Cinc motius per a no utilitzar bastonets per a les oïdes
La pràctica higiènica d'utilitzar bastonets per les oïdes no compta amb el suport dels otorrinolaringòlegs
Ana Soteras (EFE) | Regió7
Utilitzar bastonets amb la punta de cotó per a netejar les oïdes és bastant habitual. No obstant això, encara hi ha persones que desconeixen que aquesta pràctica higiènica no compta amb el suport dels otorrinolaringòlegs. T'expliquem el perquè.
El conducte auditiu extern és com un tub que comunica el pavelló de l'orella amb el timpà. Aquest conducte està recobert de pell que té un pH lleugerament àcid (de 6.1 en persones normals) que li confereix un gran poder de protecció per a evitar el creixement de bacteris i fongs.
Ho explica la presidenta de la Comissió d'Audiologia de la Societat Espanyola d'Otorrinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll (SEORL-CCC), la doctora María José Lavilla, qui ofereix raons les següents raons per a no usar bastonets per a les oïdes.
- Els bastonets, amb el fregament, lesionen el mantell àcid i deixen la pell del conducte desprotegida i amb tendència a infectar-se. Aquestes infeccions es denominen otitis externes.
- Una vegada que la pell està lesionada i macerada, és més freqüent que es contamini per bacteris, sobretot en l'estiu, pels banys amb aigües de les piscines contaminades.
- El cerumen (amb alt contingut en lípids, àcids grassos i lisozims) exerceix un important paper, ja que a causa dels seus components, ajuda a la neteja, lubrificació i protecció natural del conducte auditiu extern contra els bacteris, reduint la seva viabilitat i prevenint les infeccions.
- La lubrificació prevé el dessecament i picor, per això és important no eliminar el cerumen.
- No usar els bastonets de cotó per a extreure el cerumen, ni per a gratar-se; ja que el que s'aconsegueix normalment és compactar la cera i empènyer-la més endins, podent perforar el timpà i fins i tot danyar la cadena d'ossets interns de l'oïda.
Com mantenir la higiene de les oïdes si no utilitzem bastonets?
Segons l'otorrinolaringòloga María José Lavilla, “la millor manera de netejar l'oïda és deixar que es desenvolupi el seu procés natural de neteja”.
Aquest procés consisteix en l'eliminació dels productes de descamació de la pell i el cerumen per migració des de l'interior del conducte a l'exterior, impulsat pels moviments de la mandíbula, portant amb si qualsevol brutícia, pols i partícules que s'hagin pogut incrustar).
“Únicament s'ha de netejar o assecar la pell del pavelló i la zona de darrere de les orelles amb un pany suau, preferiblement després del bany”, aconsella la presidenta de la Comissió d'Audiologia de la SEORL-CCC.
