Brot en un hospital

Què és la sarna noruega que està afectant més de 30 persones a Galícia? Té cura?

Un brot de sarna noruega afecta almenys 20 treballadors sanitaris a Galícia

Sarna noruega

Sarna noruega / Revista Mexicana de Dermatología | Universidad de Antofagasta

El Periódico

La sarna noruega és una malaltia parasitària de la pell que es produeix per la penetració a la pell d’un tipus d’àcars, el Sarcoptes scabiei, i que es contagia a través del contacte físic. “Aquest diminut paràsit excava galeries a l’epidermis, hi diposita ous al llarg del seu recorregut i provoca una reacció al·lèrgica que es manifesta com una picor intensa”, explica la clínica dermatològica Dermik al seu web.

Símptomes i contagi

Aquesta picor, que sovint s’intensifica a la nit, és “un dels símptomes més comuns de la sarna en humans”, i sol aparèixer un mes després del contagi. No acostuma a ser greu per a les persones que la pateixen i “es curen gairebé tots els casos, un 95%”, tranquil·litza la Societat Espanyola de Medicina Interna. Només suposa un problema per a persones amb el sistema immunitari deprimit, com passa en pacients amb sida o immunodeprimits per medicació. L’àcar sol localitzar-se a la cara anterior dels canells, el plec del colze i els espais entre els dits.

En contagiar-se per contacte físic, solen produir-se “petites epidèmies dins d’una mateixa família, i en residències de gent gran o estudiants, ja que l’àcar es transmet pel contacte directe amb una persona infectada”. Per això, els dos brots actius ara a Galícia són en un hospital i en una residència.

El paràsit depèn de l’hoste per viure i fora de la pell només pot sobreviure dos o tres dies. Per això, l’estudi del doctor Díaz-Maroto Muñoz recull que el contagi sol requerir un contacte “molt estret”, com ara “compartir llit, donar-se la mà durant molt de temps o contacte sexual”. També és possible, tot i que menys freqüent, el contacte amb llençols o roba.

Tractaments

  • Antihistamínics orals: la picor pot tardar setmanes a desaparèixer després d’eliminar el paràsit
  • Corticoides: en crema, per reduir la reacció al·lèrgica
  • Permetrina: principal tractament en crema o loció per eliminar el paràsit
  • Sofre amb vaselina: opció més segura en embarassades, nounats i infants
  • Benzoat de benzil: loció que s’aplica a la nit
  • Ivermectina: medicament oral en comprimits; opció habitual en pacients amb sida amb sarna noruega
  1. Els agents dels Mossos que van assistir un part a la C-16 visiten el nadó a l’hospital
  2. Caminar cada dia està bé, però als 55 anys el cos et demana una altra cosa
  3. El felí del Cadí que no es deixa veure i que molts confonen amb un linx
  4. La Fira de Primavera de Puigcerdà torna amb força després de la cancel·lació de del cavall
  5. El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
  6. Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
  7. Descobreix els set Patrimonis de la Humanitat que es troben a Catalunya: des de conjunts monumentals fins a festes populars
  8. Sunsi Albets, fotògrafa de casaments: 'He vist persones molt estressades en lloc de gaudint de la boda

Què és la sarna noruega que està afectant més de 30 persones a Galícia? Té cura?

Què és la sarna noruega que està afectant més de 30 persones a Galícia? Té cura?

Nou EX60 totalment elèctric, el SUV de Volvo que canvia les regles del joc, amb autonomia WLTP de fins a 810 km

Nou EX60 totalment elèctric, el SUV de Volvo que canvia les regles del joc, amb autonomia WLTP de fins a 810 km

Caitríona Balfe: "Sé que no acontentarem tothom amb el final d’‘Outlander’"

Caitríona Balfe: "Sé que no acontentarem tothom amb el final d’‘Outlander’"

Els bancs acceleren l’ús de la IA en la relació amb el client

Els bancs acceleren l’ús de la IA en la relació amb el client

El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»

El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»

Aarón Martínez, l’adolescent que fa art amb un boli Bic, estrena la seva primera exposició

Aarón Martínez, l’adolescent que fa art amb un boli Bic, estrena la seva primera exposició

A partir dels 40 el cos comença a perdre força: el senyal que pot marcar com envelliràs

A partir dels 40 el cos comença a perdre força: el senyal que pot marcar com envelliràs

L'estratègia de Bassols Energia per frenar l'impacte de la guerra d’Iran: el que has de saber per estalviar a la teva factura de la llum

L'estratègia de Bassols Energia per frenar l'impacte de la guerra d’Iran: el que has de saber per estalviar a la teva factura de la llum
