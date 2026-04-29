Dra. Laia Ferré, cap del Servei d'Al·lergologia d'Althaia: “Aproximadament un 10% de la població té algun tipus d’asma”
La Dra. Laia Ferré, especialitzada en al·lergologia, és actualment la cap del servei d’al·lergologia d'Althaia, a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Va començar l’any 2005 a treballar en aquest servei a la Fundació Althaia i des de l’any 2006 també té una consulta d'al·lèrgia pediàtrica a la Clínica Sant Josep.
Hi ha hagut un increment de casos d’asma en els darrers anys?
Sí, en les últimes dècades s’ha vist un increment, sobretot en les al·lèrgies. Quan augmenta l’al·lèrgia respiratòria, augmenta la rinitis i això pot comportar també un increment de l’asma. Cada vegada hi ha més persones amb múltiples al·lèrgies: entre un 25% i un 30% de la població en té, i aproximadament un 10% té algun tipus d’asma.
L’augment de casos ha estat progressiu?
Pel que fa a les xifres, és un augment progressiu i sostingut, sense deixar d’augmentar. El que sí que podem observar, des de Manresa, és la complexitat dels casos. És difícil donar d’alta una persona per totes les condicions que pot tenir alhora.
Es podria considerar un problema de salut pública?
En part, sí. L’asma és una malaltia inflamatòria de la via aèria que es pot desencadenar per molts factors. Tot el que ens envolta i respirem, en el fons, ens pot ocasionar un dany en aquesta mucosa respiratòria. A més, la malaltia és crònica i acostuma a aparèixer en edats molt joves, fet que suposa un problema en l’àmbit de la despesa sanitària.
Quina és la diferència exacta entre asma i al·lèrgia?
Hi ha diversos tipus d’asma. Per un costat, hi ha l’asma que no té cap característica al·lèrgica i en què les persones presenten símptomes quan es constipen, tenen grip, una infecció respiratòria, estan en un ambient amb molt de fum o fan exercici físic. Per l’altre, hi ha les persones que tenen símptomes d’asma quan estan exposades a allò a què són al·lèrgiques. La malaltia és la mateixa, però el desencadenant és diferent.
Quins perfils de població són els més afectats?
Per tenir una asma al·lèrgica hi ha més predisposició si es tenen antecedents familiars. També hi ha diferents tipus d’asma en funció de l’edat. L’asma al·lèrgica és més habitual que comenci en infants, adolescents o adults joves. També pot aparèixer en adults d’edat més avançada, però no és tan comú.
Aleshores, què té de diferent l’asma en infants i en adults?
L’asma o les bronquitis dels més petits sovint són degudes a infeccions. Tot i això, quan creixen comencen a tenir al·lèrgies, com ara als fongs de la humitat o als àcars. Si no es busca un tractament adequat, poden patir crisis repetides i arrossegar-les amb el temps. En la majoria dels casos, en població pediàtrica, s’aconsella molt la immunoteràpia o la vacunació per evitar la progressió i que acabin necessitant medicació de forma continuada.
Totes les persones amb al·lèrgia poden desenvolupar asma?
No necessàriament. El més freqüent, en l’àmbit de les al·lèrgies respiratòries, és tenir rinitis. Quan ja es té rinitis, hi ha més probabilitats d’acabar desenvolupant asma si no es fa prevenció, perquè es tracta de la mateixa via respiratòria; però no tothom amb rinitis acaba tenint-ne.
Quins factors empitjoren l’asma?
El que està molt estudiat és que la contaminació, en particular la del dièsel dels cotxes, fa que els pòl·lens (sobretot d’arbres) siguin cada vegada més resistents. La planta lluita per sobreviure a aquestes condicions, i això fa que els al·lèrgens siguin més agressius per als humans. A més, com que vivim en una societat avançada amb menys infeccions, el sistema immunitari ha d’actuar per una altra via.
Com afecta la patologia en el dia a dia?
L’asma permet fer vida normal si se segueixen les recomanacions i els tractaments indicats. Alguns consells serien no fumar, conèixer quan és el període de pol·linització del pol·len que causa més molèsties o disposar d’un pla d’actuació escrit. Si d’aquesta manera no s’aconsegueix controlar, també hi ha la vacunació. En el tractament de l’asma és molt important el paper del pediatre o del metge de família, perquè la majoria dels casos es poden controlar perfectament amb una bona educació sanitària.
Existeix la prevenció de l’asma?
Prevenir el desenvolupament de l’asma és possible en certa manera. Quan apareix una rinitis al·lèrgica important, s’hi aplica un tractament com la vacunació. És fonamental que, quan comencen els símptomes, es faci un diagnòstic precoç.
Destacaríeu algun avenç en el tractament de l’asma?
Sí. En els últims 10-15 anys, l’aparició de nous inhaladors amb molècules diferents n’ha facilitat l’ús, i amb una sola inhalació es pot obtenir més protecció durant més hores del dia. Això permet individualitzar millor el tipus d’inhalador. També cal destacar els fàrmacs biològics, d’administració hospitalària, que s’utilitzen en alguns casos d’asma greu. Són medicaments que actuen en l'àmbit immunològic de manera més potent, però tenen un cost elevat.
