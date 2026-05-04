Els dubtes més freqüents sobre medicaments es podran resoldre en aquest canal
Canal Salut reorganitza el contingut sobre medicaments per millorar la navegació a la ciutadania i facilitar un ús responsable i segur
Regió7
L’ús responsable i segur dels medicaments és fonamental per a la salut de la ciutadania. Quan sorgeixen dubtes, hem de tenir coneixement del portal de referència al que acudir. Per aquest motiu, Canal Salut passa a oferir aquest contingut de manera més clara, ordenada i accessible.
L’antic web Medicaments i farmàcia s’ha integrat al portal del Departament de Salut, amb una nova arquitectura de continguts que millora l’experiència d’ús i facilita la localització de la informació. Ara, el contingut sobre medicaments passarà a guanyar més visibilitat i coherència amb una navegació pel portal web més intuïtiva per a tothom.
On es pot trobar?
Aquesta informació es troba organitzada alfabèticament i s’integra ara a la Salut de la A a la Z, un dels apartats del portal, dins la lletra M. En aquest es podrà trobar contingut divulgatiu sobre prop de 240 malalties i temes de la salut basada en l’evidència científica i avalada per l’expertesa del sistema de salut de Catalunya.
Concretament, a l’espai Medicaments i farmàcia, podràs trobar informació com per exemple les característiques dels medicaments, consells pràctics pel seu ús, com obtenir-los, riscos potencials, informació específica sobre el tractament de certes malalties, entre altres.
Les seccions estan dividides per:
- Pàgina principal
- Sobre els medicaments
- Seguretat
- Com prendre medicaments quan...
- Tractaments
- Altres productes
- Formació i recursos
A més, Canal Salut disposa d’un espai específic per als professionals de la salut al blog Professionals, un espia pensat per facilitar l’exercici de la pràctica clínica. Com a novetat, s’ha millorat també la seva arquitectura i s’hi ha integrat la informació adreçada a empreses i proveïdors, que anteriorment formava part del menú del web Medicaments i farmàcia.
L’estructura de les seves seccions és la següent:
- Pàgina principal
- Programa d’harmonització farmacoterapèutica
- Indicadors del medicament en la part variable del contracte
- Prestació farmacèutica
- Seguretat i avisos de medicaments
- Recursos
- Formació
- Recerca
- Oficines de farmàcia
- Servies farmacèutics
- Indústria farmacèutica
- Empresa Butlletins
