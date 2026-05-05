Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Judit VinyesRosa PeralRodaliesHantavirusFerran MascarellLa Meva Salut
instagramlinkedin

CRISI SANITÀRIA

L’OMS eleva a set els afectats pel possible brot d’hantavirus al creuer

Oceanwide Expeditions xifra en 149 les persones que són a bord i de 23 nacionalitats diferents

El grup més nombrós són filipins (38), seguits de britànics (23), estatunidencs (17) i espanyols (14)

El creuer 'MV Hondius' prop de la ciutat capverdiana de Praia, aquest dilluns.

El creuer 'MV Hondius' prop de la ciutat capverdiana de Praia, aquest dilluns. / ELTON MONTEIRO / EFE

EFE

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) va elevar aquest dimarts de sis a set els afectats pel possible brot d’hantavirus detectat en un creuer que va sortir de l’Argentina el passat 1 d’abril i que es troba actualment davant de la costa de Cap Verd, i va assenyalar que la presència del virus ja ha estat confirmada al laboratori en dos casos. En un comunicat, l’OMS va detallar que entre els afectats pel possible brot registrat al vaixell MV Hondius hi ha tres morts, un malalt greu i tres individus amb símptomes lleus.

Així mateix, entre aquests set casos, dos han estat confirmats al laboratori i cinc encara són sospitosos, va puntualitzar. Els dos confirmats són el ciutadà britànic que va emmalaltir el passat 27 d’abril i va ser evacuat a Sud-àfrica, on roman en estat crític però estable, i la dona neerlandesa traslladada aquest mateix dia a un hospital de Johannesburg, on finalment va morir, després que el seu marit, també neerlandès, morís a bord del vaixell l’11 d’abril.

Primers símptomes

"Els primers símptomes van aparèixer entre el 6 i el 28 d’abril de 2026, i es van caracteritzar per febre, símptomes gastrointestinals, una ràpida progressió cap a la pneumònia, síndrome de dificultat respiratòria aguda i xoc", va assenyalar l’organització.

"S’estan duent a terme investigacions addicionals", va afegir, mentre "el brot s’està gestionant mitjançant una resposta internacional coordinada, que inclou investigacions exhaustives, aïllament i atenció dels casos, evacuació mèdica i investigacions de laboratori".

A bord del vaixell

Segons l’OMS, 147 persones es troben a bord del vaixell —incloent-hi passatgers i tripulació—, mentre que l’empresa operadora del MV Hondius, Oceanwide Expeditions, les va xifrar aquest dilluns en 149, incloent-hi 23 nacionalitats diferents. El grup més nombrós són filipins (38), seguits de britànics (23), estatunidencs (17) i espanyols (14). També hi ha un passatger argentí i un tripulant guatemalenc.

La companyia i l’OMS van confirmar que tres passatgers han mort fins ara —l’esmentat matrimoni neerlandès i una dona alemanya—, mentre que dos membres de la tripulació —britànic i neerlandès— presenten "símptomes respiratoris aguts, un lleu i un altre greu" i "requereixen atenció mèdica urgent", segons l’operadora.

¿Rumb a les Canàries?

Tot i que Oceanwide Expeditions va assegurar que "de moment, no s’ha identificat cap altra persona amb símptomes", el Govern de Cap Verd va afirmar aquest dilluns que són tres, i no dues, les persones amb símptomes al vaixell, cosa que també va confirmar l’OMS.

Notícies relacionades i més

El creuer està contemplant la possibilitat de desembarcar a Las Palmas de Gran Canaria o a Tenerife, a les illes Canàries (Espanya), per procedir-hi a nous exàmens mèdics. L’hantavirus és una malaltia que sol transmetre’s per contacte amb orina o excrements de rosegadors infectats, tot i que en casos poc freqüents pot propagar-se entre persones i derivar en malalties respiratòries greus.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
  2. Un home de 60 anys resulta ferit greu en una explosió de gas a Manresa
  3. És un atac de llop”: L'expert Martí Boada analitza l'arribada del depredador al sud del Solsonès
  4. Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
  5. Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
  6. Els Mossos i la Fiscalia alerten del consum entre joves de nitazens, el “superopioide” cent vegades més potent que el fentanil
  7. Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
  8. El llop fa tres atacs per primera vegada al sud del Solsonès

Bacardit i Perramon demanen una reunió urgent amb el govern municipal per abordar "l’escalada d’assetjament i tensió política a Manresa"

Bacardit i Perramon demanen una reunió urgent amb el govern municipal per abordar "l’escalada d’assetjament i tensió política a Manresa"

Canvis en el permís de conduir: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961

Canvis en el permís de conduir: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961

Nova programació dels treballs de pavimentació al polígon del Pont Nou II de Manresa

Nova programació dels treballs de pavimentació al polígon del Pont Nou II de Manresa

Qui guanyarà les eleccions d’Andalusia 2026? Aquestes són les prediccions més enllà de les enquestes

Qui guanyarà les eleccions d’Andalusia 2026? Aquestes són les prediccions més enllà de les enquestes

Strombers torna amb "Una abraçada de gol", una cançó que sona al camp del Barça

Strombers torna amb "Una abraçada de gol", una cançó que sona al camp del Barça

Petició de 27 anys per a l'acusat d'agredir sexualment d'una dona amb discapacitat psíquica a Rajadell

Petició de 27 anys per a l'acusat d'agredir sexualment d'una dona amb discapacitat psíquica a Rajadell

Monestir de Montserrat: història, la Moreneta, com arribar-hi i què fer

Monestir de Montserrat: història, la Moreneta, com arribar-hi i què fer

Una road movie local promourà l'economia del Solsonès i Cardona

Una road movie local promourà l'economia del Solsonès i Cardona
Tracking Pixel Contents