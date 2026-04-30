Hospital 12 d'Octubre
Un assaig revela que un nou medicament, l'axitinib, aconsegueix frenar l'avenç de tumors neuroendocrins
Aquests tumors poden aparèixer en múltiples llocs; els més comuns són el tracte digestiu, els pulmons i el pàncrees
El tractament amb axitinib redueix un 30% el risc de progressió de la malaltia en comparació amb el tractament estàndard
Nieves Salinas
Un assaig internacional de fase III, AXINET, que lidera l'hospital públic 12 d'Octubre de la Comunidad de Madrid, ha revelat l'eficàcia d'un nou fàrmac, l'axitinib, davant de tumors neuroendocrins extrapancreàtics metastàtics, aconseguint frenar-ne l'avenç. Combinat amb el tractament estàndard, l'octreòtid, les dades mostren una millora significativa de la resposta i del control de la malaltia, expliquen des del centre sanitari.
L'octreòtid ajuda a frenar l'alliberament descontrolat d'hormones i altres substàncies a l'organisme, cosa que limita els símptomes i l'activitat del tumor, es detalla. L'axitinib actua bloquejant la formació de nous vasos sanguinis, fonamental per bloquejar el subministrament de sang als tumors cancerosos, cosa que n'impedeix el creixement. A Espanya es diagnostiquen aproximadament entre 2.000 i 4.000 nous casos d'aquest tipus de tumors considerats inusuals, segons dades de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM).
256 pacients
L'eficàcia de la teràpia combinada amb el nou fàrmac s'ha avaluat en aquest estudi amb 256 pacients amb tumors neuroendocrins de grau 1 i 2 que no es podien operar o que ja s'havien estès. L'oncòloga de l'Hospital 12 d'Octubre i investigadora principal, Rocío García-Carbonero, explica que en aquest tipus de tumors la formació de vasos sanguinis (angiogènesi) és fonamental. "Per això, utilitzar fàrmacs com l'axitinib, que bloquegen aquest procés, representa una estratègia terapèutica clau".
Els tumors neuroendocrins, expliquen els investigadors, s'originen a les cèl·lules neuroendocrines, les quals tenen funcions duals: reben missatges del sistema nerviós i responen alliberant hormones a la sang que regulen múltiples funcions fisiològiques com la neurotransmissió, la motilitat o moviment intestinal, l'absorció de nutrients i ions, o la secreció endocrina, com la insulina, entre altres funcions.
Els tumors es produeixen quan aquestes cèl·lules comencen a créixer de manera descontrolada. Com que estan distribuïdes per gairebé tot l'organisme, poden aparèixer en múltiples llocs; els més comuns són el tracte digestiu, els pulmons i el pàncrees.
Reducció del tumor
Els resultats de l'assaig, avaluats de manera independent per radiòlegs que desconeixien la branca assignada del tractament, suposen un major control de la malaltia i una major resposta tumoral. El temps que els pacients van viure sense que la malaltia progressés (supervivència lliure de progressió) va augmentar gairebé un 70 %, passant de 9,9 mesos a 16,6 mesos.
La reducció significativa de la mida del tumor (taxa de resposta objectiva) va ser notablement superior en els pacients que van rebre axitinib, quadruplicant-se, des d'un 3,2 % de reducció fins a arribar a un 12,8 %, es remarca. Tot i que es van observar efectes secundaris característics dels fàrmacs que inhibeixen l'angiogènesi -la formació de nous vasos sanguinis a partir d'altres que ja existeixen mitjançant un procés de ramificació- com hipertensió i diarrea en alguns pacients, els investigadors van concloure que el perfil de toxicitat és manejable i no es van detectar nous problemes de seguretat.
Potencial terapèutic
Les dades obtingudes mitjançant la revisió central independent i les taxes de resposta confirmen el potencial terapèutic de l'axitinib en aquesta població de pacients. Per a la doctora García-Carbonero, "aquest avenç representa un pas important en la cerca de noves opcions per a pacients amb tumors neuroendocrins avançats. El tractament redueix un 30% el risc de progressió de la malaltia, prolongant la supervivència lliure de progressió en comparació amb el tractament estàndard".
Aquest és el primer assaig que avalua l'eficàcia dels fàrmacs antiantiogènics -medicaments que impedeixen la formació de nous vasos sanguinis (angiogènesi) que els tumors necessiten per créixer o que causen malalties oculars- en població europea en tumors neuroendocrins d'origen no pancreàtic, i el primer a avaluar-ho en combinació amb els anàlegs de la somatostatina. Les dades són consistents amb les observades amb altres antiangiogènics en aquesta malaltia".
La doctora -cap de la Unitat de Tumors Digestius, Tumors Neuroendocrins i Càncer Familiar, responsable del Grup de Tumors Gastrointestinals i Neuroendocrins de l'Institut de Recerca i+12 i presidenta de la Societat Europea de Tumors Neuroendocrins (ENETS)- conclou que continuen treballant amb les mostres tumorals i sanguínies dels pacients d'aquest assaig "en la cerca de biomarcadors que ens ajudin a identificar quins pacients realment es beneficien més d'aquests tractaments, amb resultats preliminars prometedors que esperem poder comunicar en una futura publicació".
