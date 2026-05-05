L’OMS eleva a set els afectats pel possible brot d’hantavirus al creuer
Oceanwide Expeditions xifra en 149 les persones que són a bord i de 23 nacionalitats diferents
El grup més nombrós són filipins (38), seguits de britànics (23), estatunidencs (17) i espanyols (14)
EFE
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) va elevar aquest dimarts de sis a set els afectats pel possible brot d’hantavirus detectat en un creuer que va sortir de l’Argentina el passat 1 d’abril i que es troba actualment davant de la costa de Cap Verd, i va assenyalar que la presència del virus ja ha estat confirmada al laboratori en dos casos. En un comunicat, l’OMS va detallar que entre els afectats pel possible brot registrat al vaixell MV Hondius hi ha tres morts, un malalt greu i tres individus amb símptomes lleus.
Així mateix, entre aquests set casos, dos han estat confirmats al laboratori i cinc encara són sospitosos, va puntualitzar. Els dos confirmats són el ciutadà britànic que va emmalaltir el passat 27 d’abril i va ser evacuat a Sud-àfrica, on roman en estat crític però estable, i la dona neerlandesa traslladada aquest mateix dia a un hospital de Johannesburg, on finalment va morir, després que el seu marit, també neerlandès, morís a bord del vaixell l’11 d’abril.
Primers símptomes
"Els primers símptomes van aparèixer entre el 6 i el 28 d’abril de 2026, i es van caracteritzar per febre, símptomes gastrointestinals, una ràpida progressió cap a la pneumònia, síndrome de dificultat respiratòria aguda i xoc", va assenyalar l’organització.
"S’estan duent a terme investigacions addicionals", va afegir, mentre "el brot s’està gestionant mitjançant una resposta internacional coordinada, que inclou investigacions exhaustives, aïllament i atenció dels casos, evacuació mèdica i investigacions de laboratori".
A bord del vaixell
Segons l’OMS, 147 persones es troben a bord del vaixell —incloent-hi passatgers i tripulació—, mentre que l’empresa operadora del MV Hondius, Oceanwide Expeditions, les va xifrar aquest dilluns en 149, incloent-hi 23 nacionalitats diferents. El grup més nombrós són filipins (38), seguits de britànics (23), estatunidencs (17) i espanyols (14). També hi ha un passatger argentí i un tripulant guatemalenc.
La companyia i l’OMS van confirmar que tres passatgers han mort fins ara —l’esmentat matrimoni neerlandès i una dona alemanya—, mentre que dos membres de la tripulació —britànic i neerlandès— presenten "símptomes respiratoris aguts, un lleu i un altre greu" i "requereixen atenció mèdica urgent", segons l’operadora.
¿Rumb a les Canàries?
Tot i que Oceanwide Expeditions va assegurar que "de moment, no s’ha identificat cap altra persona amb símptomes", el Govern de Cap Verd va afirmar aquest dilluns que són tres, i no dues, les persones amb símptomes al vaixell, cosa que també va confirmar l’OMS.
El creuer està contemplant la possibilitat de desembarcar a Las Palmas de Gran Canaria o a Tenerife, a les illes Canàries (Espanya), per procedir-hi a nous exàmens mèdics. L’hantavirus és una malaltia que sol transmetre’s per contacte amb orina o excrements de rosegadors infectats, tot i que en casos poc freqüents pot propagar-se entre persones i derivar en malalties respiratòries greus.
