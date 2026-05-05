Salut pràctica
El pas extra per entrar a La Meva Salut que molts no entenen: així funciona el doble factor
El doble factor d’autenticació és la verificació addicional que s’aplica quan entres a La Meva Salut amb contrasenya: després d’identificar-te, reps un SMS amb un codi de 5 xifres al mòbil registrat i l’has d’introduir per acabar d’accedir-hi
Entrar a La Meva Salut amb usuari i contrasenya ja no depèn només de recordar la clau. El sistema del Departament de Salut incorpora un segon pas de seguretat per reforçar la protecció de les dades personals de salut i dels serveis sanitaris digitals. Aquest doble factor s’aplica a l’accés amb contrasenya, tant al web com a l’aplicació, mentre que altres vies d’entrada com l’idCAT Mòbil, el certificat digital o el DNI electrònic continuen disponibles.
Tal com mostra el vídeo oficial de la Generalitat, el funcionament és senzill: primer poses les teves credencials habituals i, tot seguit, el sistema et demana una comprovació addicional amb un codi únic rebut per SMS. És, en essència, el mateix mecanisme que molts usuaris ja coneixen de la banca o d’altres serveis sensibles: una contrasenya sola ja no és suficient per entrar.
A la pràctica, el procés és aquest:
- Entres a La Meva Salut amb el CIP o el DNI, NIE o passaport i la teva contrasenya.
- Reps un SMS amb un codi numèric al telèfon mòbil que tens registrat a les teves dades de contacte.
- Introdueixes aquest codi a la finestra emergent i prems “Confirmar” per completar l’accés.
Hi ha, però, alguns detalls importants que convé saber abans que et trobis amb el missatge a la pantalla. El codi és únic per a cada intent d’accés i només és vàlid durant uns minuts. Per cada codi rebut tens cinc intents per escriure’l bé i pots demanar fins a dos reenviaments del SMS. Si superes aquests dos reenviaments, l’accés amb contrasenya queda bloquejat durant una hora, tot i que durant aquest temps pots continuar entrant a La Meva Salut amb altres sistemes d’identificació admesos.
Alerta si canvies de número de telèfon
La conseqüència pràctica és clara: si canvies de número de telèfon i no el tens ben registrat, aquest sistema et pot complicar l’entrada. El mateix portal oficial indica que el codi s’envia al mòbil que l’usuari tingui registrat dins les dades de notificacions, a l’apartat de Dades de contacte de Dades personals. Per això, una de les recomanacions més útils és revisar que aquest número sigui correcte abans de necessitar entrar amb urgència per mirar una recepta, un informe o una cita.
També és important recordar que l’accés amb contrasenya no s’improvisa el mateix dia que et fa falta. La Generalitat explica que, a partir dels 16 anys, es pot demanar l’alta per entrar amb usuari i contrasenya, però cal fer-ho al CAP, acreditant-se amb el document identificatiu i la targeta sanitària individual, i disposant de correu electrònic i telèfon mòbil. En el procés de creació de la contrasenya també es fa una validació per SMS, i tant l’enllaç rebut per correu com el codi tenen una validesa de quatre dies.
Evitar la suplantació d'identitat
Aquest reforç de seguretat es va implantar després que Salut expliqués que volia millorar la protecció de l’accés a La Meva Salut, i el context venia marcat pels casos de suplantació d’identitat detectats mesos abans. Segons 3Cat, entre juny i novembre es van detectar més de 150 casos de suplantació vinculats al robatori de credencials.
En resum, el doble factor de La Meva Salut és un segon control per verificar que qui intenta entrar és realment el titular del compte. Pot semblar un pas més, però la idea és simple: protegir millor una app on hi ha dades mèdiques, receptes, informes i tràmits sensibles. I, per evitar problemes, el més important és tenir controlats tres elements: la contrasenya, el mòbil registrat i el codi SMS que arriba en el moment d’entrar.
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
- Atropellen una dona de 89 anys que anava per la vorera a Manresa i el cotxe es dona a la fuga
- "És un atac de llop”: L'expert Martí Boada analitza l'arribada del depredador al sud del Solsonès
- Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
- Ramon Carbonell, conseller delegat de JLG-Ausa: «L’empresari català potser és massa modest, però això el fa fort perquè s’equivoca menys»
- El llop fa tres atacs per primera vegada al sud del Solsonès