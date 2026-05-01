Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
1 de Maig a ManresaTrànsit i transport públic a Catalunya avuiRajoles eròtiquesMayka NavarroAgenda pont de MaigBerni Álvarez
instagramlinkedin

Dermatitis atòpica, una malaltia crònica encara molt desconeguda: "Picor les 24 hores del dia"

La malaltia, que afecta el 7,2% de la població espanyola, és infravalorada socialment i genera estigma i problemes de salut mental en els qui la pateixen

Els símptomes de la dermatitis atòpica poden afectar l'autoestima del pacient

Els símptomes de la dermatitis atòpica poden afectar l'autoestima del pacient / Adobe Stock

Rafa Sardiña

La dermatitis atòpica és una malaltia encara molt desconeguda per a gran part de la població. I és que els qui la pateixen descriuen un impacte que va molt més enllà de la pell, encara que sovint se simplifica o es confon amb una irritació passatgera.

“És difícil explicar el que suposa viure amb dermatitis atòpica. És com un tsunami que ho arrasa tot”, explica Àfrica Lucca de Tena, pacient i presidenta de l'Associació d'Afectats per Dermatitis Atòpica (AADA). Si és el cas, la picor constant, les lesions en la pell i el mal descans es combinen amb conseqüències emocionals com l'ansietat, la inseguretat o l'estrès.

Aquesta percepció contrasta amb el que mostra la I Enquesta Nacional sobre Coneixement i Percepció de la Dermatitis Atòpica a Espanya, elaborada per Incyte. Encara que un 72% dels enquestats afirma conèixer la malaltia, només un 38% reconeix tenir informació real sobre ella. Més de la meitat de la població desconeix fins i tot que es tracta d'una patologia crònica.

Afecta la qualitat de vida, encara que la malaltia no sigui greu

“La dermatitis atòpica és molt heterogènia i el seu impacte no sempre es correspon amb la gravetat visible de les lesions”, explica la doctora Elena Martínez, cap de la Unitat de Psoriasi de l'Hospital Universitari de Toledo. “Hi ha pacients amb gran afectació en la seva qualitat de vida encara que no presentin una patologia greu a simple vista”.

Aquest desconeixement també té conseqüències socials. Segons l'enquesta, 4 de cada 10 persones reconeixen sentir incomoditat davant els qui presenten símptomes visibles de la malaltia, la qual cosa reforça l'estigma.

En l'àmbit social, encara persisteixen idees errònies: el 24% dels enquestats la redueix a un problema estètic i un 44% creu que no interfereix de manera significativa en la vida diària. No obstant això, els especialistes recorden que, en els casos moderats i greus, la dermatitis atòpica pot ser una de les malalties cutànies més incapacitants.

“El problema no és només la pell”, apunta el doctor de Lucas. “És conviure amb la picor les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, i a més enfrontar-se a l'estigma social”.

L'impacte emocional és una de les grans càrregues de la malaltia. L'insomni, l'ansietat o la baixa autoestima són freqüents entre els pacients, que no sols busquen millorar la seva pell, sinó recuperar la seva vida quotidiana.

Tractament físic i psicològic

Per a Àfrica Lucca de Tena, un dels principals reptes és precisament aquest: “Que s'entengui que no és una malaltia menor i que el tractament no ha de centrar-se només en el físic, sinó també en el suport psicològic”.

En la mateixa línia, la doctora Sandra Ros, de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, subratlla la importància d'integrar l'atenció emocional en l'abordatge de la malaltia: “La picor persistent, la visibilitat de les lesions i la incertesa dels brots tenen un impacte directe en la salut mental. És clau oferir suport psicològic per a ajudar els pacients a conviure amb la malaltia”.

Els experts coincideixen que la dermatitis atòpica segueix infravalorada socialment i que és necessari millorar la informació i la comprensió pública per a reflectir el seu veritable impacte en totes les etapes de la vida.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Trump diu que apujarà al 25% els aranzels als cotxes i camions europeus i acusa la UE "d'incomplir" el pacte comercial

Trump diu que apujarà al 25% els aranzels als cotxes i camions europeus i acusa la UE "d'incomplir" el pacte comercial

Dermatitis atòpica, una malaltia crònica encara molt desconeguda: "Picor les 24 hores del dia"

Dermatitis atòpica, una malaltia crònica encara molt desconeguda: "Picor les 24 hores del dia"

L’Iran envia una nova proposta als EUA per desbloquejar les negociacions

L’Iran envia una nova proposta als EUA per desbloquejar les negociacions

La pausa del cafè no és cap caprici: la llei diu quan pots descansar a la feina

La pausa del cafè no és cap caprici: la llei diu quan pots descansar a la feina

Els assessors fiscals aconsellen sobre la campanya de la renda: "Habitatge i eficiència energètica són les deduccions més potents"

Els assessors fiscals aconsellen sobre la campanya de la renda: "Habitatge i eficiència energètica són les deduccions més potents"

La Milla del Berguedà fa córrer 700 persones per trencar la barrera de la discapacitat: "La meta és superar-se a un mateix"

La Milla del Berguedà fa córrer 700 persones per trencar la barrera de la discapacitat: "La meta és superar-se a un mateix"

La mare de Gabriel Cruz amplia la seva denúncia contra Ana Julia Quezada i la seva parella de Súria

La mare de Gabriel Cruz amplia la seva denúncia contra Ana Julia Quezada i la seva parella de Súria

La Milla del Berguedà fa córrer 700 persones per la inclusió

Tracking Pixel Contents