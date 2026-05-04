És notícia
Els dubtes més freqüents sobre medicaments es podran resoldre en aquest canal

Canal Salut reorganitza el contingut sobre medicaments per millorar la navegació a la ciutadania i facilitar un ús responsable i segur

Medicaments

Medicaments / ARXIU PARTICULAR

Regió7

L’ús responsable i segur dels medicaments és fonamental per a la salut de la ciutadania. Quan sorgeixen dubtes, hem de tenir coneixement del portal de referència al que acudir. Per aquest motiu, Canal Salut passa a oferir aquest contingut de manera més clara, ordenada i accessible.

L’antic web Medicaments i farmàcia s’ha integrat al portal del Departament de Salut, amb una nova arquitectura de continguts que millora l’experiència d’ús i facilita la localització de la informació. Ara, el contingut sobre medicaments passarà a guanyar més visibilitat i coherència amb una navegació pel portal web més intuïtiva per a tothom.

On es pot trobar?

Aquesta informació es troba organitzada alfabèticament i s’integra ara a la Salut de la A a la Z, un dels apartats del portal, dins la lletra M. En aquest es podrà trobar contingut divulgatiu sobre prop de 240 malalties i temes de la salut basada en l’evidència científica i avalada per l’expertesa del sistema de salut de Catalunya.

Concretament, a l’espai Medicaments i farmàcia, podràs trobar informació com per exemple les característiques dels medicaments, consells pràctics pel seu ús, com obtenir-los, riscos potencials, informació específica sobre el tractament de certes malalties, entre altres.

Les seccions estan dividides per:

  • Pàgina principal
  • Sobre els medicaments
  • Seguretat
  • Com prendre medicaments quan...
  • Tractaments
  • Altres productes
  • Formació i recursos

A més, Canal Salut disposa d’un espai específic per als professionals de la salut al blog Professionals, un espia pensat per facilitar l’exercici de la pràctica clínica. Com a novetat, s’ha millorat també la seva arquitectura i s’hi ha integrat la informació adreçada a empreses i proveïdors, que anteriorment formava part del menú del web Medicaments i farmàcia.

L’estructura de les seves seccions és la següent:

  • Pàgina principal
  • Programa d’harmonització farmacoterapèutica
  • Indicadors del medicament en la part variable del contracte
  • Prestació farmacèutica
  • Seguretat i avisos de medicaments
  • Recursos
  • Formació
  • Recerca
  • Oficines de farmàcia
  • Servies farmacèutics
  • Indústria farmacèutica
  • Empresa Butlletins

Sant Vicenç de Castellet ha aturat el 100% dels intents d'ocupacions delinqüencials en els darrers dos anys i mig

Puig-reig posa les bases per a la creació dels pressupostos participatius

