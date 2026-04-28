PSEUDOCIÈNCIES
Dels exercitadors de mandíbula al col·lutori d’oli: els dentistes alerten dels «venedors de fum» que promocionen perilloses modes virals
Un informe del Consell General de Dentistes adverteix del creixement de «missatges enganyosos» a les xarxes socials que «no tenen la més mínima evidència científica»
Citen la denominada odontologia biològica, neurofocal, holística o la biodescodificació dental, que atribueixen suposats beneficis diagnòstics o terapèutics
Nieves Salinas
Blanquejaments casolans amb bicarbonat, llimona, carbó actiu o aigua oxigenada, ús d’‘esborradors màgics’ per eliminar taques, exercitadors de mandíbula per alterar l’estètica facial o pràctiques com l’oil pulling –col·lutori amb oli per reduir bacteris– presentades com a substitut de la higiene oral convencional. El Consell General de Dentistes d’Espanya alerta aquest dimarts de les tendències virals difoses a través de xarxes socials que trivialitzen tractaments complexos o promouen pràctiques potencialment lesives per a dents i genives.
El Consell «reitera la seva posició ferma en favor de la ciència i de l’Odontologia basada en l’evidència davant la proliferació de pseudoteràpies, pseudociències i tractaments dentals casolans o comercialitzats per internet sense supervisió professional, una tendència que posa en risc la salut bucodental de la població i genera falses expectatives entre els pacients».
Sense suport científic
El Consell General ha elaborat l’informe tècnic ‘Pseudociències i pseudotrataments en Odontologia’, un document que analitza alguns dels principals corrents i pràctiques sense suport científic detectades en l’àmbit bucodental, així com les seves possibles conseqüències per a la salut.
L’informe adverteix del creixement de «missatges enganyosos» que es presenten com a alternatives eficaces, però que en realitat són pràctiques que «no tenen la més mínima evidència científica». Entre aquestes pseudociències hi ha la denominada odontologia biològica, neurofocal, holística o la biodescodificació dental, que atribueixen suposats beneficis diagnòstics o terapèutics sense base científica contrastada.
Homeopatia
El document també analitza el potencial paper de l’ homeopatia i de l ’ acupuntura al camp de la salut oral, i detalla l’augment de tendències virals difoses a través de xarxes socials que trivialitzen tractaments complexos o promouen pràctiques potencialment lesives per a dents i genives.
Entre les més freqüents destaquen, a més de les anteriorment esmentades, les pastes dentides elaborades amb productes abrasius, els alineadors adquirits per internet sense control clínic o el llimat domèstic de dents per modificar la seva forma.
«Aquestes pràctiques no només no tenen evidència, sinó que a més poden provocar desgast irreversible de l’esmalt, sensibilitat extrema, lesions gingivals, alteracions de l’oclusió, fractures dentàries, trastorns de l’articulació temporomandibular o retards diagnòstics, entre d’altres», assenyala el Consell.
Valoració clínica
El president del Consell, el doctor Óscar Castro Reino, remarca que «la salut no pot quedar en mans de modes virals, gurus digitals o suposats remeis miraculosos. Quan parlem de tractaments sanitaris, només l’evidència científica ofereix garanties reals al pacient».
Recorda que «cap vídeo a les xarxes socials ni cap influencer substitueix la valoració clínica d’un dentista col·legiat. Acudir professionals qualificats és l’única manera de rebre diagnòstics precisos i tractaments segurs». El Consell insisteix que qualsevol intervenció bucodental s’ha de realitzar després d’una exploració individualitzada i per professionals habilitats legalment, utilitzant productes sotmesos als corresponents controls sanitaris i regulatoris.
L’Organització Col·legial recomana desconfiar de missatges que prometen resultats ràpids, econòmics o «naturals» sense proves científiques. «La millor defensa davant els venhúms sanitaris és la informació veraç, el criteri professional i la confiança en la ciència, que és sens dubte la postura que sempre hem defensat des de la nostra organització», conclou el doctor Castro.
