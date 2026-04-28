Unitat específica a Drassanes
16 anys, amb clamídia o gonorrea i de diferents orientacions sexuals: radiografia de les ITS entre adolescents de Barcelona
Tot i que les conseqüències de les ITS acostumen a "no ser greus", si no es tracten poden generar "problemes de fertilitat", adverteixen els metges
Beatriz Pérez
Els adolescents que acudeixen a la consulta de Drassanes especialitzada en infeccions de transmissió sexual (ITS), ubicada al Raval, tenen de mitjana 16 anys, presenten principalment clamídia o gonorrea, tenen diferents orientacions sexuals i hi acudeixen tant sols com acompanyats d'amics o família. Són nois i noies. És la radiografia que fa l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, del qual depèn aquesta consulta específica per a adolescents d'entre 13 i 17 anys i que es va posar en marxa el 2019. Molts d'aquests menors d'edat arriben asimptomàtics a la consulta. Al llarg d'aquests set anys, la consulta ha atès un total de 345 adolescents, 41 dels quals l'any passat —22 d'aquests 41 tenien alguna ITS—.
Vall d'Hebron va obrir l'any passat el programa d'ITS Drassanes Exprés per a adolescents —amb l'objectiu d'optimitzar el cribratge d'ITS i VIH també entre aquesta població—, que ja funcionava per als adults des del 2016. Ho ha fet en un context d'augment de les ITS en general, però entre els adolescents en concret: en els menors, la gonorrea gairebé s'ha triplicat en els últims cinc anys i actualment és més d'11 vegades superior a la registrada el 2014, i la infecció per clamídia manté també una incidència creixent, segons l'Associació Espanyola de Pediatria.
Com ha explicat en una atenció als mitjans la doctora Maria Espiau, pediatra de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria de Vall d'Hebron, fins al 2019 aquests adolescents eren atesos a la unitat d'adults. "Però en veure que eren un perfil més vulnerable, que requeria una atenció més ràpida i una formació específica, es va decidir obrir aquesta consulta específica per a ells", ha precisat Espiau.
"Les ITS es poden prevenir, també detectar i tractar fàcilment en la majoria dels casos un cop adquirides. El més important és fer-ho tan aviat com sigui possible per evitar complicacions i promoure l'educació sanitària per saber com cuidar la salut sexual", diu la doctora Espiau en al·lusió al programa Drassanes Exprés. Entre els símptomes més comuns de les ITS, que moltes vegades són silencioses, destaquen lesions a la pell dels genitals, com úlceres i berrugues, secrecions i picor, i dolor o molèsties als genitals o bé en orinar i mantenir relacions sexuals.
"Hi ha gent que ve sola, altres vegades amb amics, altres vegades amb família. Ens sorprèn que, encara que vinguin sols, sovint ens diuen que abans ho han dit als pares", ha explicat Espiau, que ha destacat que, tot i que les conseqüències de les ITS acostumen a "no ser greus", si no es tracten poden generar "problemes de fertilitat" en el futur. "De vegades poden causar risc d'adquirir altres ITS", ha avisat.
Gonorrea i clamídia
Tot i que l'edat no és un factor que condicioni el tipus d'ITS, sí que ho són les pràctiques sexuals: entre els homes que mantenen sexe amb homes, la més freqüent és la gonorrea, mentre que entre les dones que mantenen sexe amb homes o altres dones la clamídia és la més habitual. En l'any en què Drassanes Exprés està disponible per als adolescents, ha atès 23 pacients d'entre 13 i 17 anys, dels quals vuit van resultar positius en ITS (sis casos de clamídia i dos de gonorrea), mentre que entre els adults va dur a terme 6.057 cribratges només el 2025.
Per accedir a Drassanes Exprés només cal registrar-se a través d'una plataforma i respondre un qüestionari en línia. A continuació es dona cita per fer les proves en una consulta d'infermeria. Els resultats es reben per SMS i també es poden consultar al portal d'usuari de cada pacient, i només figuren a l'historial mèdic en cas de ser positius: la confidencialitat està garantida al llarg de tot el procés.
En el cas dels adolescents, el diagnòstic ràpid i el tractament precoç de les ITS que propicia Drassanes Exprés sempre es reforça amb una visita a la consulta específica per a adolescents creada el 2019 al Centre de Salut Internacional i Malalties Transmissibles Drassanes-Vall d'Hebron. "En la població adolescent, aquesta consulta és fonamental per a la prevenció i el diagnòstic precoç de les ITS. A més, reforcem l'educació afectivosexual des d'un enfocament proper i sense paternalismes", diu Clàudia Broto, infermera de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències Pediàtriques que porta la consulta específica per a adolescents.
