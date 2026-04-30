ORGANITZACIÓ MÈDICA COL·LEGIAL
Preocupació davant l’«homologació massiva» de títols de metges estrangers: les escoles demanen un examen extra de competències clíniques
El 2025 es van aprovar 30.303 homologacions de metges, gairebé el 80% del total dels expedients que van rebre el vistiplau
L’OMC planteja la creació d’un sistema de certificació de competències clíniques previ a la col·legiació i a l’exercici professional, aplicable a tots els metges la formació dels quals s’hagi realitzat fora de la UE
Universitats accelera amb les homologacions de títols estrangers: més de 85.000 expedients resolts el 2025, la gran majoria de metges
Nieves Salinas
L’Organització Mèdica Col·legial (OMC) ha presentat aquest dimarts una proposta d’avaluació de competències per als metges extracomunitaris homologats, 30.303 el 2025 amb dades publicades pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. «Homologacions massives» que «preocupen profundament» la corporació perquè suposa cinc vegades més el nombre de diplomats que surten cada any de les facultats de Medicina. L’OMC creu que, davant xifres de rècord, s’ha d’afegir «un plus a l’homologació». Plantegen la creació d’un sistema de certificació de competències clíniques previ a la col·legiació i a l’exercici professional, aplicable a tots els professionals la formació dels quals s’hagi realitzat fora de la Unió Europea.
«L’espanyol és el sistema més lax que hi ha a Europa perquè no exigeix el que exigim als nostres propis alumnes», ha resumit en roda de premsa Antonio Trujillo, vicepresident del COM Màlaga. Ho ha fet en un context en què el president de l’OMC, Tomás Cobo, ha mostrat la seva «profunda preocupació» davant una xifra «realment aclaparadora», que són 30.000 títols de metges homologats en un any. Professionals que, ha dit, han de passar l’Avaluació Clínica Objectiva i Estructurada (ECOE), un format d’examen oral-pràctic que mesura les competències mitjançant estacions clíniques simulades amb escenaris estandarditzats i avaluadors formats.
L’objectiu «és clar»: passar d’una homologació exclusivament administrativa a una homologació clínica reforçada, que certifiqui que tots els metges que exerceixen a Espanya compten amb les competències clíniques mínimes exigibles per a una pràctica segura, s’ha remarcat. «Res diferent del que fem amb els nostres diplomats a les facultats de Medicina i gens diferent del que es fa en el nostre entorn europeu», ha emfatitzat el doctor Cobo.
Títol d’especialista
«L’homologació del títol només significa que han homologat el seu grau universitari, no els facultaria per treballar al nostre país ni a la resta dels països europeus, en la majoria, i això cal tenir-ho en compte, perquè no tenen el títol d’especialistes», ha remarcat la vicepresidenta de l’OMC, María Isabel Moya.
La proposta compta amb el recolzament d’entitats com la Federació d’Associacions Cientificomèdiques Espanyoles (FACME) que, a més, alerta «sobre el risc que l’increment d’homologacions es tradueixi en la contractació de metges sense la corresponent especialitat per exercir funcions pròpies d’especialista». La federació reitera la seva oposició a aquesta pràctica, especialment en àmbits com la medicina familiar i comunitària i la Pediatria.
Xifres de rècord
El 14 d’abril la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, presentava un informe del sistema espanyol d’homologacions. Lluny de l’embús viscut anys abans, el Ministeri va resoldre l’any passat un total de 85.564 sol·licituds. La gran majoria d’homologacions emeses (79,7%) correspon a metges. I és allà on l’OMC posa l’accent: considera que el sistema espanyol actualés el més lax d’Europa occidental, al no exigir proves clíniques, períodes de pràctica supervisada ni la intervenció dels col·legis professionals en el procés d’habilitació».
L’homologació mèdica a Espanya «pot actuar com a via indirecta d’accés al mercat professional europeu» alerta l’OMC
L’ECOE, afegeix la corporació, s’inspira en models ja consolidats en països com Alemanya, França o el Regne Unit, on l’acreditació clínica, l’avaluació de competències i el control col·legial formen part de l’accés a l’exercici professional. A més, l’informe que ha presentat adverteix que l’homologació mèdica a Espanya «té un impacte que transcendeix les nostres fronteres, ja que pot actuar com a via indirecta d’accés al mercat professional europeu, cosa que incrementa la responsabilitat institucional del sistema espanyol».
A la denúncia de l’OMC, s’hi ha sumat la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM) que també ha mostrat «la seva preocupació» per l’elevada xifra d’homologacions del títol de Medicina el 2025. «Amb el sistema actual d’homologació i l’accés posterior a l’acompliment laboral, el que s’aconseguirà és perpetuar les precàries condicions de treball dels professionals, que s’instrumentalitzen com a mà d’obra barata per cobrir places que la resta de companys no han volgut escollir, especialment a les zones qualificades com deserts mèdics», assegura el sindicat.
