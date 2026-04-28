Salut pràctica
La Meva Salut amaga dues funcions molt útils: així pots demanar informes i baixar el teu estat vacunal
L’app no només serveix per a cites i receptes: també permet fer tràmits amb professionals de salut sense trucar i tenir a mà el registre de vacunes en PDF.
La majoria d’usuaris associen La Meva Salut a demanar hora, mirar resultats o consultar la medicació. Però la informació oficial del servei de la Generalitat de Catalunya recull dues utilitats més que poden ser especialment pràctiques i que sovint passen desapercebudes: fer tràmits i consultes per missatge amb professionals de salut i descarregar el document amb totes les vacunes registrades. Ho sabies?
La primera és l’eConsulta, el canal d’atenció no presencial integrat a La Meva Salut. Aquest servei permet enviar consultes de manera segura i confidencial als professionals de salut en qualsevol moment del dia i des de qualsevol dispositiu, i també adjuntar-hi documents o imatges. En atenció primària, a més, el portal indica que aquest canal serveix per fer tràmits i gestions com ara demanar informes i certificats.
A la pràctica, això vol dir que l’usuari pot resoldre dubtes o iniciar gestions sense haver de passar pel taulell o fer una trucada. Ara bé, la mateixa pàgina oficial recorda que l’eConsulta no és un canal d’urgències ni garanteix resposta immediata, de manera que no s’ha d’utilitzar si hi ha una situació urgent.
La segona funció poc coneguda és la de vacunes i altres immunitzacions. La Meva Salut permet consultar les vacunes administrades i, sobretot, descarregar el document Estat vacunal en PDF, on consten les vacunes i immunitzacions que figuren a la història clínica compartida, juntament amb la data d’administració. El servei també permet obtenir un justificant vacunal de la COVID-19.
És una utilitat especialment útil per a famílies, viatges, tràmits escolars o qualsevol situació en què calgui acreditar ràpidament el calendari vacunal sense haver de buscar papers antics ni contactar amb el centre mèdic. En aquest sentit, La Meva Salut es converteix en una carpeta sanitària digital molt més completa del que molta gent pensa.
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
- Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
- Caminar cada dia està bé, però als 55 anys el cos et demana una altra cosa
- La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: 'Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca
- Protecció Civil alerta de tempestes fortes aquest diumenge a la tarda a la Catalunya central
- Els Mossos detenen un home per apunyalar-ne un altre a Gironella
- El president Illa i els consellers, al Monestir de Sant Benet: 'M'hi vaig casar el 2013