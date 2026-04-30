Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Alerta pluges Catalunya centralNou festival CaminsFira de l'OcupacióGran apagadaRecollida llentiscleDia de les EsquadresConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Una IA detecta canvis invisibles que anticipen el càncer de pàncrees fins a 475 dies abans

El sistema REDMOD analitza tomografies abdominals i supera als radiòlegs en la detecció precoç del càncer de pàncrees

L'eina va superar a radiòlegs experts i podria canviar el futur del diagnòstic precoç. / Luke Jones en Unsplash

Regió7

Un model d'IA pot identificar els canvis tissulars subtils molt primerencs de l'adenocarcinoma ductal pancreàtic, la forma més comuna de càncer de pàncrees, que les imatges convencionals i l'ull humà troben difícils de detectar, segons una nova recerca.

Una nova eina d'Intel·ligència Artificial (IA), ha aconseguit identificar senyals mínims i imperceptibles en tomografies abdominals que poden anticipar el càncer de pàncrees, més d'un any abans del diagnòstic clínic. El sistema, anomenat REDMOD i desenvolupat per especialistes de la Clínica Maig, als Estats Units, obre una via prometedora per a detectar aquesta malaltia en fases més primerenques, quan encara existeixen més opcions de tractament.

Més d'un any abans del diagnòstic

L'estudi, publicat en la revista Gut, va avaluar el rendiment del sistema sobre 219 pacients de diversos hospitals les tomografies dels quals havien estat llegides inicialment com a normals, però que més tard van rebre un diagnòstic de càncer de pàncrees. Aquestes imatges es van comparar amb les de 1.243 persones que no van desenvolupar la malaltia en els tres anys següents. REDMOD va incorporar segmentació automàtica del pàncrees, és a dir, la delimitació algorítmica de les seves vores per a evitar la variabilitat associada al traçat manual.

Els resultats mostren que la IA va detectar una signatura “invisible” de malaltia preclínica, en mitjana, 475 dies abans del diagnòstic clínic, d'acord amb una nota de premsa. En aquesta mostra, el sistema va identificar el 73% dels casos primerencs, gairebé el doble que els radiòlegs experimentats, que van aconseguir el 39%. En els casos detectats més de dos anys abans del diagnòstic, l'avantatge va ser encara major: 68% enfront de 23%.

Quan la IA pot salvar vides

És important tenir en compte que el càncer de pàncrees sol descobrir-se tarda, quan les opcions terapèutiques es redueixen. Els autors recorden que avançar la detecció pot canviar de manera decisiva el pronòstic, ja que la supervivència millora en forma considerable: la identificació d'un tumor quan encara no s'ha fet visible podria obrir una alternativa real per a curar-lo.

No obstant això, REDMOD encara ha de validar-se de manera prospectiva en pacients d'alt risc, com els qui presenten pèrdua de pes inexplicable o diabetis de recent aparició, abans de pensar en un ús ampli en la pràctica clínica. Malgrat això, queda clar que la IA sembla estar aconseguint veure allò que, fins ara, semblava invisible per a la medicina.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents