Salut pràctica
Fa mal la mamografia? Quant dura i què et faran exactament a la prova del càncer de mama
La mamografia és la prova de referència del programa: dura menys de mitja hora, es fan dues radiografies de cada pit i la compressió pot resultar molesta o dolorosa en algunes dones
La mamografia continua sent la paraula que fa més respecte a moltes dones quan reben la carta del programa, sovint per desconeixement de com és la prova. Es tracta de la prova d’elecció per a la detecció precoç del càncer de mama i consisteix a fer dues radiografies de cada pit: una des de dalt i una altra des del costat. És una exploració breu i molt estandarditzada dins del cribratge públic.
La part més incòmoda, segons Canal Salut, és la compressió del pit, necessària per obtenir una imatge bona amb una dosi mínima de radiació. Aquesta compressió pot ser molesta i, en algunes dones, fins i tot pot causar una mica de dolor. Tot i això, el procediment complet dura menys de mitja hora, i el moment concret de la mamografia ocupa només entre 5 i 10 minuts.
Un detall rellevant i poc conegut és que, per reforçar la fiabilitat de la detecció, les mamografies del programa les revisen dos radiòlegs per separat. A més, tant la mamografia com els estudis complementaris que se’n puguin derivar són gratuïts dins del programa públic. Aquest és un element important des del punt de vista ciutadà: la carta no obre la porta només a una prova, sinó a un circuit complet de seguiment si cal.
És perjudicial la radiació? No en dosis molt baixes
La radiació és un altre dels grans temors. La informació oficial recorda que qualsevol radiografia implica radiació, però també subratlla que la mamografia utilitza dosis molt baixes i que el risc potencial és avui molt petit, especialment després de la menopausa. Canal Salut assenyala que, en dones que es fan mamografies cada dos anys dels 50 als 69, els beneficis del cribratge superen el risc associat a la radiació.
En resum, la mamografia pot incomodar, però és una prova ràpida, gratuïta i molt controlada. Saber això abans d’anar-hi redueix part de l’angoixa que genera la cita. I és important recordar que l’objectiu no és esperar a notar res, sinó detectar possibles tumors quan encara són tan petits que sovint no donen cap molèstia i hi ha més opcions de tractaments menys agressius.
