La influència dels mitjans de comunicació a la salut mental

La influència dels mitjans de comunicació a la salut mental / PEXELS

Arturo Argelaguer

Una cosa tan nostra com posar-se davant del televisor i veure les notícies té un impacte directe en la nostra salut mental, pot malmetre el nostre benestar emocional amb un augment considerable de l’ansietat i la depressió.

En els darrers anys hi ha nombrosos estudis científics que relacionen l’exposició a les males notícies amb una sobre activació dels nostres sistemes de defensa naturals, ja que són accions que escapen al nostre control, activant l’alliberament constant de cortisol i adrenalina. Això provoca una acumulació d’estrès excessiu que comporta: mantenir un estat d’alerta sostingut en el temps, costa més de concentrar-se, apareixen més dubtes a l’hora de prendre decisions i, en definitiva, fem una pitjor gestió de la nostra vida diària.

Quan les persones tenim la sensació de no poder fer-hi res per millorar aquestes situacions que veiem i sentim a les notícies, aleshores apareix la frustració i el desànim, incrementant la possibilitat de patir símptomes ansiós-depressius.

No només això, sinó que apareix també el comportament addictiu del “doomscroolling” o necessitat de més consum d’aquestes notícies negatives, fet que genera un cercle viciós per la persona i provoca un clar deteriorament del seu benestar psicològic.

Per descomptat, aquest bombardeig constant de notícies negatives no afecta a tothom per igual. Algunes persones ho relativitzen bé i altres opten per la desconnexió informativa. Però totes aquelles persones qui arrosseguen estrès previ, ansietat o tendència a la preocupació acostumen a notar-ne més l’impacte.

Alguns senyals d’alerta poden ser la tensió muscular, problemes per dormir o la fatiga constant, ansietat o tristesa latent. I l’afectació d’aquests símptomes és global a la persona, perquè afecta tant al cos com a les emocions o al comportament.

Si bé no hi ha una recepta màgica que permeti protegir la nostra salut mental, sense desconnectar-nos del món, sí que podem gestionar millor aquestes incerteses i preocupacions:

  • Hem d’aprendre a conviure i acceptar la incertesa del “què passarà”, ja que no per estar més i més informats tindrem cap capacitat de decisió en aquestes situacions globals.
  • És important escollir els moments del dia i la durada de temps que hi dediquem, ja que això ens permet ser nosaltres mateixos qui decidim el gruix de la informació que volem conèixer.
  • Escull les fonts de comunicació que t’aportin informació rigorosa i amb context, evitant que incideixin o competeixin amb la teva reacció emocional.
  • Consumeix també continguts més positius o menys alarmistes, cercant un equilibri que et permeti mantenir-te en una zona de control emocional adequada.
  • Parla d’aquestes notícies amb altres persones del teu entorn per obrir el ventall d’opinions, sense centrar-te en alarmismes innecessaris.

Diu la dita que la informació és poder, si bé el sentit comú estableix que un excés d’informació comporta més dubtes a l’hora de prendre decisions, i és més fàcil que aquestes siguin equivocades.

