges innegables, però també nous reptes per a la salut i el medi ambient
La manera com mengem avui té poc a veure amb la dels nostres avis. En només unes dècades, la indústria alimentària ha transformat profundament la nostra dieta, no només pel que fa als aliments disponibles, sinó també en la manera de produir-los, distribuir-los i consumir-los. Aquest canvi ha aportat avantatges innegables, però també ha obert la porta a nous reptes per a la salut i el medi ambient.
Un dels canvis més evidents és l’augment dels aliments processats i ultraprocessats. Aquests productes, sovint dissenyats per ser saborosos, barats i de llarga conservació, han passat a ocupar una part important de la nostra alimentació diària. La seva formulació (rica en sucres afegits, greixos de baixa qualitat i sal) respon més a criteris de rendibilitat i palatabilitat que no pas a necessitats nutricionals. Això ha modificat els nostres gustos, fent-nos pràcticament addictes a aquests estímuls organolèptics més intensos, i ha contribuït a l’augment de problemes de salut com l’obesitat, la diabetis tipus 2 o les malalties cardiovasculars.
Paral·lelament, la indústria ha fet possible una disponibilitat d’aliments sense precedents. Avui podem consumir fruites fora de temporada, productes importats de qualsevol part del món i plats preparats en qüestió de minuts. Aquesta accessibilitat ha millorat la seguretat alimentària en molts contextos i ha reduït el temps dedicat a cuinar (fet necessari després de la incorporació de la dona al món laboral), però també ha afavorit la desconnexió amb l’origen dels aliments i amb els processos tradicionals de preparació.
Un altre aspecte clau és l’estandardització del gust. A través d’additius, aromes i tècniques de processament, s’ha aconseguit que molts productes tinguin un perfil sensorial molt similar, independentment del lloc on es consumeixin. Això ha contribuït a la globalització de la dieta, però també a la pèrdua de diversitat gastronòmica i cultural. Tot i que hem d’agrair a la normativa europea sobre additius alimentaris que ens protegeix de certes barbaritats alimentàries que es produeixen a altres països, on els límits estan més desdibuixats i els sabors són molt més artificials i addictius.
No obstant això, la indústria alimentària no és un actor monolític. En els darrers anys, s’han observat canvis impulsats tant per la demanda dels consumidors com per la regulació. L’interès creixent per una alimentació més saludable i sostenible ha portat a l’aparició de productes amb menys additius, etiquetes més transparents i alternatives basades en ingredients vegetals. Tot i així, sovint aquestes opcions conviuen amb estratègies de màrqueting que poden generar confusió, com el “health washing” tant utilitzat en productes d’esmorzar (especialment infantils) elaborats amb un excés de sucres i greixos poc saludables però que són anunciats com a font de nutrients perquè se’ls ha afegit alguna vitamina a la recepta.
El futur de la nostra alimentació dependrà en gran part de com evolucioni aquesta relació entre indústria, consumidors i polítiques públiques. Apostar per una dieta basada en aliments frescos, mínimament processats i de proximitat continua sent una de les recomanacions més sòlides des del punt de vista de la salut. Però també és necessari exigir més responsabilitat a la indústria i fomentar una educació alimentària que permeti prendre decisions informades.
En definitiva, la indústria alimentària ha canviat la nostra manera de menjar de forma profunda i irreversible. El repte ara és aprofitar-ne els beneficis sense perdre de vista els riscos, i recuperar, en la mesura del possible, una relació més conscient i equilibrada amb el que posem al plat.
