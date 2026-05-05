Alerta sanitària
Fernando Simón avança que el creuer de l’hantavirus salparà de Cap Verd sense persones afectades, que seran repatriades
El director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, del Ministeri de Sanitat, ha assenyalat que els malalts seran evacuats des de Cap Verd als seus països d’origen o a Holanda
Aquestes decisions s’estan prenent "ara mateix, en aquestes hores", ha apuntat en relació amb el que es determinarà aquest mateix matí
Nieves Salinas
Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), del Ministeri de Sanitat, ha explicat aquest matí que s’estan analitzant, "entre totes les institucions implicades", els mecanismes de distribució dels passatgers del creuer "MV Hondius", que va partir el 20 de març d’Ushuaia (sud de l’Argentina) per travessar l’Atlàntic amb destinació a les Canàries i ara es troba a Praia, capital de Cap Verd. "Els malalts seran evacuats des de Cap Verd als seus països d’origen o a Holanda, no ho tenim clar. El vaixell sortirà sense casos", ha avançat Simón.
El director del CCAES ha especificat que seran evacuats els pacients simptomàtics i una persona de contacte estret d’un mort i, per tant, "a priori, tret que aparegui algun cas nou, les persones que van al vaixell no són de risc per a ningú".
Unitat d’alt nivell
En cas que, pel camí, algun dels passatgers es posi malalt, "òbviament caldrà treure’l del vaixell i atendre’l en els sistemes sanitaris", ha assenyalat el director del CCAES, que ha destacat que "afortunadament, a les Canàries existeix una unitat de tractament d’alt nivell per a pacients infecciosos de risc".
Pel que fa al protocol que seguirà Espanya quan el creuer arribi a les illes Canàries, ha explicat que existeixen mecanismes sanitaris per a l’acollida en ports i aeroports, que depenen de la Direcció General de Sanitat Exterior del Ministeri, juntament amb les delegacions del Govern. El cas no el gestionen les comunitats autònomes, sinó Sanitat i les delegacions del Govern, perquè els ports són competència de l’Estat, ha aclarit.
Set afectats
"Els ports i aeroports, en principi, són responsabilitat de l’Estat, no de les comunitats autònomes", ha reiterat. El màxim responsable del CCAES ha insistit que "ara mateix, si arriba el vaixell a les Canàries arribarà sense malalts". "L’únic que cal fer és donar-los un seguiment adequat per assegurar-nos que no desenvolupin símptomes i que puguin ser persones d’un risc molt limitat per als altres", ha finalitzat.
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) va elevar aquest dimarts de sis a set els afectats pel possible brot d’hantavirus i va assenyalar que la presència del virus ja ha estat confirmada al laboratori en dos casos. En un comunicat, l’OMS va detallar que entre els afectats pel possible brot registrat al vaixell MV Hondius hi ha tres morts, un malalt greu i tres individus amb símptomes lleus.
