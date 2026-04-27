Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Ascens CE ManresaJordi PujolFirhàbitatAtropellament a AviàSalvador Illa al BagesKilian JornetConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Primavera plujosa

La demanda de productes per a l’al·lèrgia creix un 8% a les farmàcies, "molt per sobre" dels nivells d’altres anys

Madrid, Catalunya i Comunitat Valenciana són les comunitats on més ha crescut la demanda de productes per combatre els símptomes de l’al·lèrgia

Una dona amb al·lèrgia. / COFARES

Nieves Salinas

La demanda acumulada dels productes per combatre l’al·lèrgia estacional a les farmàcies comunitàries ha crescut un 8% en l’últim any amb dades de l’Observatori de Tendències de Cofares, que registra "un important increment en les vendes" coincidint amb l’arribada anticipada de la primavera. Tot i que cada any s’observa "un clar patró estacional", amb repunts a l’abril i al maig, mesos en què tradicionalment s’assoleixen les concentracions més grans de pol·len, aquest 2026 s’ha registrat un volum de vendes "força elevat" ja des del mes de març, situant-se "molt per sobre" dels nivells dels dos anys previs.

La cooperativa de distribució farmacèutica ofereix aquest dilluns dades que exemplifiquen aquest augment. La temporada d’al·lèrgia s’ha avançat aquest any a conseqüència d’un hivern de pluges intenses, que se suma a l’augment de les temperatures i als alts nivells de contaminació, apunta Cofares. Això no només ha accelerat l’aparició de l’al·lèrgia estacional, sinó que també n’ha intensificat els símptomes.

Alleujar els símptomes

Els antihistamínics tòpics —medicaments en forma de cremes, gels o emulsions per alleujar els símptomes al·lèrgics— han experimentat un creixement del 20% en l’últim any, tot i representar només el 10% dels productes d’aquest segment demandats per les farmàcies.

A aquests els segueixen els productes d’higiene nasal i ocular, que guanyen pes sistemàticament, amb un creixement del 9% el 2026 i rècord de demanda el mes de març. A més, els antihistamínics orals i parenterals, que representen el 41% dels productes, han augmentat un 8%.

Corticoides intranasals

Per la seva banda, la demanda de corticoides intranasals es manté en nivells similars als de l’any passat. I una petita proporció de la demanda correspon als antagonistes de leucotriens (medicaments antiinflamatoris orals) i als extractes al·lergènics, preparats biològics complexos, derivats de fonts naturals (pòl·lens, àcars, aliments, verins). Les dades de l’Observatori, assenyala Cofares, consoliden una tendència global a l’alça dels productes per alleujar els símptomes de l’al·lèrgia estacional que es manté des de fa anys.

Notícies relacionades i més

Respecte a la distribució geogràfica, conclou Cofares, la Comunitat de Madrid lidera el rànquing nacional, representant el 29% —un 10% més que el 2025— de la demanda total de productes per fer front a l’al·lèrgia. Els experts apunten que les gramínies estan superant els nivells habituals en zones com la capital, cosa que podria explicar aquest augment. Després d’aquesta regió, se situen Catalunya, amb un 14% (+8% que un any abans), i la Comunitat Valenciana amb un 13% (+4%). Una tendència que reflecteix l’increment generalitzat de la demanda en gran part del territori.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Jordi Pujol Ferrusola: "Va ser una ordre l’encàrrec de la gestió dels fons d’Andorra"

Avís per pluges intenses en sis comarques de la Catalunya central aquest dilluns

L’Ajuntament de Manresa convida la ciutadania a la presentació del nou Pla de Barris

L’Aplec del Panellet torna a Sant Pere de Vallhonesta després de vuit anys

El metro de Barcelona instal·larà generadors per evitar que una apagada deixi aturats els trens als túnels

Montserrat celebra la festivitat de la Mare de Déu amb la mirada posada a la possible visita del Papa

La segona edició dels Jocs Florals Poble de Puig-reig reconeix vuit autors

Balanç positiu en la Jornada de Portes Obertes del Campus Universitari d’Igualada-UdL

