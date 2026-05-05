Medicina preventiva
Les farmàcies catalanes impulsen la campanya "Mànigues Amunt" per detectar la hipertensió controlada
La iniciativa fomenta les proves de pressió arterial per millorar el diagnòstic i el tractament d’aquesta malaltia
Jordi Puig
El Consell del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya impulsarà durant tot el mes de maig la campanya "Mànigues Amunt" destinada a detectar les persones amb hipertensió arterial no diagnosticada o mal controlada, i identificar pacients amb falta d’adherència al tractament amb antihipertensius. El projecte s’emmarca en el Dia Mundial de la Hipertensió, el 17 de maig.
Es tracta de la tercera edició d’aquesta iniciativa, que manté la seva proposta d’incentivar els farmacèutics a animar els pacients a prendre’s la pressió arterial per registrar els resultats a la plataforma Farmaserveis, que emmagatzema les dades assistencials de la xarxa de farmàcies autonòmica. A més, els farmacèutics també faran un qüestionari inicial als voluntaris i, en funció dels valors que presentin, els donaran consells per a la seva salut cardiovascular i se’ls practicarà un test d’adherència. Els resultats de la prova estaran disponibles per als usuaris a través de l’app "La Meva Farmàcia", perquè aquests puguin consultar i fer un seguiment de les seves dades de salut.
Test d’adherència, la novetat
Sota el lema "pressió arterial, sempre sota control", aquest any s’incorporen com a gran novetat els tests d’adherència per als pacients medicats amb antihipertensius. Gràcies a aquest recurs, és possible identificar les persones amb baixa adherència terapèutica i relacionar els seus valors de pressió arterial amb el grau de seguiment del tractament receptat.
A partir de l’anàlisi dels resultats combinats de la mesura i el test, el farmacèutic podrà fer un diagnòstic personalitzat: oferint consells de millora, proposant seguiment farmacoterapèutic continuat a la farmàcia o valorant la derivació al metge de l’usuari.
Segons dades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), l’adherència als tractaments a llarg termini per a malalties cròniques se situa al voltant del 50% als països desenvolupats. Això indica que la meitat dels pacients no segueix les recomanacions de manera adequada, cosa que dificulta un control òptim d’aquesta situació.
Un terç dels pacients té la pressió alta
La hipertensió actual és un dels principals factors de risc cardiovascular. Els resultats de la campanya "Mànigues Amunt" del 2025 van detectar que un de cada tres pacients presentava valors elevats de pressió arterial, una dada que subratllava la importància d’aquestes iniciatives de cribratge.
Davant d’aquest escenari, el Col·legi destaca el rol del farmacèutic comunitari com a vital per a la detecció de valors de pressió arterial compatibles amb hipertensió en pacients no diagnosticats, així com en l’educació sanitària i el seguiment farmacoterapèutic i de pressió arterial dels pacients ja diagnosticats.
Després de tres anys des de la primera edició, la institució continua posant en relleu la importància d’impulsar mesures per a la promoció de la salut, facilitar el diagnòstic precoç, l’adherència a la medicació i la introducció de canvis en l’estil de vida. Totes les persones majors de quaranta anys, sanes i asimptomàtiques, haurien de mirar-se amb una periodicitat mínima d’un any la pressió arterial i conèixer els seus valors. De la mateixa manera, és important fer un seguiment als pacients que presenten hipertensió de grau I, II i III.
