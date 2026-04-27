Primavera plujosa
La demanda de productes per a l’al·lèrgia creix un 8% a les farmàcies, "molt per sobre" dels nivells d’altres anys
Madrid, Catalunya i Comunitat Valenciana són les comunitats on més ha crescut la demanda de productes per combatre els símptomes de l’al·lèrgia
Nieves Salinas
La demanda acumulada dels productes per combatre l’al·lèrgia estacional a les farmàcies comunitàries ha crescut un 8% en l’últim any amb dades de l’Observatori de Tendències de Cofares, que registra "un important increment en les vendes" coincidint amb l’arribada anticipada de la primavera. Tot i que cada any s’observa "un clar patró estacional", amb repunts a l’abril i al maig, mesos en què tradicionalment s’assoleixen les concentracions més grans de pol·len, aquest 2026 s’ha registrat un volum de vendes "força elevat" ja des del mes de març, situant-se "molt per sobre" dels nivells dels dos anys previs.
La cooperativa de distribució farmacèutica ofereix aquest dilluns dades que exemplifiquen aquest augment. La temporada d’al·lèrgia s’ha avançat aquest any a conseqüència d’un hivern de pluges intenses, que se suma a l’augment de les temperatures i als alts nivells de contaminació, apunta Cofares. Això no només ha accelerat l’aparició de l’al·lèrgia estacional, sinó que també n’ha intensificat els símptomes.
Alleujar els símptomes
Els antihistamínics tòpics —medicaments en forma de cremes, gels o emulsions per alleujar els símptomes al·lèrgics— han experimentat un creixement del 20% en l’últim any, tot i representar només el 10% dels productes d’aquest segment demandats per les farmàcies.
A aquests els segueixen els productes d’higiene nasal i ocular, que guanyen pes sistemàticament, amb un creixement del 9% el 2026 i rècord de demanda el mes de març. A més, els antihistamínics orals i parenterals, que representen el 41% dels productes, han augmentat un 8%.
Corticoides intranasals
Per la seva banda, la demanda de corticoides intranasals es manté en nivells similars als de l’any passat. I una petita proporció de la demanda correspon als antagonistes de leucotriens (medicaments antiinflamatoris orals) i als extractes al·lergènics, preparats biològics complexos, derivats de fonts naturals (pòl·lens, àcars, aliments, verins). Les dades de l’Observatori, assenyala Cofares, consoliden una tendència global a l’alça dels productes per alleujar els símptomes de l’al·lèrgia estacional que es manté des de fa anys.
Respecte a la distribució geogràfica, conclou Cofares, la Comunitat de Madrid lidera el rànquing nacional, representant el 29% —un 10% més que el 2025— de la demanda total de productes per fer front a l’al·lèrgia. Els experts apunten que les gramínies estan superant els nivells habituals en zones com la capital, cosa que podria explicar aquest augment. Després d’aquesta regió, se situen Catalunya, amb un 14% (+8% que un any abans), i la Comunitat Valenciana amb un 13% (+4%). Una tendència que reflecteix l’increment generalitzat de la demanda en gran part del territori.
