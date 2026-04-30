Polinucleòtids: El tractament facial que ajuda a la pell a regenerar-se per si mateixa
El Dr Sáez ofereix a Manresa un tractament mínimament invasiu que regenera teixits, redueix arrugues i restaura la vitalitat de la pell
Regió7
Els polinucleòtids són compostos naturals que es troben en totes les cèl·lules vives i desenvolupen un paper fonamental en la reparació i la regeneració cel·lular. En concret, són fragments d’ADN i ARN, generalment derivats del salmó, que s’utilitzen en medicina estètica com a bioestimuladors regeneratius. A la Clínica del Dr. Sáez, especialista en medicina estètica i tractaments facials amb consulta a Manresa, es dissenyen plans adaptats a les necessitats de cada persona.
Els polinucleòtids passen per un procés complex de purificació per obtenir cadenes amb una alta capacitat d’estimulació cel·lular. Ajuden la pell a reparar-se per si mateixa; és a dir, actuen reparant els teixits des de l’interior i estimulant la producció de col·lagen, elastina i àcid hialurònic.
El procediment és ideal per al rostre i, especialment, per al contorn d’ulls. La seva aplicació és recomanada a adults de qualsevol edat, ja que tracta els signes de l’envelliment, com ara arrugues fines, pèrdua de lluminositat o flaccidesa. En pells madures, la seva aplicació regenera el teixit i aporta un efecte tensor.
En resum, milloren la hidratació, redueixen les arrugues i restauren la vitalitat de la pell. A més, també són útils per reparar cicatrius, marques d’acne i danys causats per l’exposició solar.
La seva aplicació és mínimament invasiva i es realitza mitjançant petites injeccions a la pell. Generalment, es recomanen diverses sessions amb una freqüència de cada quinze dies. El seu efecte és progressiu, amb resultats que milloren fins als sis mesos i poden arribar a tenir una durada de fins a un any.
A més, no requereix temps de recuperació, per la qual cosa els pacients poden reprendre les seves activitats quotidianes gairebé immediatament.
Els polinucleòtids representen una innovació en el camp de la medicina estètica regenerativa, sense necessitat d’emplenar ni canviar la fisonomia facial.
